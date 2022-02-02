Эрдоган в Киеве. Станет ли Турция посредником в конфликте вокруг Украины

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Президент Турциии Эрдоган прибывает с визитом в Киеве. Способны ли его дипломатические усилиями предотвратить эскалацию конфликта вокруг Украины, на границе которой скопились войска РФ?
На фоне угрозы войны между Россией и Украиной для Анкары многое стоит на кону. Турция стремится сохранять хорошие отношения с обеими странами. Вторжение России в Украину поставило бы Анкару перед сложным выбором между Москвой и Киевом. Поэтому президент Реджеп Тайип Эрдоган уже сейчас хочет играть роль посредника. 3 февраля 2022 года турецкий лидер летит в Киев. После чего с визитом в Анкаре ожидают президента России Владимира Путина. Может ли Эрдоган своими дипломатическими усилиями снизить градус противостояния?
Многие эксперты считают, что нет. Среди них и турецкий политолог Айдин Сезер. Он полагает, что Эрдоган не может выступать как независимый посредник, поскольку Турция является страной-членом НАТО и должна занимать позицию альянса. Кроме того, добавляет он, Москва постоянно отклоняла все предложения Анкары по снижению эскалации.
Профессор Раджип Кутай Карача, эксперт по международным отношениям из Университета в Стамбуле, также не верит в успех инициативы Эрдогана. Ведь на последнем саммите Турция - Украина Эрдоган еще раз подчеркнул, что окажет полную поддержку Киеву. Фактически он не признал аннексированный Крым российским, к тому же представил себя в роли защитника крымских татар и гордо сообщил о строительстве мечетей и жилья для них, указывает профессор.
Между тем Москва и без того недовольна поставками Турцией ударных дронов Украине. Несколько недель назад Владимир Путин раскритиковал Анкару за это и сообщил о том, что эти беспилотники замечены в Донбассе, где их используют против пророссийских сепаратистов. Путин также обвинил Турцию в том, что она поддерживает Киев, и призвал Анкару переосмыслить свою политику в отношении Украины.
Отношения между Россией и Турцией хотя и тесные, но сложные. Анкара, входя в НАТО, например, охотно покупает российские средства ПВО, несмотря на неодобрение и возмущение со стороны НАТО и США. При этом в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе и в Украине она выступает оппонентом России. Но между Москвой и Анкарой сохраняются хорошие экономические отношения. Кроме того, Турция зависит от поставок российского газа.
Почти все потребности в энергоносителях страна на Босфоре покрывает за счет их импорта. В 2020 году потребление газа в Турции составило 48,1 млрд кубометров, из них 33,6 млрд она получила из России. Насколько Анкара зависима от поставок энергоносителей из-за рубежа, наглядно показали последние недели. После того как из-за технических проблем Иран приостановил поставки газа в страну, турецкая промышленность была вынуждена несколько дней простаивать.
Зависимость Турции от импорта энергоносителей беспокоит аналитика Мехмета Догана. "Давайте исходить из самой худшей ситуации. Если эскалация конфликта произошла бы летом, и Россия перекрыла бы газовый кран, то цены на газ выросли бы в разы, и мы вынуждены были бы перейти на дорогой сжиженный газ, - рассуждает Доган. - Но если бы это произошло зимой, и Россия остановила бы поставки газа, то у Турции вообще не было бы шансов. Это стало бы смертельным ударом для нас". Турция зависит не только от поставок российского газа, но и от туристов из РФ. Кроме того, Россия для Турции - важный рынок сбыта аграрной продукции.
Но и Украина приобретает все большее значение для Анкары. По данным Бурака Пехливана, руководителя турецко-украинского предприятия, который 12 лет живет в Киеве, Турция в 2020 году была страной, которая больше всего инвестировала в Украину. В своем телеграм-канале Пехливан регулярно сообщает об экономических связях обеих стран. По его данным, турецко-украинский товарооборот в последний год составил 7,5 млрд долларов. При этом Украина в 2021 году стала третьим по важности партнером для турецких фирм.
В случае вторжения России в Украину Турция столкнется с серьезными последствиями, например, в том, что касается энергоснабжения страны. Поэтому Анкара всеми силами пытается предотвратить эскалацию кризиса вокруг Украины. Ведь испытывающая проблемы турецкая экономика понесла бы от этого большие убытки, и рухнули бы планы Эрдогана привлечь в страну инвестиции.
В Киеве Эрдоган будет демонстрировать поддержку своему коллеге Владимиру Зеленскому. Но не этот визит станет решающим, а встреча Эрдогана с Путиным, полагают многие эксперты. Именно поездка Путина в Анкару покажет, захочет ли он дать Анкаре шанс выступить в роли посредника, и если да, то за какую ответную услугу.
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