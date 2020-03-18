 Эксперт предсказал Германии самый сильный спад производства за 70 лет | Новости из Германии о Германии | DW | 25.03.2020

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Германия

Эксперт предсказал Германии самый сильный спад производства за 70 лет

Глава Мюнхенского института экономических исследований Клеменс Фюст в беседе с DW высказал мнение, что нынешний финансовый коллапс "будет намного хуже" кризиса 2008 года.

Клеменс Фюст

Клеменс Фюст

В связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 Германия в сфере производства продукции может испытать самый серьезный спад "за 70 лет проведения отраслевых исследований". Об этом DW заявил Клеменс Фюст (Clemens Fuest), глава Мюнхенского института экономических исследований ifo, в частности, занимающегося анализом работы отраслей промышленности.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с финансовым кризисом 2008 года, заявив, что "на этот раз все будет намного хуже". "Это связано с тем, что во время коллапса 2008 года, который оказался довольно сильным, было достаточно закачать средства в экономику и помочь финансовому сектору", - пояснил Фюрст.

Проблемы с реальным сектором экономики

"Сейчас у нас проблема с реальным сектором экономики. Мы останавливаем экономические процессы", - отметил глава ifo. "Единственное, что может нам помочь - это согласование мер по прекращению шатдауна и по борьбе с эпидемией. Вот - то, что мы должны сделать, и это очень сложно по ряду причин. Вот почему я думаю, что этот кризис намного хуже, чем финансовый коллапс".

Ранее бундестаг ФРГ проголосовал за временный отход от закрепленного в Основном законе запрета на рост госзадолженности, при котором запланированные государством расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.  Депутаты также проголосовали в поддержку беспрецедентного антикризисного пакета, предусматривающего, в частности, финансирование различных мер по борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 за счет новой задолженности в объеме 156 млрд евро. 

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    Автор: Елена Гункель


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Контекст

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2

В ФРГ все больше случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Власти, стараясь ограничить распространение эпидемии COVID-19, принимают беспрецедентные меры. DW - о борьбе Берлина с коронавирусом. (27.02.2020)  

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