Эксперт: выборы в Австрии не изменят политику Вены в отношении Москвы

Правопопулистская Партия свободы в последние выходные сентября с треском провалилась на досрочных выборах в парламент Австрии, потеряв сразу 10 процентов голосов избирателей и более 20 мандатов. И хотя пока не ясно, с какой из партий сформирует правящую коалицию победитель - Австрийская народная партия (АНП) - можно утверждать, что последствия выборов для внешней политики страны будут минимальны, говорит в интервью Deutsche Welle профессор Университета Вены Вольфганг Мюллер, эксперт по истории Восточной Европы.

DW: Профессор Мюллер, насколько вы удивлены результатами досрочных парламентских выборов в Австрии?

Мюллер: Последние опросы общественного мнения перед выборами не показывали такого отрыва Австрийской народной партии от социал-демократов, который мы в итоге получили. Кроме этого, падение поддержки избирателями Партии свободы оказалось сильнее, чем ожидалось.

- Климат, миграция, социальные вопросы были ключевыми темами предвыборной кампании. А как же внешняя политика?

- Внешняя политика традиционно играет незначительную роль в австрийских предвыборных кампаниях. Австрия - это нейтральное государство с довольно изоляционистской внешней политикой. И внешнеполитические темы здесь бурно обсуждаются крайне редко. Предвыборная кампания на 90 процентов состояла из внутриполитических тем.

Вольфганг Мюллер

- Из знаменитого видеоклипа, снятого на Ибице, может сложиться впечатление, что в определенных кругах в Австрии достаточно представиться родственником русского олигарха, и тебе тут же откроются все двери. Откуда такое отношение к России?

- У Партии свободы особые отношения с Россией. Как вы знаете, государственные структуры и особенно правящая партия в России поддерживают хорошие отношения с правопопулистскими, а иногда даже праворадикальными партиями в Европе. За этим скрывается, с одной стороны, определенная идеологическая близость, поскольку речь идет о крайне правых и правоконсервативных философиях. С другой стороны, их связывает отторжение западного, либерального взгляда на жизнь, а также отторжение крайне либеральной миграционной политики (в Европе. - Ред.).

К этому надо добавить два феномена. Прежде всего, это определенная финансовая зависимость некоторых правых популистов в Европе от российских банков - как в случае с "Национальным объединением" (бывший "Национальный фронт". - Ред.) во Франции.

Кроме того, существуют договоры о сотрудничестве между партиями - как, например, между Австрийской партией свободы и "Единой Россией".

- Почему политика Австрии в отношении России более прагматична, чем, скажем, политика Германии?

- Австрийская внешняя политика в отношении России, как и в отношении Советского Союза, очень осторожна. Важность России для австрийской экономики традиционно оценивается очень высоко, иногда даже переоценивается. Когда жителей Австрии опрашивают о значении внешней торговли с Россией, ответы они дают всегда какие-то астрономические, которые заметно превосходят реальный объем торговли.

Это без сомнений связано с незначительными размерами Австрии, с одной стороны, и с ее нейтралитетом, с другой.

После Второй мировой войны существенные части промышленности и полезных ископаемых в Австрии были конфискованы советскими властями, и правительство в Вене должно было выкупать их у СССР. Так исторически возникла активная внешняя торговля между странами. Было время, когда Австрия даже поставляла в Советский Союз нефть, в это трудно поверить сегодня.

- И в результате Австрия отказывается высылать российских дипломатов после отравления Скрипаля, в отличие от других стран?

- Да, позицию австрийского правительства по делу Скрипаля можно вполне интерпретировать в этом контексте. Но в то же время австрийское правительство всегда поддерживало ЕС по вопросам антикремлевских санкций из-за Крыма и конфликта на востоке Украины.

- Каковы будут последствия нынешних парламентских выборов для австрийской внешней политики?

- Эти последствия будут минимальны. Какая бы правящая коалиция ни была сформирована, принципиального изменения курса не будет. Правительство будет поддерживать действия Евросоюза в отношении России и при этом будет сохранять прагматические отношения с Москвой.

- Возможен ли в Австрии министр иностранных дел от партии "зеленых"?

- После вчерашних выборов - вполне, хотя нельзя преувеличивать роль министра иностранных дел в определении внешнеполитической стратегии Австрии. В прошлом правительстве была беспартийная министр иностранных дел Кнайсль, номинированная Австрийской партией свободы. Она не инициировала значительных изменений внешней политики Австрии в отношении России. А с учетом большого внешнеполитического опыта будущего канцлера можно исходить из того, что он и дальше будет играть активную роль в формировании внешней политики страны.

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