 Эксперты предупреждают о коллапсе системы здравоохранения Испании | Новости из Германии о Европе | DW | 21.03.2020

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Европа

Эксперты предупреждают о коллапсе системы здравоохранения Испании

69 известных ученых в открытом письме правительству Испании призвали еще сильнее ограничить свободу передвижения. Иначе, по их мнению, неизбежный крах системы здравоохранения может произойти "в районе 25 марта".

Специальная служба контролирует соблюдение изоляционных мер жителями Мадрида

Сотрудники военно-медицинской службы контролирует соблюдение изоляционных мер жителями Мадрида

69 известных эпидемиологов, молекулярных биологов и других ученых опубликовали в субботу, 21 марта, открытое письмо правительству Испании, в котором предупредили о неминуемом крахе испанской системы здравоохранения в случае, если не будет произведена "тотальная" изоляция людей.

По мнению авторов, необходимо еще сильнее ограничить свободу передвижения. В качестве конкретной меры в письме предлагается разрешить поездки на работу только людям, занятым в системе обеспечения основными продуктами жизнедеятельности. В противном случае неизбежный крах системы здравоохранения может произойти уже "в районе 25 марта".

Режим ЧП введен неделю назад

В Испании, начиная с 15 марта, введен режим чрезвычайного положения. Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, к которым власти отнесли покупку продуктов, посещение аптеки или больницы, а также поездку на работу. Нарушителям грозят серьезные денежные штрафы или даже тюремное заключение. Меры введены сроком на две недели, для их продления необходимо согласие парламента.

Страна, 18 процентов населения которой старше 65 лет, уже серьезно пострадала от пандемии коронавируса. К утру субботу, 21 марта, минздрав Испании зафиксировал более 25 тысяч заразившихся и около 1300 скончавшихся в результате распространения COVID-19. Эпицентром остается автономное сообщество Мадрид, центром которого является одноименная столица страны. На этот регион, по данным минздрава, приходится почти 9000 случаев заражения и около 800 умерших.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Марина Барановская


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