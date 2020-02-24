 Эксперты ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в Китае пройден | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.02.2020

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Мир

Эксперты ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в Китае пройден

Несмотря на большое количество заразившихся коронавирусом в Европе, ситуацию нельзя назвать глобальной пандемией, заявили в ВОЗ. Речь идет об "эпидемии в отдельных странах".

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Тедрос Аданом Гебрейесус

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По данным экспертов ВОЗ, побывавших в регионах, откуда пошло распространение вируса, пик пришелся на конец января.

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В настоящий момент ситуацию с COVID-19 нельзя назвать глобальной пандемией, отметил Гебрейесус. "Цифры из Италии, Ирана и Южной Кореи очень беспокоят, но сейчас речь идет об эпидемии в отдельных странах. Пандемией называют распространение нового вируса по всей планете", - добавил директор ВОЗ.

Эпидемия коронавируса достигла Европы

ВОЗ привела еще несколько фактов о коронавирусе. Так, в настоящий момент смертность от него составляет 0,7 процента, пациенты с мягкими симптомами выздоравливают за две недели, с тяжелыми - за 3-7 недель.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) констатировал, что "эпидемия коронавируса достигла Европы". Заявление сделано на фоне вспышки COVID-19 в Италии, где скончались уже семь инфицированных. "Мы должны исходить из того, что она может распространиться и в Германии", - предупредил Шпан. В ФРГ сейчас зафиксированы лишь 16 случаев заболевания.

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  • Улицы итальянского города Кодоньо в провинции Ломбардия, опустевшие в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

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    Опустевшие улицы

    Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

  • Мужчина и женщина в защитных костюмах сопровождают пожилую женщину в респираторной маске к карете скоронй помощи.

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    Число заболевших стремительно растет

    20 февраля диагноз коронавируса подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Закупка продуктов впрок

    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

  • Объявление на двери аптеки в Турине с информацией о том, что защитные маски и дезинфицирующий гель для рук распроданы.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Повышенный спрос на защитные маски

    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 03:10

Вспышка коронавируса в Европе: 10 городов на севере Италии закрыли на карантин

Контекст

Резкий скачок коронавируса в Италии

По распространению нового коронавируса Италия вышла на первое место в ЕС. Из-за резкого роста числа случаев заражения на севере страны 23 февраля одиннадцать населенных пунктов были переведены на режим карантина. (24.02.2020)  

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Особые меры по борьбе с эпидемией затронули около 50 тысяч человек на севере Италии. Практически закрыты 10 населенных пунктов. Выявлены 79 случаев заражения, два человека умерли.

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