Эксперимент в немецкой школе: сдал тест на коронавирус - иди учиться

Постоял в очереди, сдал тест на коронавирус, пошел в школу - так выглядит теперь типичное утро понедельника и пятницы в гимназии "Каролинум" в небольшом городке Нойштрелиц, что на севере Германии в земле Мекленбург - Передняя Померания. Ученики сами берут заранее приготовленные для них ватные палочки, снимают пробы со слизистой оболочки в глотке - как это делать, им показали в специальном видеоролике. Взял пробу, вставил в трубочку, наклеил этикетку - готово.

Специально для сдачи теста перед зданием школы, которое расположилось прямо на берегу живописного озера, поставили большую палатку. Чтобы сократить вероятность ошибки, каждый получает свой QR-код. Без предварительной регистрации сдать тест не получится. Лаборатория сообщает о результатах теста на SARS-CoV-2 в тот же день. Мера добровольная, хочешь - можешь тест не сдавать, но абсолютное большинство, по данным школы, соглашается.

Уникальный эксперимент в гимназии

Это уникальный в Германии эксперимент, о котором все чаще пишут в эти дни не только в местной, но и в федеральной немецкой прессе. Пройти бесплатный тест ученики и сотрудники гимназии могут дважды в неделю.

Тест на наличие в организме коронавируса

Те, кто сдал тест, получает зеленый бейдж со своим именем и может спокойно передвигаться по школе. Тем не менее правило соблюдать дистанцию никто не отменяет. Директор гимназии Хенри Теш (Henry Tesch), который раньше был министром образования этой федеральной земли, надеется, что тесты помогут как можно быстрее вернуться к привычной жизни: "Держать дистанцию дается ученикам труднее всего", - цитирует директора газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В рамках ослабления ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в школьных классах разрешено одновременно находиться максимально 10 гимназистам. Теш надеется, что с помощью тестов число учеников можно будет увеличить до 20 или даже 30, сказал он в интервью газете Süddeutsche Zeitung. На прошлой неделе 133 ученика старших классов - 11-го и 12-го - сдавали письменные экзамены по немецкому языку. Их пришлось рассадить в 9 помещениях и в актовом зале. Двери везде были широко раскрыты, потому что сквозняк уменьшает концентрацию инфекционного аэрозоля и таким образом снижает риск заражения.

Сквозняк и одностороннее движение в борьбе против SARS-CoV-2

В коридорах просят не скапливаться, все школьные коридоры устроены как улицы с односторонним движением: входить надо через главный вход, а выходить через дополнительные входы - на школьный двор. Многие помещения опечатаны, везде висят точные указания, сколько человек может находиться в каком из них, описывает школу корреспондент FAZ. Вот двоим ученикам разрешили вернуться в помещение, где проходят эксперименты с робототехникой. Ученики гимназии каждый год завоевывали призы на международных соревнованиях First Lego League, но в этом году соревнования отменили.

Так соблюдают необходимую дистанцию ученики старших классов одной из берлинских школ

К эксперименту руководство школы подвигли трудности с выполнением распоряжения властей. По решению министров федеральных земель ФРГ, каждый ученик должен до окончания учебного года хотя бы ненадолго вернуться к обычным занятиям в школе. Но как реализовать этот замысел в самой крупной гимназии в Мекленбурге - Передней Померании, которая находится не в крупном городе, а глубокой провинции? Ее ученики живут подчас на расстоянии 60-70 километров от школы. Учиться посменно было бы нереалистично - в таком не густонаселенном регионе не хватило бы рейсовых автобусов, чтобы около 1000 учеников могли бы добраться до школы и обратно.

"Баланс между медицинской защитой и перезапуском бизнеса"

Тут на помощь школе пришел Арндт Рольфс, профессор психиатрии и неврологии университета в Ростоке (Arndt Rolfs). Рольфс по совместительству - основатель биотехнологической фирмы Centogene, которая специализируется на анализе данных о редких заболеваниях. В Мекленбурге - Передней Померании предприниматели хорошо знают друг друга, и инициативу Рольфса поддержали несколько сотен предприятий, пишет FAZ, чтобы ускорить производство большого количества тестов на коронавирус.

Ученики старших классов дрезденской гимназии

Фирма Рольфса заключила спонсорский контракт с властями федеральной земли и тестирует не только гимназистов, но и несколько домов престарелых: 25 тысяч пожилых жильцов и около 15 тысяч сотрудников. Если в домах престарелых основной смысл таких тестов заключается в защите групп риска, то в школах - в том, чтобы на раннем этапе выявить и остановить распространение вируса. Рольфс говорит, что его цель - "быстро объединить инновационные наработки в стране", чтобы найти "лучший баланс между оптимальной медицинской защитой" и перезапуском "бизнеса, образования, туризма и спорта".

Регулярные тесты на коронавирус как альтернатива карантину

Идея превентивного тестирования становится все популярнее. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) намерен проводить регулярные тесты в домах престарелых по всей Германии вне зависимости от наличия симптомов. В Саксонии власти тоже пообещали с июня оплатить тесты на коронавирус для школьников в том случае, если больничные кассы не согласятся взять на себя расходы.

В Германии проходит обсуждение нового закона о защите от пандемий, он позволяет проводить подобные тесты превентивно. Этот метод уже работает: в Люксембурге, как заметила Süddeutsche Zeitung, добровольные тесты провели перед открытием всех школ в начале мая.

За экспериментом в провинциальной гимназии внимательно следят не только внутри Германии, но и за рубежом. Что если превентивные тесты окажутся более дешевой и простой альтернативой локдауну, от которого страдают учителя, ученики и их родители, не говоря об экономике в целом? "Тестировать это просто, дешево и быстро", - цитирует FAZ Рольфса. К слову о дешевизне: профессор подсчитал, что регулярные тесты 10 миллионов школьников в Германии стоили бы 25-26 миллиардов евро ежегодно, возможно, больше. Каждый тест обходится в сумму от 30 до 50 евро. В сравнении с общими убытками от распространения вируса через школы все равно более выгодный вариант, уверен ученый и предприниматель. Для контекста: общий пакет финансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии, согласно данным Минфину ФРГ, превысит в стране 353 миллиарда евро.

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