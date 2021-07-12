Извлечение тела умершего или погибшего из места захоронения для экспертизы или перезахоронения.
Эксгумация - извлечение погребенного тела, останков из места захоронения для осмотра или вскрытия, чтобы выяснить причины смерти или установить идентичность трупа. Может производиться и с целью перезахоронения.
В Бресте в ходе строительства жилого комплекса была обнаружена братская могила, в которой найдены останки более тысячи жертв нацистов. По окончании эксгумации местные власти разрешили продолжить строительство.