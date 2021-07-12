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Эксгумация

Извлечение тела умершего или погибшего из места захоронения для экспертизы или перезахоронения.

Эксгумация - извлечение погребенного тела, останков из места захоронения для осмотра или вскрытия, чтобы выяснить причины смерти или установить идентичность трупа. Может производиться и с целью перезахоронения.

(FILES) In this file photo taken on November 09, 2020 an excavator loads dead mink into a ditch as members of Danish health authorities assisted by members of the Danish Armed Forces dispose of the animals in a military area near Holstebro, Denmark. - Denmark on Thursday kicked off the grisly task of unearthing and incinerating minks that were hastily buried after a mass culling sparked by fears of a mutated coronavirus strain, authorities said. (Photo by Morten Stricker / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

В Дании завершают эксгумацию миллионов забитых из-за COVID-19 норок 12.07.2021

Останки последних из забитых норок извлекут из земли на полигоне в Дании.

Minks are seen at Hans Henrik Jeppesen's farm near Soroe, after government's decision to cull his entire herd due to coronavirus disease (COVID-19), Denmark November 5, 2020. REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

Мутация коронавируса: в Дании эксгумируют миллионы норок 20.12.2020

Власти Дании решили эксгумировать и сжечь забитых зверьков, после того как жители высказали опасения из-за возможности заражения источников питьевой воды.

05.07.2018 ARCHIV - 05.07.2018, Spanien, El Escorial: Ein 155 Meter hohes und 44 Meter breites Betonkreuz steht auf dem Berggipfel Risco de la Nava hinter der Benediktinerabtei im Valle de los Caidos (Tal der Gefallenen). In dem Monument bei Cuelgamuros in der Nähe von El Escorial in der Sierra de Guadarrama in Spanien befinden sich die Grabstätten des Diktators Francisco Franco und des Gründers der faschistischen Bewegung Falange, José Antonio Primo de Rivera. (zu dpa Spaniens Parlament billigt Umbettung von Diktator Franco vom 13.09.2018) Foto: Ana Lázaro/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Испанского диктатора Франсиско Франко перезахоронят 24 октября 21.10.2019

Останки диктатора перенесут из мемориального комплекса "Долина Павших" на кладбище в пригороде Мадрида, заявили в правительстве Испании. Споры об эксгумации Франко продолжались несколько месяцев.

Стройка на костях: в Бресте на месте братской могилы появится жилой комплекс (28.03.2019) 28.03.2019

В Бресте в ходе строительства жилого комплекса была обнаружена братская могила, в которой найдены останки более тысячи жертв нацистов. По окончании эксгумации местные власти разрешили продолжить строительство.
ILLUSTRATION - ARCHIV - 18.04.2016, Bayern, Regensburg: Handschellen liegen im Landgericht in Regensburg auf einem Tisch. Nach langen Ermittlungen gegen Betreiber des früheren Internet-Shops «Migrantenschreck» ist ein Verdächtiger verhaftet worden. Bei den Vorwürfen geht es um den Verkauf verbotener Waffen. Der Mann wurde in Ungarn gefasst. (zu dpa «Internet-Shop «Migrantenschreck»: Verhaftung in Ungarn» vom 28.03.2018) Foto: Armin Weigel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Каталонии задержан человек, угрожавший убить премьера Испании 08.11.2018

Планировавший покушение на главу правительства Испании располагал солидным арсеналом оружия. Он был возмущен планами Мадрида эксгумировать останки диктатора Франко.
Spanish national Pilar Abel Martinez, 62, who claimed to Salvador Dali's daughter, poses with a bag reading Yes during an interview in Barcelona, on June 26, 2017. Spanish court has ordered that the remains of Salvador Dali be exhumed after a woman who claims to be the daughter of the world-famous artist filed a paternity claim. The Madrid court said on June 26, 2017 the exhumation aimed to get samples of his remains to determine whether he is the biological father of a woman from Girona (in northeastern Spain) who filed a claim to be recognised as the daughter of the artist. / AFP PHOTO / LLUIS GENE (Photo credit should read LLUIS GENE/AFP/Getty Images)

ДНК-тест не подтвердил родство Дали с испанкой из Жероны 06.09.2017

61-летняя Пилар Абель добилась эксгумации останков Сальвадора Дали, утверждая, что она - его внебрачная дочь. Анализ ДНК не подтвердил родство.

Dalí, Salvador; span. Maler, Bildhauer und Graphiker Figueras bei Gerona 11.5.1904 - ebd. 23.1.1989. - 1968 auf einer Terrasse seines Anwesens in Figueras: (v.li.n.re.) N.N., Dalí, Amanda Lear und der französische Sänger Antoine. - Foto. |

Женщины Сальвадора Дали 21.07.2017

У великого сюрреалиста была одна-единственная женщина: его муза, жена и любовница - непостижимая и прекрасная Гала. Или же это не совсем так?
ARCHIV - Die Gruft im Untergeschoss des Teatre-Museu in Figueras (katalonisch: Figueres) unweit der Costa Brava (Spanien), in der der katalanische Künstler Salvador Dali seine letzte Ruhe fand (Aufnahme vom 02.06.2009). Der legendäre Surrealismus-Künstler wird knapp drei Jahrzehnte nach seinem Tod aus seiner letzten Ruhestätte geholt. Zur Klärung einer Vaterschaftsklage ordnete ein Richter in Madrid die Exhumierung des Leichnams an. (zu dpa «Vaterschaftsklage: Maler Dalí wird aus dem Grab geholt» vom 26.06.2017) Foto: Roland Holschneider/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Испании эксгумированы останки Сальвадора Дали 20.07.2017

Гроб с телом знаменитого художника вскрыли, чтобы взять биологический материал для экспертизы на отцовство. 61-летняя женщина утверждает, что она - внебрачная дочь Дали.
A portrait of Spanish artist Salvador Dali (1904-89) taken December 1972 in Paris. One of his best-known paintings is 'The Persistence of the Memory'. +++ (C) Getty Images/AFP

Останки Сальвадора Дали эксгумируют для проведения теста на отцовство 26.06.2017

Мадридский суд принял решение об эксгумации останков Сальвадора Дали в рамках иска 61-летней женщины, утверждающей, что она является внебрачной дочерью испанского сюрреалиста. Дата эксгумации пока не определена.
FILE - A file photo dated 13 April 2010 shows a Russian specialist working at the site of the Polish government Tupolev Tu-154 plane that crashed near Smolensk airport, Russia. All people aboard the plane including Polish President Lech Kaczynski and his wife Maria Kaczynska were killed in the crash. EPA/SERGEI CHIRIKOV (zur Berichterstattung zum Thema Vor dem Beginn der Exhumierungen der Smolensk-Opfer in Polen vom 13.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В гробу Леха Качиньского найдены фрагменты тел других людей 01.06.2017

Окончательные итоги вскрытия тел погибших при крушении польского самолета Ту-154М под Смоленском опубликуют в апреле 2018 года, заявил заместитель генерального прокурора Польши.
KRAKOW, POLAND - APRIL 18: A ceremonial guard stands at the sarcophagus of late Polish President Lech Kazcynski and his wife Maria following their official, state funeral at Wawel Castle on April 18, 2010 in Krakow, Poland. Kaczynski, First Lady Maria and leading members of the Polish military, government and the arts were killed when the presidential plane they were traveling in crashed while attempting to land at Smolensk, Russia, on April 10. Delegations from around the world arrived to pay their last respects. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Оппозиция в Варшаве устроила протест против эксгумации останков Качиньского 10.12.2016

Оппозиция устроила в Варшаве акцию протеста в связи с эксгумацией останков жертв авиакатстрофы под Смоленском. Активисты провели митинг одновременно с ежемесячными официальными траурными мероприятиями.
KRAKOW, POLAND - APRIL 18: A ceremonial guard stands at the sarcophagus of late Polish President Lech Kazcynski and his wife Maria following their official, state funeral at Wawel Castle on April 18, 2010 in Krakow, Poland. Kaczynski, First Lady Maria and leading members of the Polish military, government and the arts were killed when the presidential plane they were traveling in crashed while attempting to land at Smolensk, Russia, on April 10. Delegations from around the world arrived to pay their last respects. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Экс-президента Качиньского и его супругу повторно похоронили в Кракове 19.11.2016

Тела экс-президента Польши и его супруги были эксгумированы в рамках нового расследования катастрофы президентского лайнера в 2010 году под Смоленском.

KRAKOW, POLAND - APRIL 18: A ceremonial guard stands at the sarcophagus of late Polish President Lech Kazcynski and his wife Maria following their official, state funeral at Wawel Castle on April 18, 2010 in Krakow, Poland. Kaczynski, First Lady Maria and leading members of the Polish military, government and the arts were killed when the presidential plane they were traveling in crashed while attempting to land at Smolensk, Russia, on April 10. Delegations from around the world arrived to pay their last respects. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

В Польше эксгумировано тело экс-президента Качиньского 15.11.2016

В Кракове проведена эксгумация останков экс-президента Польши Леха Качиньского и других пассажиров разбившегося Ту-154. Власти в Варшаве надеются, что экспертиза позволит установить истинные причины крушения.

KRAKOW, POLAND - APRIL 18: A ceremonial guard stands at the sarcophagus of late Polish President Lech Kazcynski and his wife Maria following their official, state funeral at Wawel Castle on April 18, 2010 in Krakow, Poland. Kaczynski, First Lady Maria and leading members of the Polish military, government and the arts were killed when the presidential plane they were traveling in crashed while attempting to land at Smolensk, Russia, on April 10. Delegations from around the world arrived to pay their last respects. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Экс-президент Польши против эксгумации жертв катастрофы Ту-154 14.11.2016

Нынешние польские власти используют катастрофу под Смоленском и эксгумацию останков жертв для давления на политических противников, считает экс-президент Польши Бронислав Коморовский.

This image from Polish Television's TVP via APTN shows a firefighter walking near some of the wreckage at the crash site where Polish President Lech Kaczynski, his wife and some of the country's most prominent military and civilian leaders died Saturday April 10, 2010 along with dozens of others when the presidential plane crashed as it came in for a landing in thick fog in near Smolensk in western Russia. (ddp images/AP Photo/TVP via APTN)

Польша хочет эксгумировать останки жертв крушения Ту-154 22.06.2016

В отчетах, которые составили российские медики, есть ошибки, заявили в прокуратуре Польши. Эксгумация останков погибших нужна для установления причин крушения, пояснили в ведомстве.
26.04.2016 *** A man places a picture of Chilean poet and Nobel laureate Pablo Neruda with Chile's late former president Salvador Allende next to his tomb after the reburial of his remains inside of his house-museum in Isla Negra city, Chile, April 26, 2016. REUTERS/Rodrigo Garrido © Reuters/R. Garrido

Пабло Неруду похоронили окончательно 27.04.2016

Расследование причин смерти чилийского поэта продолжается, но останки его больше не будут поднимать из могилы.
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