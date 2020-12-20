В Дании завершают эксгумацию миллионов забитых из-за COVID-19 норок

В Дании завершают эксгумацию норок, которые ранее были забиты на зверофермах и в спешке захоронены на военном полигоне в Центральной Ютландии - после обнаружения случаев заражения этих животных мутировавшим штаммом коронавируса SARS-CoV-2. В понедельник, 12 июля, из земли достанут последних животных и доставят их кости на мусоросжигательный завод.
Как сообщили в профильном ведомстве, выемка останков, общий вес которых превышает 13000 тонн, завершится в запланированные ранее сроки. После этого объект должен быть рекультивирован.
"Зомби-норки" поднимались на поверхность
Сотни "зомби-норок", как их окрестили местные СМИ, после захоронения - в результате образования газов при разложении - стали подниматься из-под земли.
Это привело к жалобам местных жителей, высказавших опасения из-за возможности заражения почвы и источников питьевой воды, а также озера, в котором официально разрешено купаться. Последнее находится менее, чем в 200 метрах от одного из двух полигонов, где были захоронены около четырех млн животных.
Останки зверьков сожгут
В итоге правительство получило поддержку в парламенте страны - Стортинге - и решило извлечь останки зверьков, чтобы впоследствии сжечь их, уведомляли в министерстве по вопросам сельского хозяйства и продовольствия.
К работам, однако, приступили лишь в мае этого года, когда угроза заражения людей COVID-19 при эксгумации, по мнению экспертов, была сведена к нулю.
Дания - один из крупнейших в мире поставщов меха
В ноябре 2020 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что власти решили уничтожить всех норок на зверофермах страны в связи с обнаружением животных, инфицированных мутировавшим штаммом вируса. По словам Фредериксен, им могут быть заражены люди, кроме того, он снижает способность к образованию антител. На начало ноября было выявлено 12 человек с мутировавшим вариантом коронавируса - в Северной Ютландии.
Дания - один из крупнейших в мире поставщов меха норки. В стране работали 1139 норковых ферм, на которых содержались около 15-17 миллионов норок.
Смотрите также:
-
В память о жертвах пандемии
Карлсруэ, март 2021 года
Японская художница Тихару Сиота создала инсталляцию под названием "Connected to Life" из 50 кроватей, соединенных тонкими шлангами, по которым течет красная краска. Произведение заняло практически все пространство фойе Центра искусств и медиатехнологий в Карлсруэ, который только что открылся после локдауна. Это и траур по умершим, и надежда на исцеление как отдельных больных, так и мира в целом.
-
В память о жертвах пандемии
Прага, март 2021 года
На брусчатке Староместской площади в центре Праги 22 марта появились 25 тысяч белых крестов. Так в столице Чехии почтили память жертв коронавируса. Год назад в стране от COVID-19 умер первый пациент.
-
В память о жертвах пандемии
Рио-де-Жанейро, август 2020 года
Неправительственная организация "Рио-де-Паз" установила на пляже Копакабана в Рио 100 крестов и 1000 красных воздушных шаров в память о жертвах коронавируса.
-
В память о жертвах пандемии
Амстердам, июль 2020 года
В течение восьми дней эта лодка плавала по каналам Амстердама - в память об умерших. Близкие и друзья погибших украсили ее свечами и цветами.
-
В память о жертвах пандемии
Сан-Сальвадор, март 2021
Портреты погибших медиков - в центре столицы Сальвадора. Мемориал установлен год спустя с того момента, как коронавирус был обнаружен в этой стране.
-
В память о жертвах пандемии
Цюрих, ноябрь 2020 года
Частная инициатива. 382 свечи - в память о каждом (на тот момент - 27 ноября) погибшем в кантоне швейцарце.
-
В память о жертвах пандемии
Кельн, май 2020 года
Инсталляция "It is like it is" в центре Кельна. Немецкий художник Денис Йозеф Мезег создал ее из 111 манекенов. Они "ушли" из магазинов, закрытых из-за локдауна, и "заменили" туристов, толпы которых в обычное время можно встретить у входа в знаменитый Кельнский собор. Город перестал быть живым, но надежда все еще есть, уверен художник.
-
В память о жертвах пандемии
Нью-Йорк, март 2021 года
Бруклинский мост. Проекция портретов жертв пандемии - в память об умерших.
-
В память о жертвах пандемии
Санкт-Петербург, март 2021 года
Скульптуру создали по эскизам художника Романа Шустрова, также ставшего жертвой пандемии и умершего в мае 2020 года. "Печальный ангел" появился на набережной реки Карповки в память об умерших от последствий коронавируса врачах.
-
В память о жертвах пандемии
Санкт-Петербург, март 2021 года
В пандан к "Печальному ангелу" - эти статуи в память о пострадавших медработниках на набережной Карповки.
-
В память о жертвах пандемии
Мадрид, декабрь 2020 года
Король Испании Филипп VI и королева Летисия присутствовали на открытии памятника медикам - жертвам пандемии в Мадриде. Автор проекта - родившийся и живущий в Барселоне художник Жауме Пленса. Его работы всегда отличали легкость, прозрачность при использовании тяжелых материалов.
-
В память о жертвах пандемии
Кодоньо, февраль 2021 года
В этом городе год назад у 38-летнего мужчины был обнаружен коронавирус. Это был первый случай в Италии. Умершим жителям города посвящен этот памятник из трех стальных колонн. Они символизируют противостояние, единство и новое начало. Эти слова - Resilienza, Comunità и Ripartenza - нанесены на постаменте.
Автор: Дарья Брянцева