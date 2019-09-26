Экотуризм в Германии: идеи для отдыха

Эти отели подходят туристам, которые не только любят комфорт, но и бережно относятся к природе. В нашей подборке - экологичные немецкие гостиницы и апартаменты для отдыха.
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