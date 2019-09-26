 Экотуризм в Германии: идеи для отдыха | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Экотуризм в Германии: идеи для отдыха

Эти отели подходят туристам, которые не только любят комфорт, но и бережно относятся к природе. В нашей подборке - экологичные немецкие гостиницы и апартаменты для отдыха.

  • Frey & Frey Guesthouses: восточный стиль в интерьере

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Frey & Frey Guesthouses: восточный стиль в интерьере

    В историческом центре Эстрих-Винкеля, расположенного в винодельческом регионе земли Гессен, приютился необычный домик в восточном стиле. Когда-то это была сапожная мастерская. Но потом дом купила супружеская пара Фрей. Она - стилист, он - дизайнер. Супруги, любители путешествий и почитатели Индии и Марокко, соответственно оформили дом и сдают его туристам. Цена - от 75 евро за ночь.

  • Tiny Houses in der Schnitzmühle: черные дома в зеленом лесу

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Tiny Houses in der Schnitzmühle: черные дома в зеленом лесу

    Эти экстравагантные дома стоят в национальном заповеднике "Баварский лес" в окрестностях городка Фихтах - на месте бывшей лесопильни. Они построены с использованием традиционной японской техники обугливания древесины и без применения химикатов, а оформлены в традиционном немецком стиле. Внутри есть все для полноценного отдыха, вплоть до сауны и джакузи. Цена - от 102 евро за ночь.

  • Bauernkate: идиллия на лоне баварской природы

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Bauernkate: идиллия на лоне баварской природы

    Хотите отдохнуть на лоне природы в окружении живописных баварских озер? Прекрасная возможность для этого - переоборудованные под отели крестьянские дома в находящемся под охраной ЮНЕСКО заповеднике Шальзе. Внутри деревянная мебель ручной работы, на кроватях вместо матраса - охапки свежего сена. Из мансардных окон открывается неповторимый вид. Цена - от 90 евро за ночь.

  • Longen-Schlöder: отдых среди садов и виноградников

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Longen-Schlöder: отдых среди садов и виноградников

    Любителям вина стоит посетить винодельню в городке Лонгуйх, расположившемся в живописной долине реки Мозель в земле Рейнланд-Пфальц, в окружении садов и виноградников. Рядом - два десятка аккуратных каменных домиков с террасами. Перед каждым из них - зеленая лужайка, ягодные кустарники, фруктовые деревья. Это семейный гостиничных комплекс Weingut Longen-Schlöder. Цена - от 75 евро за ночь.

  • Gut Feeling: спорт под открытым небом

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Gut Feeling: спорт под открытым небом

    В баварском городке Обераудорф, среди зелени и цветов, компактно расположились деревянные домики, входящие в гостиничный комплекс Gut Feeling. Просторная гостиная с камином, спальная комната, кухня-столовая, ванная комната, - в каждом из апартаментов есть все условия для отдыха. А в округе - масса возможностей для любителей спорта, походов, велосипедных прогулок. Цена - от 290 евро за ночь.

  • Green Phoenicia: отдых без пластика

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Green Phoenicia: отдых без пластика

    Стены, выкрашенные "под грязь", дизайнерская мебель из натуральных материалов. На столе - испеченный в домашних условиях хлеб, свежее молоко с соседней фермы, другие натуральные продукты. А еще в апартаментах для отдыха, входящих в гостиничный комплекс Green Phoenicia в северогерманском Любеке, вам предложат попробовать пожить без упаковки из пластика. Цена - от 80 евро за ночь.

  • Berge: традиции и современность

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Berge: традиции и современность

    Гостиница Berge построена в баварском городке Ашау-им-Химгау более 350 лет назад. В последние годы ее помещения были переоборудованы и обставлены современной дизайнерской мебелью. Всё - из экологически чистых материалов. В ресторане - блюда из биологически чистых продуктов. По канатной дороге можно подняться на гору и полюбоваться оттуда местными красотами. Цена - от 150 евро за ночь.

  • Urlaub an der Seenplatte: райский уголок среди лесов и озер

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Urlaub an der Seenplatte: райский уголок среди лесов и озер

    Гостевой дом Urlaub an der Seenplatte, спроектированный по последнему слову архитектуры и дизайна и построенный из натуральных материалов, расположился на участке общей площадью 20 тысяч квадратных метров на Мекленбургском озерном плато - уникальном природно-ландшафтном регионе в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Цена - от 103 евро за ночь.

  • ecodesignstudios: цифровой детокс и наслаждение природой

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    ecodesignstudios: цифровой детокс и наслаждение природой

    В тихом уголке живописного города Линцгау (земля Баден-Вюртемберг), неподалеку от Боденского озера, приютились уютные деревянные домики с террасами. Всё здесь – из экологически чистых материалов. Отсюда можно совершать экскурсии на романтичный остров Майнау, в старинный город Гейдельберг. Интернета в апартаментах нет. Отдыхающим предлагают временный цифровой детокс. Цена – от 79 евро за ночь.

  • Mövenpick: соблюдение международных экостандартов

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Mövenpick: соблюдение международных экостандартов

    Экстравагантный отель Mövenpick, расположенный в бывшей водонапорной башне, находится в городе, но просто утопает в зелени. Он - один из лучших в Гамбурге. В 2016 году Mövenpick удостоен сертификата Green Globe - за вклад в развитие экотуризма. Цена за одну ночь - от 105 евро.

    Автор: Наталия Королева


  • Frey & Frey Guesthouses: восточный стиль в интерьере

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Frey & Frey Guesthouses: восточный стиль в интерьере

    В историческом центре Эстрих-Винкеля, расположенного в винодельческом регионе земли Гессен, приютился необычный домик в восточном стиле. Когда-то это была сапожная мастерская. Но потом дом купила супружеская пара Фрей. Она - стилист, он - дизайнер. Супруги, любители путешествий и почитатели Индии и Марокко, соответственно оформили дом и сдают его туристам. Цена - от 75 евро за ночь.

  • Tiny Houses in der Schnitzmühle: черные дома в зеленом лесу

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Tiny Houses in der Schnitzmühle: черные дома в зеленом лесу

    Эти экстравагантные дома стоят в национальном заповеднике "Баварский лес" в окрестностях городка Фихтах - на месте бывшей лесопильни. Они построены с использованием традиционной японской техники обугливания древесины и без применения химикатов, а оформлены в традиционном немецком стиле. Внутри есть все для полноценного отдыха, вплоть до сауны и джакузи. Цена - от 102 евро за ночь.

  • Bauernkate: идиллия на лоне баварской природы

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Bauernkate: идиллия на лоне баварской природы

    Хотите отдохнуть на лоне природы в окружении живописных баварских озер? Прекрасная возможность для этого - переоборудованные под отели крестьянские дома в находящемся под охраной ЮНЕСКО заповеднике Шальзе. Внутри деревянная мебель ручной работы, на кроватях вместо матраса - охапки свежего сена. Из мансардных окон открывается неповторимый вид. Цена - от 90 евро за ночь.

  • Longen-Schlöder: отдых среди садов и виноградников

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Longen-Schlöder: отдых среди садов и виноградников

    Любителям вина стоит посетить винодельню в городке Лонгуйх, расположившемся в живописной долине реки Мозель в земле Рейнланд-Пфальц, в окружении садов и виноградников. Рядом - два десятка аккуратных каменных домиков с террасами. Перед каждым из них - зеленая лужайка, ягодные кустарники, фруктовые деревья. Это семейный гостиничных комплекс Weingut Longen-Schlöder. Цена - от 75 евро за ночь.

  • Gut Feeling: спорт под открытым небом

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Gut Feeling: спорт под открытым небом

    В баварском городке Обераудорф, среди зелени и цветов, компактно расположились деревянные домики, входящие в гостиничный комплекс Gut Feeling. Просторная гостиная с камином, спальная комната, кухня-столовая, ванная комната, - в каждом из апартаментов есть все условия для отдыха. А в округе - масса возможностей для любителей спорта, походов, велосипедных прогулок. Цена - от 290 евро за ночь.

  • Green Phoenicia: отдых без пластика

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Green Phoenicia: отдых без пластика

    Стены, выкрашенные "под грязь", дизайнерская мебель из натуральных материалов. На столе - испеченный в домашних условиях хлеб, свежее молоко с соседней фермы, другие натуральные продукты. А еще в апартаментах для отдыха, входящих в гостиничный комплекс Green Phoenicia в северогерманском Любеке, вам предложат попробовать пожить без упаковки из пластика. Цена - от 80 евро за ночь.

  • Berge: традиции и современность

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Berge: традиции и современность

    Гостиница Berge построена в баварском городке Ашау-им-Химгау более 350 лет назад. В последние годы ее помещения были переоборудованы и обставлены современной дизайнерской мебелью. Всё - из экологически чистых материалов. В ресторане - блюда из биологически чистых продуктов. По канатной дороге можно подняться на гору и полюбоваться оттуда местными красотами. Цена - от 150 евро за ночь.

  • Urlaub an der Seenplatte: райский уголок среди лесов и озер

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Urlaub an der Seenplatte: райский уголок среди лесов и озер

    Гостевой дом Urlaub an der Seenplatte, спроектированный по последнему слову архитектуры и дизайна и построенный из натуральных материалов, расположился на участке общей площадью 20 тысяч квадратных метров на Мекленбургском озерном плато - уникальном природно-ландшафтном регионе в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Цена - от 103 евро за ночь.

  • ecodesignstudios: цифровой детокс и наслаждение природой

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    ecodesignstudios: цифровой детокс и наслаждение природой

    В тихом уголке живописного города Линцгау (земля Баден-Вюртемберг), неподалеку от Боденского озера, приютились уютные деревянные домики с террасами. Всё здесь – из экологически чистых материалов. Отсюда можно совершать экскурсии на романтичный остров Майнау, в старинный город Гейдельберг. Интернета в апартаментах нет. Отдыхающим предлагают временный цифровой детокс. Цена – от 79 евро за ночь.

  • Mövenpick: соблюдение международных экостандартов

    Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

    Mövenpick: соблюдение международных экостандартов

    Экстравагантный отель Mövenpick, расположенный в бывшей водонапорной башне, находится в городе, но просто утопает в зелени. Он - один из лучших в Гамбурге. В 2016 году Mövenpick удостоен сертификата Green Globe - за вклад в развитие экотуризма. Цена за одну ночь - от 105 евро.

    Автор: Наталия Королева


Смотрите также:

  • Троянский конь

    Самые уникальные отели Европы

    Троянский конь

    Неподалеку от бельгийского городка Дюрбюи, на территории старинной фермы расположился вот этот огромный деревянный конь, напоминающий мифологического троянского коня Гомера. Сегодня в нем больше не скрываются воины Одиссея. Это часть гостиничного комплекса.

  • Гостиничный комплекс La Balad des Gnomes

    Самые уникальные отели Европы

    Мифологический номер

    Всего в гостиничном комплексе La Balad des Gnomes десять номеров. Для создания уникального интерьера использовали только природные материалы. Каждый номер посвящен одному из сказочных, мифологических или фантастических мотивов: от "Троянского коня" до "Властелина колец".

  • Великобритания: Форт Спитбанк

    Самые уникальные отели Европы

    Форт Спитбанк

    Там, где раньше хранились оружие и боеприпасы, сегодня ночуют туристы. Старинный форт Спитбанк находится прямо в море, примерно в миле от Портсмута на южном побережье Великобритании. Гостей к бывшему военному укреплению Spitbank Fort, построенному почти 140 лет назад, доставляют на катере.

  • Великобритания: отель Форт Спитбанк

    Самые уникальные отели Европы

    Сон с гарантией

    В прежние времена здесь несли службу 150 солдат. Сегодня это комфортабельный отель на девять номеров. Стены цитадели толщиной 20 метров. Они обеспечивают отличную звукоизоляцию, а значит, и спокойный сон.

  • Германия: хостел Dock Inn

    Самые уникальные отели Европы

    В грузовом в контейнере

    С морским отдыхом связан и этот отель, точнее - хостел "Dock Inn", открывшийся в Варнемюнде, на побережье Балтийского моря. Роскошных номеров здесь нет, все функционально. Ведь номера - это стандартные контейнеры для перевозки грузов морским путем. Размер - два метра на двенадцать. Кому тесно, может снять два номера. Но они обойдутся вдвое дороже.

  • Хостел Dock Inn в Варнемюнде

    Самые уникальные отели Европы

    На причале

    Хостел "Dock Inn" в Варнемюнде открылся весной 2017 года. Он приглашает, в первую очередь, молодежь, желающую отдохнуть у моря - оригинально и недорого. Ночь стоит от 19 евро. И есть где посидеть с друзьями.

  • Отель Crane Hotel Faralda в Амстердаме

    Самые уникальные отели Европы

    Портовый кран

    Три роскошных номера отеля "Crane Hotel Faralda" в Амстердаме предоставляют гостям возможность ночевать почти буквально "на седьмом небе" - в кабине портового крана.

  • Crane Hotel Faralda в Амстердаме

    Самые уникальные отели Европы

    Там, где ветер убаюкивает…

    Можно устроиться на ночлег на высоте 50 метров - там, где когда-то сидел крановщик. Но это для любителей острых ощущений. Людям с боязнью высоты или страдающим морской болезнью (на высоте сильно качает) не советуем.

  • Швеция: на серебряном руднике

    Самые уникальные отели Европы

    В недрах Земли

    Тем, кто боится высоты, владельцы этого отеля, расположенного на окраине шведского городка Сала, предлагают спуститься в недра Земли. Экстравагантный отель Sala Silver Mine находится в шахте законсервированного серебряного рудника на глубине 155 метров.

  • Отель Sala Silver Mine

    Самые уникальные отели Европы

    Романтический ужин

    Спуск в подземную спальню на специальном лифте длится около пяти минут, следом "спускается" романтический ужин в корзине - шампанское, фрукты, сыр… В этом поистине экзотическом номере всегда прохладно. Освещение приглушенное, тишина и покой. Вот только с туалетом проблемы.

    Автор: Антье Биндер, Инга Ваннер


Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" 

Контекст

Почему немцы не берут большие отпуска

У немцев стало модно разбивать годовой отпуск на несколько коротких. Какую роль тут играют социальные сети? (27.08.2019)  

Чем опасны стаканчики из бамбука

Сегодня многие отказываются от неэкологичной одноразовой посуды и переходят на многоразовые аналоги. Один из них - бамбуковые стаканы. Но оказалось, что они небезопасны. (06.08.2019)  

Шопинг-тур в Германию

Многие россияне, китайцы и арабы приезжают в Германию специально для того, чтобы совершить круиз по здешним универмагам и бутикам. Почему они выбирают для этого именно Германию? (19.08.2019)  

Сколько отпускных получают немцы

Всем работникам по найму в Германии полагается оплачиваемый отпуск. Но нередко работодатели платят сверх этого. Сколько? Все зависит от региона и сферы труда. (16.07.2019)  

Первый в мире отель для тех, кто питает страсть к колбасе

Для любителей сосисок и других колбасных изделий в Баварии теперь есть райский уголок, каким его себе представляет мясных дел мастер Клаус Бёбель. (08.01.2019)  

Иностранные туристы вновь установили рекорд по ночевкам в Германии

Германия продолжает набирать популярность среди иностранных туристов. Об этом свидетельствуют данные по итогам прошлого года. (08.02.2019)  

Жизнь без пластика: это реально!

Более двух лет минуло с тех пор, как два немецких острова в Северном море решили отказаться от использования предметов из пластмассы. DW узнала, удалось ли им это. (03.05.2018)  

Два немецких острова отказались от пластика

Полиэтиленовые пакеты, сувениры из пластика, искусственные материалы в отделке квартир для туристов, - острова Фёр и Хооге в Северном море решили обходиться без этого. Получается ли у них? (07.11.2016)  

Экотуризм в Германии: десять отелей с необычным дизайном

Вы любите уединенный отдых на лоне природы? Представляем дома, построенные с использованием натуральных материалов и расположенные в самых живописных уголках Германии. (26.09.2019)  

Немецкие балконы

Они очень разные, благо фантазии обитателей Балконии нет предела. Чем же хороши немецкие балконы? (01.08.2016)  

Самые уникальные отели Европы

Красивых и роскошных отелей в Европе много. Но есть совершенно удивительные места, где можно остановиться на ночлег. Например, на глубине 155 метров или в кабине портового крана… (04.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Деревня-отель  

Ночь в ледяном отеле (видео)  

Отель без стен и крыши  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера