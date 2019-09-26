Экотуризм в Германии: идеи для отдыха

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В грузовом в контейнере

С морским отдыхом связан и этот отель, точнее - хостел "Dock Inn", открывшийся в Варнемюнде, на побережье Балтийского моря. Роскошных номеров здесь нет, все функционально. Ведь номера - это стандартные контейнеры для перевозки грузов морским путем. Размер - два метра на двенадцать. Кому тесно, может снять два номера. Но они обойдутся вдвое дороже.