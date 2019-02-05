Экономическое чудо, или Секрет роста ВВП России

Росстат отчитался о рекордном за последние шесть лет росте ВВП России - на 2,3 процента за 2018 год. Экономисты усомнились в цифрах ведомства. Карикатурист Сергей Елкин - о методике подсчета.
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