 Экономическое чудо, или Секрет роста ВВП России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.02.2019

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Россия

Экономическое чудо, или Секрет роста ВВП России

Росстат отчитался о рекордном за последние шесть лет росте ВВП России - на 2,3 процента за 2018 год. Экономисты усомнились в цифрах ведомства. Карикатурист Сергей Елкин - о методике подсчета.

сотрудник Росстата с телефоном

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    Автор: Елена Барышева


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