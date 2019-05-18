 Экзитполы: в Австрии на выборах в Европарламент лидирует партия канцлера Курца | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2019

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Европа

Экзитполы: в Австрии на выборах в Европарламент лидирует партия канцлера Курца

По данным экзитполов, на выборах в Австрии более трети избирателей проголосовало за Австрийскую народную партию. Около четверти голосов получает Социал-демократическая партия Австрии.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в Вене

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в Вене

По данным экзитполов, на выборах в Европарламент, прошедших в Австрии в воскресенье, 26 мая, больше всего голосов набирает Австрийская народная партия. Правящая партия федерального канцлера Себастьяна Курца получает 34,5 процента голосов, сообщают австрийские телеканалы ORF1 и ATV и новостное агентство APA со ссылкой на данные социологических служб SORA и ARGE Wahlen.

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Второе место экзитполы отдают Социал-демократической партии Австрии, которая набирает 23,5 процента голосов. По информации телеканалов, правопопулистская Австрийская партия свободы с 17,5 процента голосов может занять третье место.

Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. За четыре дня выборов в 28 странах - членах Европейского Союза 427 млн избирателей получат возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва. В большинстве стран ЕС, в том числе Германии, голосование проходит 26 мая. Официальные результаты во всех государствах Евросоюза будут опубликованы после завершения последнего дня голосования.

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    Автор: Илья Коваль


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