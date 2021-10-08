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Штеффен Зайберт, официальный представитель федерального правительства

Novaya Gazeta editor Dmitry Muratov speaks during an interview with The Associated Press at the Novaya Gazeta newspaper, in Moscow, Russia, Thursday, Oct. 7, 2021. Colleagues of investigative reporter Anna Politkovskaya are sharply criticizing the Russian authorities for failing to track down the mastermind of her killing 15 years ago. Muratov said that the official probe into the killing of investigative reporter Anna Politkovskaya has failed to track down the mastermind and all but fizzled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) ( Dmitri Muratow )

В Германии и ЕС поздравили Муратова и Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 08.10.2021

Нобелевская премия мира 2021 года является и знаком признания всех журналистов в мире, ежедневно ведущих зачастую опасную борьбу за право всех на получение информации, заявил министр иностранных дел ФРГ.
German Chancellor Angela Merkel attends a news conference following talks with state leaders to discuss anti-coronavirus measures at the Chancellery in Berlin, Germany August 10, 2021. REUTERS/Christian Mang/Pool

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с Путиным в Москве 13.08.2021

Ангела Меркель прибудет в Москву 20 августа, где встретится с президентом РФ. Двумя днями позже канцлер Германии посетит Украину, заявил представитель правительства ФРГ Зайберт.
epa04978816 A worker turns a tap at the gas-compressor station in Mryn village, about 130 km of Kiev, Ukraine, 15 October 2015. Russia's state-run natural gas export monopoly, Gazprom, resumed deliveries to Ukraine after a 234-million-dollar prepayment, Gazprom's head Alexei Miller told journalists. 'Ukraine has requested the maximum supply regime of 114 million cubic metres per day,' Miller said, according to the Interfax news agency. Russia cut off its deliveries to Ukraine in July after the sides failed to agree on pricing, but a deal was clinched last month for supplies for the upcoming winter. Ukrainian state gas company Naftogaz agreed to buy the supplies for 232 dollars per thousand cubic metres between 01 October and 31 March - down from a contractual price of 251 dollars. Cash-strapped Ukraine has been heavily dependent on energy from Russia and is also a key transit country for gas to Western Europe. The European Union brokered the deal amid strains about the conflict in eastern Ukraine. EPA/ROMAN PILIPEY +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Берлин настаивает на сохранении транзита газа через Украину 06.06.2021

Центральное значение для Берлина имеет то, чтобы Украина оставалась транзитером газа, указал представитель правительства ФРГ Зайберт. Ранее президент РФ Путин заявил, что для этого нужна "добрая воля" Киева.
Ein Schild mit einem Porträt des verhafteten belarussischen Journalisten Protassewitsch und der Aufschrift «Free Roman Protasevich» («Befreit Roman Protassewitsch») ist bei einem Protest von Mitgliedern der belarussischen Gemeinde in Irland vor dem General Post Office auf den Boden geklebt. +++ dpa-Bildfunk +++

Германия считает "интервью" Протасевича результатом "психологической обработки" 04.06.2021

"Интервью" Романа Протасевича - "позор" для белорусского руководства, которое продемонстрировало "презрение к демократии", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

19.11.2019, Ukraine, Kiew: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD, l) und Wadim Pristaiko, Außenminister der Ukraine, äußern sich. Maas besucht die ukrainische Hauptstadt, um den Ukraine-Gipfel vorzubereiten. Am 9. Dezember soll in Paris ein neuer Anlauf zu Frieden in der zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen umkämpften Ostukraine gestartet werden. Foto: Michael Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава МИД Германии выступил против поставок вооружений Украине 01.06.2021

Хайко Мас подтвердил позицию Берлина: не поставлять оружие в страны с вооруженными конфликтами. Ранее за поставки немецкого оружия высказался президент Украины.
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Берлин удивлен сообщениями о роли Дании в скандале со шпионажем США 31.05.2021

Германия хочет на международном уровне прояснить причастность разведки Дании к шпионажу АНБ США за ведущими европейскими политиками, заявил представитель правительства ФРГ.
Juli 2017 Fahnen des Petersburger Dialogs, Russlands und Deutschlands Copyright: DW/A. Brenner

Берлин осудил запрет на работу в России трех немецких НКО 28.05.2021

Правительство Германии призвало Россию отозвать запрет на работу в стране трех немецких НКО, указав, что эта мера "не поддается пониманию".
Quelle; https://t.me/s/nexta_tv 24.05.2021

Берлин осуждает Минск за видео с задержанным Протасевичем 26.05.2021

Правительство Германии резко критикует вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске, задержание активиста Романа Протасевича и опубликование его видеообращения.
Правительство Германии соболезнует близким жертв стрельбы в Казани

Правительство Германии соболезнует близким жертв стрельбы в Казани 12.05.2021

Пресс-секретарь правительства ФРГ назвал нападение на гимназию №175 в Казани "ужасным актом насилия".

Berlin, 17. Mai 2014 - Reichstagsgebäude in Berlin | Verwendung weltweit

Правительство ФРГ раскритиковало запрет деятельности штабов Навального 26.04.2021

Борьба с политически неугодными мнениями антитеррористическими средствами не согласуется с принципами правового государства, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Russian opposition leader Alexei Navalny and his wife Yulia are seen at the passport control point at Moscow's Sheremetyevo airport on January 17, 2021. - Russian police detained Kremlin critic Alexei Navalny at a Moscow airport shortly after he landed on a flight from Berlin, an AFP journalist at the scene said. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Арест Навального. Как реагируют немецкие политики? 18.01.2021

DW - с комментариями депутатов бундестага, немецких политических деятелей и официального Берлина на задержание и арест Алексея Навального сразу по прилете в Москву из Германии.
Berlin, 17. Mai 2014 - Reichstagsgebäude in Berlin | Verwendung weltweit

Германия призывает Баку и Ереван к прекращению огня и переговорам 28.09.2020

Берлин назвал опасной ситуацию в Нагорном Карабахе и настоятельно призывает Азербайджан и Армению к установлению режима прекращения огня и незамедлительным переговорам.
Law enforcement officers block a street during a rally of opposition supporters protesting against presidential election results near the Independence Palace in Minsk, Belarus August 30, 2020. BelaPAN via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Германия встала на сторону протестующих в Беларуси 31.08.2020

Александру Лукашенко следует "признать истинное положение вещей", заявил представитель правительства ФРГ. Белорусский посол в Берлине вызван в МИД Германии.
Paramedics load a stretcher into an ambulance that allegedly transported Russian opposition leader Alexei Navalny at Charite Mitte Hospital Complex where he will receive medical treatment in Berlin, Germany August 22, 2020. REUTERS/Christian Mang

Официальный Берлин не исключает отравления Алексея Навального 24.08.2020

Алексей Навальный, вывезенный на лечение в Германию, "весьма вероятно", мог быть отравлен, заявил официальный представитель правительства, упомянув "подозрительные случаи" в новейшей истории РФ.

В Евросоюзе ждут позиции Путина по ситуации в Беларуси (18.08.2020) 18.08.2020

Европа озабочена ситуацией в Беларуси. ЕС не хочет признавать Лукашенко легитимным президентом и настаивает на новых выборах. Европейские политики также ожидают, какую позицию займет Владимир Путин.
July 10, 2020*** People carry a Turkish flag outside the Hagia Sophia or Ayasofya, a UNESCO World Heritage Site, which was a Byzantine cathedral before being converted into a mosque and currently a museum, in Istanbul, Turkey, July 10, 2020. REUTERS/Murad Sezer

ЮНЕСКО обсудит превращение собора Святой Софии в мечеть 13.07.2020

Властям Турции следовало обсудить с ЮНЕСКО намерение превратить собор Святой Софии в мечеть, заявил представитель правительства Германии.
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