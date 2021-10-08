Штеффен Зайберт, официальный представитель федерального правительства

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Нобелевская премия мира 2021 года является и знаком признания всех журналистов в мире, ежедневно ведущих зачастую опасную борьбу за право всех на получение информации, заявил министр иностранных дел ФРГ.
Ангела Меркель прибудет в Москву 20 августа, где встретится с президентом РФ. Двумя днями позже канцлер Германии посетит Украину, заявил представитель правительства ФРГ Зайберт.
Центральное значение для Берлина имеет то, чтобы Украина оставалась транзитером газа, указал представитель правительства ФРГ Зайберт. Ранее президент РФ Путин заявил, что для этого нужна "добрая воля" Киева.
"Интервью" Романа Протасевича - "позор" для белорусского руководства, которое продемонстрировало "презрение к демократии", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Хайко Мас подтвердил позицию Берлина: не поставлять оружие в страны с вооруженными конфликтами. Ранее за поставки немецкого оружия высказался президент Украины.
Германия хочет на международном уровне прояснить причастность разведки Дании к шпионажу АНБ США за ведущими европейскими политиками, заявил представитель правительства ФРГ.
Правительство Германии призвало Россию отозвать запрет на работу в стране трех немецких НКО, указав, что эта мера "не поддается пониманию".
Правительство Германии резко критикует вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске, задержание активиста Романа Протасевича и опубликование его видеообращения.
Пресс-секретарь правительства ФРГ назвал нападение на гимназию №175 в Казани "ужасным актом насилия".
Борьба с политически неугодными мнениями антитеррористическими средствами не согласуется с принципами правового государства, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
DW - с комментариями депутатов бундестага, немецких политических деятелей и официального Берлина на задержание и арест Алексея Навального сразу по прилете в Москву из Германии.
Берлин назвал опасной ситуацию в Нагорном Карабахе и настоятельно призывает Азербайджан и Армению к установлению режима прекращения огня и незамедлительным переговорам.
Александру Лукашенко следует "признать истинное положение вещей", заявил представитель правительства ФРГ. Белорусский посол в Берлине вызван в МИД Германии.
Алексей Навальный, вывезенный на лечение в Германию, "весьма вероятно", мог быть отравлен, заявил официальный представитель правительства, упомянув "подозрительные случаи" в новейшей истории РФ.
Европа озабочена ситуацией в Беларуси. ЕС не хочет признавать Лукашенко легитимным президентом и настаивает на новых выборах. Европейские политики также ожидают, какую позицию займет Владимир Путин.
Властям Турции следовало обсудить с ЮНЕСКО намерение превратить собор Святой Софии в мечеть, заявил представитель правительства Германии.
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