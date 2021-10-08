Штеффен Зайберт, официальный представитель федерального правительства

В Германии и ЕС поздравили Муратова и Рессу с присуждением Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира 2021 года является и знаком признания всех журналистов в мире, ежедневно ведущих зачастую опасную борьбу за право всех на получение информации, заявил министр иностранных дел ФРГ.