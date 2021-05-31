Берлин удивлен сообщениями о роли Дании в скандале со шпионажем США

Федеральное правительство Германии удивлено сообщениями о причастности Службы военной разведки Дании (FE) к скандалу со шпионажем со стороны США. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) узнала о роли датской стороны лишь после запроса журналистов, сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в понедельник, 31 мая.

Официальный Берлин поддерживает контакты с профильными ведомствами на национальном и международном уровнях для разъяснения ситуации, подчеркнул он. Правительство ФРГ уведомит комитет бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, добавил Зайберт.

Разведка Дании позволяла АНБ прослушивать политиков ФРГ

Рабочая группа FE ранее заключила, что Агентство национальной безопасности (АНБ) - подразделение Минобороны в составе разведсообщества США - шпионило за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции, включая канцлера ФРГ. Выводы экспертов, охватывающие период с 2012 по 2014 годы, опубликовал ряд европейских СМИ. По данным расследователей, американская сторона перехватывала смс-сообщения, телефонные звонки и иную информацию по датским подводным коммуникационным кабелям, пользуясь сотрудничеством с военной разведкой Дании.

По сведениям журналистов, в число германских политических деятелей, за которыми следило АНБ, помимо главы правительства попали действующий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в его бытность главой МИД Германии, а также Пер Штайнбрюк (Peer Steinbrück), кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах 2013 года.

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