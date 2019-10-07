 Штайнмайер заверил Грузию в поддержке на пути в ЕС и НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 07.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Штайнмайер заверил Грузию в поддержке на пути в ЕС и НАТО

Территориальная целостность - принцип, без которого в Европе не будет мира, заявил Штайнмайер, говоря о российско-грузинских отношениях.

Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Грузию, у трапа его встретил глава МИД страны Давид Залкалиани

Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Грузию, у трапа его встретил глава МИД страны Давид Залкалиани

Германия и далее будет поддерживать Грузию на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО, заявил в понедельник, 7 октября, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) на совместной пресс-конференции с грузинским президентом Саломе Зурабишвили. Штайнмайер при этом дал понять, что этот процесс не будет быстрым, он упомянул о ситуации с Абхазией и Южной Осетией и отметил, что у Грузии "непростое соседство".

Контекст

Улицы столицы Грузии украшены флагами ЕС и НАТО. Но путь к европейским плюрализму и политической конкуренции может быть дальше, чем кажется, считает корреспондент DW Владимир Есипов. (09.07.2019)

Главный черноморский курорт Грузии делает ставку на въездной туризм из европейских стран. "Эффект от запрета прямых авиарейсов из РФ, конечно, будет, но ситуация далеко не драматичная", - говорят в Аджарии. (13.07.2019)

Политик также приветствовал встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и его грузинского коллеги Давида Залкалиани "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке "Для Германии ясно одно, что территориальная целостность является принципом, без которого в Европе не будет мира", - подчеркнул Штайнмайер, говоря о российско-грузинских отношениях, передает "Интерфакс".

Президент Германии собирается 8 октября посетить границу с Южной Осетией, а также встретиться с сотрудниками Миссии наблюдателей Евросоюза. Штайнмайер также отверг предположения СМИ о том, что он приехал в Грузию с предложениями по урегулированию конфликтов, заявив, что сейчас у него "совершенно другая роль".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Женщины Панкисского ущелья на занятиях английского

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Учиться, чтобы начать новую жизнь

    Эти женщины живут в Панкисском ущелье. Многие из них когда-то вместе со своими семьями бежали на север Грузии из Чечни, спасаясь от войны. У кого-то не так давно мужья, отцы и братья погибли в Сирии. В школе, основанной фондом имени Родди Скота, британского журналиста, убитого в ходе второй чеченской войны, женщины из Панкиси учат английский язык, который открывает для них новые перспективы.

  • Женщины Панкисского ущелья

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Беседа у суфия

    Панкисское ущелье - мусульманский анклав в преимущественно православной Грузии. Кроме того, ущелье, протяженность которого составляет 30 км, а ширина - 5 км, является родиной кистинцев - чеченского национального меньшинства, исповедывающего ислам. Женщины Панкиси регулярно ходят в мечеть. После традиционной суфийской церемонии в селе Дуиси они встречаются, чтобы обсудить последние новости.

  • Лейла Ачишвили принимает гостей

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гостиница в Джоколо: бизнес женщин Панкиси

    Лейлу Ачишвили (в центре) в юности похитил и увез в Чечню ее будущий муж. Но ей удалось уйти от него и вернуться в Грузию. В Панкисском ущелье 53-летняя Лейла открыла вместе со своей дочерью Мариам небольшую гостиницу в селе Джоколо. Сюда часто приезжают туристы из Польши, Бельгии и других европейских стран.

  • Приготовление хинкали

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Грузинская кухня для европейских гостей в Панкиси

    Лейла Ачишвили и ее дочь Мариам Кебадзе будут угощать гостей хинкали - блюдом национальной грузинской кухни. У Лейлы было еще два сына. Они ушли воевать на стороне боевиков "Исламского государства" и погибли в Сирии. Лейла Ачишвили пытается об этом не думать и смотреть вперед. "Сегодня я благодарна за то, что могу быть независимой", - говорит она.

  • Дочь Лейлы Мариам

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Мечта о другой жизни

    Для Мариам, дочери Лейлы Ачишвили, в Панкиси нет почти никаких перспектив. Здесь скучно, сетует она. "Девушки вечером не выходят на улицу. Так принято, потому что общество в Панкисском ущелье патриархальное, - рассказывает Мариам. - Но я люблю ночь. Моя мечта - жить свободно, где-нибудь в горах, например в Швейцарии".

  • Женщины на прогулке в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гости из Чечни навещают родственников

    Мариам Кебадзе радуется, когда к ней в гости приезжают родственники из Грозного. Из Чечни в 90-х в Панкисское ущелье бежали тысячи чеченцев, спасаясь от войны. У многих из них остались тесные контакты с родиной. В Панкиси большая чеченская диаспора. Но у региона дурная слава. Многие считают, его прибежищем исламских террористов, поэтому Россия не раз грозила нанести удар по ущелью.

  • Фитнес-зал в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Глоток свободы для женщин Панкиси

    Женщины, живущие в Панкисском ущелье, пытаются добиться хоть какой-то свободы. Знакомая Лейлы Ачишвили после того, как ее муж погиб на войне в Сирии, открыла небольшой фитнес-зал. Не многие женщины в ущелье приходят сюда, чтобы заниматься спортом. Лейла использует эту возможность. Это одно из мест, где женщины могут встретиться друг с другом и заняться собой.

  • Мариам Кебадзе

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    "Хочу отправить ее учиться за границу"

    Мариам Кебадзе живет в небольшой квартире со своей матерью и бабушкой. Лейла Ачишвили желает лучшего будущего для своей дочери. "Я бы хотела во всем поддерживать свою дочь, - говорит она. - Я буду стараться отправить ее учиться за границу. Здесь в Панкиси для нее нет почти никаких перспектив".

    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


Смотреть видео 04:24

Что говорят в Батуми и его окрестностях о конфликте между Грузией и РФ

Контекст

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

На север Грузии в Панкисское ущелье когда-то бежали жители Чечни, спасаясь от войны. Многие из них, в основном женщины, остались здесь до сих пор. Об их жизни в Панкиси - фотогалерея DW. (06.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кому не дает покоя ночная жизнь в Тбилиси. Европа в фокусе  

Что говорят в Батуми и его окрестностях о конфликте между Грузией и РФ  

Что думают о мате в адрес Путина грузины в Москве  

Также по теме

Frank-Walter Steinmeier

Президент ФРГ отправился с визитом в Грузию 07.10.2019

Франк-Вальтер Штайнмайер проведет переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахарией.

Реклама

Самые читаемые

Как в Германии наказывают виновников смертельных ДТП  

Зачем Косово возвращает из Сирии боевиков ИГ и их жен  

В Минске прошел "митинг за независимость"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно