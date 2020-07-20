Полет Рудольфа Гесса

Одним из самых загадочных событий Второй мировой войны остается перелет Рудольфа Гесса в Шотландию в 1941 году. Никакого влияния на ход истории этот эпизод не оказал, тем не менее, он продолжает занимать историков.