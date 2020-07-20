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Постоянная экспозиция в цитадели Шпандау рассказывает историю политических памятников Берлина: от Прусского королевства - до времен ГДР.
Уникальная выставка в берлинской цитадели Шпандау рассказывает историю политических памятников Берлина: от Прусского королевства - до времен ГДР.
Правые экстремисты провели в Берлине акцию в честь годовщины смерти Рудольфа Гесса. Контрдемонстранты из числа левых бросали в оппонентов и в полицию камни и бутылки.
Антифашисты помешали организации в берлинском районе Шпандау акции по случаю годовщины смерти Рудольфа Гесса.
В Шпандау неонацисты организовали марш в честь 30-летия смерти Рудольфа Гесса. Антифашисты перекрыли его маршрут.
Четыре треугольных бастиона, над которыми возвышается круглая башня, окружены водяным рвом.
В 2008 году нападавший был осужден за участие в террористической группировке "Ансар аль-Ислам". Мужчина находился под наблюдением полиции и должен был носить электронный браслет.
Корреспондент DW стал свидетелем того, как в музейный комплекс "Цитадель Шпандау" доставили из леса зарытую там голову от гранитного памятника Ленину.
Она была возведена в 1559-1594 годах под руководством итальянских архитекторов.
Правительство Берлина решило все-таки не выкапывать голову статуи Ленина и не выставлять ее на всеобщее обозрение. А намерения такие ранее имелись.
В Берлине решили создать постоянно действующую выставку памятников, в разное время и по разным причинам исчезнувшим с территории немецкой столицы. Ее центральным экспонатом станет гранитная голова Ленина.
Альберт Шпеер был одним из самых влиятельных политиков в нацистской Германии. Какое-то время он даже был доверенным лицом Гитлера. После выхода из заключения он старался создать себе репутацию "доброго нациста".
Одним из самых загадочных событий Второй мировой войны остается перелет Рудольфа Гесса в Шотландию в 1941 году. Никакого влияния на ход истории этот эпизод не оказал, тем не менее, он продолжает занимать историков.
"Холодная война вокруг Шпеера и Гесса", - так называется только что вышедшая в Германии книга, рассказывающая об истории берлинской тюрьмы Шпандау, где содержались главные немецкие военные преступники.
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