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Шпандау

Zitadelle Spandau in Berlin. Ausstellung Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Mit schriftlicher Genehmigung von Bezirksamt Spandau ausschließlich für abgesprochen Berichterstattung.

Ленин, Дзержинский и другие демонтированные памятники в Берлине 20.07.2020

Постоянная экспозиция в цитадели Шпандау рассказывает историю политических памятников Берлина: от Прусского королевства - до времен ГДР.
Шпандау

Политические памятники Берлина 20.07.2020

Уникальная выставка в берлинской цитадели Шпандау рассказывает историю политических памятников Берлина: от Прусского королевства - до времен ГДР.
18.08.2018, Berlin: „Follow your leader steht bei der Gegendemonstration zum Neonazi-Aufmarsch anlässlich des 31. Todestages von Rudolf Heß auf einem Plakat einer Teilnehmerin. Zu der Kundgebung „Verantwortung für die Vergangenheit übernehmen – für Gegenwart und Zukunft“ wurde vom „Bündnis für ein weltoffenes und tolerantes Berlin“ aufgerufen. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Акции левых и правых в Берлине завершились столкновениями 18.08.2018

Правые экстремисты провели в Берлине акцию в честь годовщины смерти Рудольфа Гесса. Контрдемонстранты из числа левых бросали в оппонентов и в полицию камни и бутылки.
18.08.2018, Berlin: Der Zug der Demonstration ?Keine Verehrung von Naziverbrechern? vom Spandauer Bündnis gegen Rechts zieht durch Spandau. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Неонацисты отказались от марша в Шпандау в честь сподвижника Гитлера 18.08.2018

Антифашисты помешали организации в берлинском районе Шпандау акции по случаю годовщины смерти Рудольфа Гесса.
Gegendemonstranten protestieren am 19.08.2017 in Berlin am Bahnhof Spandau gegen den Neonazis-Aufmarsch anlässlich des 30. Todestages des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß. Heß war als Kriegsverbrecher verurteilt worden und saß seine Haftstrafe im Kriegsverbrecher-Gefängnis in Berlin Spandau ab, wo er sich 1987 das Leben nahm. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Берлине антифашисты перекрыли маршрут неонацистского марша 20.08.2017

В Шпандау неонацисты организовали марш в честь 30-летия смерти Рудольфа Гесса. Антифашисты перекрыли его маршрут.
Zitadelle Spandau in Berlin. Ausstellung Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Mit schriftlicher Genehmigung von Bezirksamt Spandau ausschließlich für abgesprochen Berichterstattung.

Цитадель Шпандау - берлинская крепость эпохи Возрождения (фото) 12.09.2016

Четыре треугольных бастиона, над которыми возвышается круглая башня, окружены водяным рвом.
17.09.2015 *** Polizisten sichern am 17.09.2015 an der Heerstraße in Berlin-Spandau den Tatort. Berliner Polizisten haben einen Mann erschossen, der mit einem Messer eine Beamtin angegriffen hat. Die Polizistin wurde schwer verletzt. Foto: Julian Stähle/dpa (zu lbn Ein Toter nach Schüssen in Berlin - Polizistin verletzt vom 17.09.2015)

В Берлине застрелен исламист при нападении на полицейского 17.09.2015

В 2008 году нападавший был осужден за участие в террористической группировке "Ансар аль-Ислам". Мужчина находился под наблюдением полиции и должен был носить электронный браслет.
Lenin-Kopf ist in der Zitadelle Spandau angekommen Faufgenommen von mir in Berlin am 10.09.2015

Откопанная голова Ленина станет экспонатом музея 10.09.2015

Корреспондент DW стал свидетелем того, как в музейный комплекс "Цитадель Шпандау" доставили из леса зарытую там голову от гранитного памятника Ленину.
Die Spandauer Zitadelle in Berlin mit einem Teil des Wassergrabens, aufgenommen am 12.04.2005. Die im Jahre 1559 bis 1594 an Stelle einer mittelalterlichen Burg erbaute Festung wurde von italienischen Baumeistern errichtet. An der symmetrisch aufgebauten Festung aus vier Bastionen gibt es keine toten Winkel, in denen sich Angreifer hätten verstecken können. Foto: Jens Kalaene +++(c) dpa - Report+++

Достопримечательности Берлина: Цитадель Шпандау 12.07.2015

Она была возведена в 1559-1594 годах под руководством итальянских архитекторов.
ARCHIV - Ein Arbeiter steht während der Abrissarbeiten des ehemaligen Lenindenkmals in Berlin neben dem Kopf des Monuments (Archivfoto vom 13.11.1991). Das 20 Meter hohe Monument war Ende 1991 abgetragen und in der Nähe des Müggelsees im Wald vergraben worden. Foto: Andreas Altwein dpa (zu dpa Lenin-Kopf wird nicht für Ausstellung ausgegraben vom 14.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Берлинский Ленин останется в земле 16.08.2014

Правительство Берлина решило все-таки не выкапывать голову статуи Ленина и не выставлять ее на всеобщее обозрение. А намерения такие ранее имелись.
Ein 3,2 Tonnen schweres steinernes Stalin-Denkmal liegt am Montag, 19. April 2004, vor dem Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Die 3, 42 Meter grosse Statue wird dort fuer die Ausstellunf Bilder und Macht. Politiker im 20. Jahrhundert aufgestellt. Sie ist eine Leihgabe eines Steinwerkes in Gundelfingen an der Donau. Sie wurde 1956 in der sudetendeutschen Stadt Rymarov errichtet. (AP Photo/Hermann J. Knippertz) --- A 3.2 tons weighing Stalin monument is seen in front the House of History in Bonn, western Germany, Monday, April 19, 2004. The monument is an eye-catcher for the exhibition Pictures and power. Politicans in the 20th century. The monument of the former Soviet dictator was erected in the Sudeten German town of Rymarov in 1956. (AP Photo/Hermann J. Knippertz)

В Берлине покажут усы и уши Сталина 23.09.2010

В Берлине решили создать постоянно действующую выставку памятников, в разное время и по разным причинам исчезнувшим с территории немецкой столицы. Ее центральным экспонатом станет гранитная голова Ленина.
Albert Speer, German World War II minister of armament, was heard as witness in a concentration camp lawsuit in Essen, Germany, on October 30, 1968. (AP Photo/Ducklau)

Придворный архитектор Гитлера: Альберт Шпеер 17.08.2010

Альберт Шпеер был одним из самых влиятельных политиков в нацистской Германии. Какое-то время он даже был доверенным лицом Гитлера. После выхода из заключения он старался создать себе репутацию "доброго нациста".
Der Reichsminister und seit 1933 Stellvertreter Hitlers, Rudolf Heß, beim Vorbeimarsch der ostpreußischen SA auf dem Gauparteitag 1934 in Königsberg. 1939 wurde er nach Hermann Göring zu Hitlers 2. Nachfolger ernannt. Um Großbritannien zu Friedensverhandlungen zu bewegen, sprang er am 10. Mai 1941 mit einem Fallschirm über Schottland ab. Die Briten internierten ihn bis Kriegsende. 1946 in Nürnberg zu lebenslanger Haft verurteilt. Rudolf Heß wurde am 26. April 1894 in Alexandria (Ägypten) geboren und hat sich, als einziger Insasse des Kriegsverbrechergefängnisses Berlin-Spandau, am 17. August 1987 in seiner Zelle erhängt.

Полет Рудольфа Гесса 20.07.2010

Одним из самых загадочных событий Второй мировой войны остается перелет Рудольфа Гесса в Шотландию в 1941 году. Никакого влияния на ход истории этот эпизод не оказал, тем не менее, он продолжает занимать историков.
Die Anklagebank im Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vorne (v.l.n.r.): Hermann Göring, Rudolf Heß, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel; hinten (v.l.n.r.): Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel. Nürnberg, 1945/46 Photographie, Vintage Print 12 x 18 cm Deutsches Historisches Museum, Berlin Inv. Nr.: 1989/2643.13 (Bild für Kalenderblatt)

Главные нацисты за решеткой: будни тюрьмы Шпандау 15.07.2009

"Холодная война вокруг Шпеера и Гесса", - так называется только что вышедшая в Германии книга, рассказывающая об истории берлинской тюрьмы Шпандау, где содержались главные немецкие военные преступники.