Шведская экоактивистка Грета Тунберг награждена "Золотой камерой"

Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг стала лауреатом немецкой награды в области кино и масс-медиа "Золотая камера". Девушка с синдромом Аспергера в субботу, 30 марта, получила особый приз за свой вклад в борьбу против изменения климата в мире. Учредители премии подчеркнули, что Тунберг за очень короткое время "стала иконой нового молодежного и протестного движения".

16-летняя школьница посвятила свою награду защитникам Хамбахского леса и призвала известных медиаперсон "сообщить миру, что наш дом в огне". По словам Тунберг, человечество стоит "на перекрестке своей истории".

Пикет по защите климата вместо уроков по пятницам

В 2018 году шведская школьница стала инициатором акций молодежи под девизом "Пятницы ради будущего" ("Fridays For Future"). Девушка на протяжении нескольких месяцев каждую пятницу вместо уроков в школе выходит на пикет по защите климата. Так, в марте она участвовала в пятничных демонстрациях подростков в Гамбурге и Берлине.

Грету Тунберг выдвинули наНобелевскую премию мира.

На 24-й Всемирной конференции ООН по защите климата (COP24), состоявшейся в польском Катовице в декабре 2018 года, Тунберг выступила с критикой политических решений в этой области. Кроме того, школьница в январе посетила 49-й Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. В 2018 году ее внесли в список 25 самых влиятельных подростков мира, а в марте 2019-го группа шведских и норвежских политиков выдвинула Тунберг на Нобелевскую премию мира.

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