Что страшнее: коронавирус или рецессия в экономике?

Мир не избежит распространения коронавируса, как и глобальной рецессии - экономического спада, вызванного в 2020 году, прежде всего, именно глобальной борьбой с распространением SARS-CoV-2. Сомнений в том, что мировую экономику ждет спад, у ведущих финансовых аналитических институтов нет. Каждый месяц локдауна будет сокращать годовой объем экономики ЕС примерно на три процента, сообщил директор европейского отделения МВФ Пол Томсен.

Что касается Германии, то немецкий экономический институт ifo подсчитал, что за три месяца ограничений экономической деятельности только ФРГ может потерять свыше 700 миллиардов евро. Сам факт спада в экономике не вызывает споров, не ясен только его масштаб: рецессия в Германии, по разным оценкам, ожидается в пределах от 2 до 20 процентов ВВП. Помочь справиться с последствиями должен гигантский антикризисный пакет в 156 миллиардов евро, в срочном порядке одобренный правительством и парламентом ФРГ.

Но что, если рецессия будет глубокой и продолжительной? Что делать, если меры по защите от вируса приведут к затяжному спаду, поставив под угрозу жизни людей? Можно ли жертвовать одними ради того, чтобы спасти других? Данная этическая дилемма вызвала дискуссию в Германии. Об аргументах ее участников - DW.

Глубокая рецессия из-за карантина: когда лекарство хуже болезни

Не окажется ли цена борьбы с пандемией SARS-CoV-2 несопоставимо высокой по сравнению с потерями, в том числе человеческими жертвами, в результате неминуемой рецессии? Если быстро не восстановить экономику, то "ущерба будет больше, чем пользы", предупреждает профессор Филип Томас, занимающийся менеджментом рисков в Бристольском университете.

В Германии обратили внимание на его исследование, согласно которому рецессия, сокращающая годовой ВВП более, чем на 6,4 процента, унесет больше жизней, чем коронавирусное заболевание COVID-19 - в результате безработицы, депрессий, суицидов. Пока нет других исследований, которые могли бы подтвердить или опровергнуть выявленную Томасом степень зависимости между рецессией и человеческими потерями, но сам факт подобной зависимости сомнений не вызывает.

Кристоф Лютге

"Если мы пойдем на риск долгосрочной рецессии, то это будет означать экономический и личный ущерб, а, возможно, и крах для миллионов", - заявил в интервью еженедельнику Der Spiegel профессор медицинского университета во Фрайбурге, эксперт по статистике Герд Антес (Gerd Antes).

"Проблема заключается в том, что сегодня вообще невозможно положить на чашу весов политические и экономические аргументы, решения диктуют медики", - цитирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) профессора экономической этики из Технического университета Мюнхена Кристофа Лютге (Christoph Lütge). Он с обеспокоенностью следит за сегодняшней ситуацией и считает, что "нельзя ввести экономику в состояние паралича только из медицинских соображений".

"Мы слишком много слушаем вирусологов!"

"Мы слишком много слушаем вирусологов!" - так озаглавила свою статью бульварная газета Bild. К тому, чтобы взвешивать различные риски, призвал экономист, профессор Университета Гамбурга Томас Штраубхаар (Thomas Straubhaar). С каждым днем самоизоляции, направленной на борьбу с распространением коронавируса, растут медицинские расходы на лечение других болезней: депрессии, ослабления иммунитета из-за сидения дома и так далее.

Однако пока правительство Германии, судя по всему, не собирается быстро свертывать карантинные меры. Большинство вирусологов, к которым прислушиваются власти ФРГ и которых опросила радиостанция Deutschlandfunk, сходятся во мнении, что ограничительные меры продлятся не "пару недель", а "до наступления лета".

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То, что правительство в ходе нынешнего кризиса обращает внимание, прежде всего, на мнение медиков и ученых, пугает даже некоторых из них самих. Известный немецкий вирусолог Александр Кекуле (Alexander Kekulé) отметил в статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung: "Считаю неправильным, что такая сложная, многосторонняя проблема рассматривается только с точки зрения вирусологии".

"Это звучит жестоко, но нам придется смириться с тем, что люди будут умирать", - или непосредственно от коронавируса, или от другой болезни, но будучи носителями SARS-CoV-2, добавляет Герд Антес. Поэтому, по его выражению, важно сопоставить число жертв от коронавируса с ущербом, который повлечет за собой продолжительный режим самоизоляции: "Главный вопрос, будет ли таких умерших 20 или 30 тысяч, как после сильной волны гриппа, или 100 тысяч, как пишут в СМИ".

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Ущерб от остановки экономической жизни не соразмерен с пользой от ограничений, утверждают критики локдауна, ссылаясь, в том числе, на данные о том, что во время рецессии увеличивается число самоубийств. Очевидно также, что выходящее сейчас на рынок труда поколение столкнется с более низкими шансами найти работу, чем в период экономического роста. И хотя в марте рынок труда в Германии еще никак не ощутил последствий эпидемии, а число безработных даже продолжило сокращаться, уже в апреле эксперты ожидают, что работу потеряют не менее 200 тысяч человек.

Хельге Браун предлагает сначала вернуться к нормальной жизни молодым людям

Сторонники быстрого выхода из режима самоизоляции предлагают сначала молодым людям вернуться к нормальной жизни - эту мысль озвучил, например, глава ведомства канцлера Хельге Браун (Helge Braun). Его идею поддерживает и Штраубхаар. Следует как можно быстрее освободить от карантина молодых людей, чтобы они переболели и приобрели иммунитет от SARS-CoV-2, а усиленно защищать только тяжело больных и лиц старшего возраста, говорит он. "Мы знаем, что вирус опасен, прежде всего, для пожилых и пациентов с другими осложнениями. Значит, надо целенаправленно изолировать эту группу. Мы не можем сделать всю нашу экономическую жизнь зависимой от потребностей 75-летних людей", - подчеркивает профессор Лютге.

Противники таких ограничений в ответ указывают, что это не солидарно и дискриминирует одну группу населения по отношению к другим. Сторонники же возражают, что ограничения могут быть рекомендательными. Иначе, указывают они, дискриминации подвергнутся мелкие бизнесмены, такие как владельцы кафе, ресторанов и других небольших предприятий, которых меры правительства поставили на грань выживания. "Многие из них зададутся вопросом: а стоит ли восстанавливать свой бизнес, если в следующем году опять неизвестный вирус заставит закрыть все?" - пояснил Кристоф Лютге.

Этическая дилемма: как не жертвовать одними ради других

Но что делать, если меры по защите от вируса приведут к затяжной рецессии и поставят под угрозу жизни людей? Можно ли жертвовать жизнями одних, ради того чтобы спасти других? В этом этическом вопросе Германия опирается на решение Конституционного суда ФРГ, который в 2006 году постановил: жизнь одних нельзя противопоставлять жизням других. Иными словами, правительство должно спасать людей от коронавируса, даже если это обернется волной самоубийств и другими жертвами коллатерального ущерба - то есть побочными негативными последствиями - от карантинных мер.

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Правда, власти не во всем так последовательны в реализации данного этического принципа, замечает газета FAZ, напоминая, что правительство так и не ввело лимит скорости на автобанах, хотя это спасло бы много жизней, и не вынудило производителей грузовиков в обязательном порядке устанавливать программу-ассистент смены полосы, чтобы сократить число жертв среди велосипедистов.

Карантинные меры в ФРГ действуют лишь вторую неделю, ущерб от ограничений уже велик, но пока не представляется критичным, а восстановление докризисного экономического порядка видится вполне возможным в скором времени. Этическая дискуссия о цене защиты от коронавируса еще по-настоящему не началась, признал в интервью Deutschlandfunk Кнут Бергман (Knut Bermann) из Института немецкой экономики в Кёльне (IW): "Но это дискуссия, от которой нам в итоге не уйти".

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