Что решили участники конференции по военным преступлениям в Украине

Военные преступления в войне России против Украины были главной темой состоявшейся в четверг, 14 июля, в Гааге конференции с участием представителей более 40 стран - министров иностранных дел и юстиции, генпрокуроров и других официальных лиц.

Главные цели конференции

Основная цель конференции - координация механизмов обмена доказательствами, стратегии судебного преследования, сотрудничества с НПО, устранение дублирования в работе следователей и предоставление экспертных навыков следователям на местах. Другая провозглашенная цель более символична - гарантировать, чтобы военные преступления, совершенные во время войны РФ против Украины, не остались безнаказанными. Организаторами встречи выступили правительство Нидерландов совместно с Офисом прокурора Международного уголовного суда (МУС) и Еврокомиссия.

Разрушенный драмтеатр в Мариуполе

Грубые нарушения международного и гуманитарного права, прав человека, сексуальное и иное насилие - многие из собранных фактов могут свидетельствовать о составе военных преступлений. Убийства и изнасилования в Буче, Ирпене, атака на драмтеатр Мариуполя и сотни других сообщений о массовых преступлениях в Украине, в которых обвиняют российскую армию, шокировали мир.

Однако каждый из таких случаев нуждается в тщательном расследовании, сборе доказательной базы и надлежащем процессуальном оформлении. Именно потому комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс назвал этот процесс "гигантской задачей". К тому же война в Украине далека от завершения. Очередным напоминанием тому стал ракетный обстрел Винницы, совпавший с открытием гаагской конференции.

Тысячи дел и первые приговоры

В Украине, по имеющимся данным, уже задокументировано и расследуется более 20 тысяч военных преступлений, и эта цифра лишь растет. Помогают в расследовании, согласно принципу универсальной юрисдикции, и специалисты ряда других государств, в том числе 14 стран ЕС. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о шести приговорах, связанных с войной в Украине и уже вынесенных судами первой инстанции. В отношении еще 127 лиц ведутся процессуальные действия. Более сложные дела, касающиеся преступлений против человечности или даже геноцида, как ожидается, впоследствии будут переданы в МУС в Гааге.

Ирина Венедиктова

На конференции речь зашла о том, как объединить коллективную работу с тем, чтобы виновные в совершении преступления, включая непосредственных исполнителей и их руководителей, не избежали правосудия. Как отметил во вступительном слове министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, история человечества - это длинная цепь войн, история безнаказанности и страданий: "Но в то же время - и рост решительности бороться с безнаказанностью. Мы не только в долгу перед сегодняшними жертвами, но и желаем предотвратить преступления в будущем".

"Нам необходимо собрать доказательства, установить ответственных за военные преступления и привлечь этих лиц к суду. Вероятно, на это потребуется много лет", - заявил накануне открытия конференции министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann).

Момент истины для Международного уголовного суда

Карим Хан, главный прокурор Международного уголовного суда - института, за 20 лет своего существования не раз подвергавшегося критике за излишнее внимание к ситуации в Африке и одновременно за нерешительность в отношении великих держав, в своем выступлении указал, что война в Украине стала поворотным моментом. "Впервые в истории МУС 43 страны, треть всех стран-участниц, обратились по поводу ситуации в Украине. На второй день после начала следствия мною бы направлена группа следователей на место событий, - сообщил Хан, весной 2022 года лично посетивший Бучу. - В такое время правосудие не может быть посторонним наблюдающим, комфортно отдыхая в Гааге".

Карим Хан

Россия, как известно, в 2016 году отказалась от участия в МУС, тогда как Украина двумя годами ранее частично признала его юрисдикцию, открыв таким образом возможность для Офиса прокурора МУС в Гааге начать следствие в марте этого года. Однако на данный момент суд еще не выдавал ордеров на арест подозреваемых. Представительница по правам человека Госдепартамента США Узра Зея во время своего выступления говорила, как она выразилась, о зверствах, напоминающих предыдущие действия России в конфликтах в Чечне, Грузии, Сирии и с 2014 года - в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем обращении по видеосвязи указал на существующие процессуальные дыры и несовершенство архитектуры международного уголовного права, осложняющие судебное преследование причастных к военным преступлениям лиц. Кулеба призвал международное сообщество учредить специальный трибунал ad hoc. В прошлом подобные трибуналы создавались для рассмотрения нарушений международного права в бывшей Югославии и Руанде.

Призыв Зеленского

С призывом к созданию фонда компенсаций для жертв российской агрессии, а также и трибунала выступил также присоединившийся к конференции по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. "Трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание всех, кто начал эту историю катастроф и трагедий, ставшую самой крупной войной в Европе со времен Второй мировой. Наших с вами усилий хватит, чтобы зафиксировать преступления российских оккупантов, чтобы собрать все доказательства и сделать так, чтобы они были приняты судами", - сказал президент Украины.

Данное предложение международному сообществу еще предстоит изучить, пообещал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Но уже сегодня вполне конкретным результатом встречи является то, что Евросоюз и 45 стран, в том числе Германия, подписали политическую декларацию, поддержав иск Украины против РФ в Международном суде ООН в Гааге в рамках Конвенции о предотвращении геноцида. Страны-подписанты призывают РФ немедленно прекратить военные действия в Украине, как того требует Международный суд ООН в постановлении о временных мерах от 16 марта. Невыполнение этого постановления "является дальнейшим нарушением Россией своих международных обязательств", отмечается в заявлении.

Кроме того, многие страны на конференции заявили о выделении дополнительных средств на общую сумму 20 млн евро. Так, Нидерланды предоставят 1 млн евро для МУС, 1 млн для миссии ООН по правам человека в Украине и еще 1 млн на психологическую помощь украинцам, пострадавшим в ходе войны. Великобритания для помощи Украине в расследовании преступлений - 2,5 млн фунтов стерлингов. Федеральное правительство Германии на поддержку работы Международного уголовного суда - миллион евро, а также поможет в вопросах проведения экспертизы.

Ответственность перед будущими поколениями

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, подводя итоги конференции, заявил о создании "коалиции борьбы с безнаказанностью". Диалог, координация, избегание дублирования функций и сотрудничество - об этом говорили Карим Хан и Дидье Рейндерс. А генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в заключительном слове упомянула о ракетной атаке на Винницу, а также о том, что нынешние преступления являются прямым следствием пассивной реакции мира на военные преступления и нарушения прав человека в прошлом.

Именно потому, подчеркнула Венедиктова, важно, чтобы сейчас усилия международного правосудия увенчались результатами, а процесс не затянулся на долгие годы: "К сожалению, на нашей планете очень много войн, эта война не первая и не последняя, но мы должны извлечь уроки и достичь результатов, потому что мы свободные, цивилизованные люди. Мы понимаем ответственность перед будущими поколениями".

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