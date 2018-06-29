Что предвыборная борьба делает с оппозиционными партиями в России

Партия "Яблоко" погрязла в спорах о едином кандидате в мэры Москвы, дошло до судебных исков. Карикатурист Сергей Елкин о метаморфозе оппозиции в России.
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