Что предвыборная борьба делает с оппозиционными партиями в России

Российская политика в карикатурах

Слепаков и песня о ЧМ: хорошо смеется тот, кто… Кадыров

Рамзан Кадыров сказал, что "искренне посмеялся" над песней Слепакова, в которой тот предложил сделать главу Чечни тренером сборной РФ по футболу. Сергей Елкин о том, кому и над кем можно шутить в России.