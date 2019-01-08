Что пишет о Православной церкви Украины немецкая пресса

116 слов на седьмой странице. Самая тиражная среди влиятельных "серьезных" немецких газет, леволиберальная Süddeutsche Zeitung из Мюнхена в понедельник, 7 января, ограничилась короткой заметкой о том, что в Украине создана новая, независимая от России православная церковь. Возможно, в редакции решили, что о событии, которое называют историческим не только в Украине, было достаточно написано в предыдущие недели, когда Православная церковь Украины (ПЦУ) только создавалась. А возможно, корреспонденты и специалисты в редакции по Восточной Европе еще не вышли из рождественского отпуска, так бывает.

Автокефалия для ПЦУ не вызвала большого резонанса в немецкой прессе

В любом случае, формальное признание константинопольским патриархом Варфоломеем и торжественное вручение ПЦУ так называемого томоса, грамоты об автокефалии, в целом не вызвало широкого резонанса в немецкой прессе. В рубрику "комментарий" эта новость не попала ни в одной газете. И все же она не прошла незамеченной.

Der Tagesspiegel: Поражение Кирилла и Кремля

Правоконсервативная Frankfurter Allgemeine Zeitung помимо констатации факта и позиций церквей в Киеве и в Москве обратила внимание на то, что в России крупные телеканалы ужесточили тональность своих материалов об Украине. Как отмечает издание, они создают впечатление, будто в Украине правые экстремисты годами насильственно захватывают храмы Московского патриархата. При этом газета ссылается на сюжет "России-24", согласно которому "еретики" в Киеве хотят "создать из святой церкви нацистский духовный центр".

Наиболее обширные материалы в понедельник опубликовали берлинская газета Der Tagesspiegel и онлайн-версия гамбургского еженедельника Die Zeit. Берлинское издание назвала независимость украинской церкви "равносильной поражению" для патриарха РПЦ Кирилла, "а с ним и всего российского руководства". Портал Zeit-Online опубликовала репортаж с Софийской площади в Киеве, где украинцы отмечали двойной праздник - православное Рождество и признание новой канонической православной церкви. Большинство из тех, с кем пообщалась корреспондент, радовались этому событию.

Президент Порошенко и глава новой ПЦУ митрополит Епифаний в Киеве, декабрь 2018 года

Berliner Zeitung: Порошенко вмешивается в церковную жизнь

Некоторые немецкие издания восприняли создание новой церкви в Украине скорее как политическое - и, в меньше степени, религиозное - событие. Об этом, в частности, пишет во вторник, 8 января, Berliner Zeitung, газета, выходившая ранее в ГДР. Автор проводит прямую связь между предоставлением томоса и президентскими выборами в Украине, намеченными на 31 марта. Мол, отстающий, по данным опросов, от своих конкурентов Порошенко использует "господа Бога", чтобы набрать политические очки в президентской гонке.

Газета также встает на сторону российского патриарха Кирилла. "Он небезосновательно обвинил Порошенко в том, что тот вопреки европейским ценностям нарушает разделение церкви и государства, грубо и бессовестно вмешивается в духовную жизнь", - пишет Berliner Zeitung. Правда, издание признает, что и Кирилл "известен отсутствием дистанции к власти".

Кроме того Berliner Zeitung ставит знак равенства между православием в Украине и в России. По мнению автора статьи, в обоих случаях церковные лидеры исповедуют политическую культуру, "которая предусматривает послушание по отношению к власти, а не гражданское мужество". О том, что зимой 2014 года непризнанная на тот момент в православном мире Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) поддержала оппозиционных демонстрантов, газета не упоминает.

taz: Варфоломей уступил под давлением Порошенко

Похожий взгляд на события в Украине - у автора материала в левой берлинской газете Die Tageszeitung (taz), который вышел незадолго до признания автокефалии ПЦУ, 4 января. Статья называется "Как Украина формирует удобную для себя церковь". Автор публикации видит события вокруг автокефалии через призму президентских выборов, мол, Константинопольский патриарх "уступил под нажимом Порошенко", который рискует не переизбраться.

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