 Что общего у Бориса Джонсона с Годзиллой | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 29.08.2019

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Европа

Что общего у Бориса Джонсона с Годзиллой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил парламент на каникулы и блокировал работу депутатов в преддверии "Брекзита". Сергей Елкин об опасном прецеденте для британской демократии.

Карикатура - Годзилла, голова которой напоминает голову Бориса Джонсона, заносит ногу над зданием парламента Великобритании. Заголовок:Boriszilla.

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