Что общего у Бориса Джонсона с Годзиллой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил парламент на каникулы и блокировал работу депутатов в преддверии "Брекзита". Сергей Елкин об опасном прецеденте для британской демократии.
За несколько часов свыше миллиона человек подписали петицию против решения Бориса Джонсона прервать работу парламента Великобритании. В городах королевства прошли акции протеста. (29.08.2019)
Приостановка работы парламента до 14 октября должна помочь Борису Джонсону реализовать сценарий "жесткого "Брекзита", считают наблюдатели. (28.08.2019)