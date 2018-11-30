Что говорят в Германии о запрете Украины на въезд российских мужчин

Действия Украины лишь усугубляют конфликт с Россией и не помогут его разрешению, уверены немецкие политики и эксперты. Впрочем, по их мнению, Москва также не способствует окончанию конфликта.
Запрет Украины на въезд в страну граждан России мужского пола от 16 до 60 лет, который ввел Петр Порошенко в пятницу, 30 ноября, вызвал неоднозначную реакцию в Германии. Ряд экспертов и депутатов бундестага, которых DW попросила прокомментировать это решение, выразили недоумение, назвали эту меру "плохой" и "не очень умной".
Украина усугубила конфликт?
Эксперт по России Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder) в интервью DW заявил, что Киев пошел на ненужную эскалацию. "Очевидно, что сейчас Украина форсировала этот конфликт. И вместо того, чтобы успокоить ситуацию, еще и ввела запрет на въезд, это не очень умно", - отметил Шрёдер. В то же время, эксперт напомнил, что первопричина всего конфликта кроется в аннексии Крыма Россией, а сама Москва также неоднократно усугубляла ситуацию.
Решение Украины прокомментировали и в бундестаге. Так, депутат от партии "Союз-90/"зеленые" в немецком парламенте Юрген Триттин (Jürgen Trittin) выразил негативное отношение к запрету: "Если вы посмотрите на ситуацию в восточной Украине, в Донецке и Луганске, то мы видим комбинацию из внутреннего конфликта и внешней интервенции. И это то, чего боится Украина. Но проблема в том, что это нельзя остановить с помощью, например, запрета посещать родственников в Украине. Это только обострит конфликт. И поэтому, я думаю, это было плохое решение". Триттин отметил, что запрет затронет "много семей по обе стороны границы".
Запрет связан со снижением рейтинга Порошенко?
Такую версию высказал Юрген Триттин: "Мне кажется, что реакция украинской стороны на российскую провокацию (в Азовском море. - Ред.) также немного связана с предстоящими президентскими выборами в Украине и снижением рейтинга Петра Порошенко".
Озабоченность в Германии вызвали и планы Украины расторгнуть около 40 договоров с Россией, а также угрозы разрыва дипломатических отношений. "Мы на Западе едины в том, что конфликт России с Украиной нельзя решить военным путем, поэтому должны использоваться и оставаться открытыми все дипломатические каналы", - заявил в интервью DW депутат бундестага, внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт (Jürgen Hardt).
"Возможно, крымский вопрос нельзя решить в ближайшем будущем, но война на востоке Украины может быть остановлена только при помощи переговоров, поэтому я считают неумным разрывать дипломатические отношения и договоры", - отметил Шрёдер.
Запад должен надавить на Россию?
30 ноября главы МИД государств G7 совместно призвали Россию отпустить украинских военнопленных, арестованных по обвинению в незаконном пересечении границы после конфликта в Азовском море. Министры также заявили, что не видят оправдания применению силы российскими пограничниками. Официальные представители правительства ФРГ во время правительственной пресс-конференции также потребовали выпустить задержанных украинских моряков и подчеркнули: Германия призывает к разрешению ситуации вокруг Керченского пролива путем политического диалога.
"Сейчас во время форума G20 в Аргентине у лидеров ЕС есть возможность поговорить с российским президентом Владимиром Путиным и донести до него, что в случае дальнейшей эскалации ситуации с Украиной Запад может усилить давление на Москву", - отметил Юрген Хардт. "Совместная европейская позиция заключается в том, что Россия должна освободить военных, захваченных в Азовском море как можно скорее", - добавил Юрген Триттин.
Запрет на въезд будет действовать до конца декабря?
Немецкие эксперты и политики также выразили надежду, что запрет на въезд российских мужчин будет снят вместе с окончанием срока военного положения в Украине, ограниченным парламентом 30 днями. "Я думаю, что это очень сильно зависит от внутриполитической ситуации в Украине. Сейчас создалось впечатление, что в этом военном положении мало смысла, поскольку оно не делает Украину сильнее в военном плане" - отметил эксперт по России Ханс-Хеннинг Шрёдер.
Депутат бундестага Юрген Хардт добавил, что продление срока военного положения было бы неправильным шагом и могло бы навредить самой Украине: "Я думаю, что украинский парламент поступил очень умно в том, что принял эти временные рамки военного положения. В случае, если бы это перешло в постоянный режим, это могло бы навредить экономическому и политическому развитию страны в последующие месяцы".
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