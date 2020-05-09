 Число ходатайств об убежище в Германии значительно сократилось | Новости из Германии о Германии | DW | 10.05.2020

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Германия

Число ходатайств об убежище в Германии значительно сократилось

В апреле в Германии запросили убежище около 4100 человек, что в два раза меньше, чем в апреле 2019 года. Это связано с коронавирусом и закрытием границ.

Лодка с беженцами в Средиземном море

Лодка с беженцами в Средиземном море (архив)

Число ходатайств об убежище в Германии значительно сократилось. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF).

Так, по данным BAMF, за первые 4 месяца 2020 года было подано 2 9132 запроса на убежище в Германии. Это на 29 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Количество ходатайств снижается по всей Европе

При этом, в апреле были поданы лишь около 4100 заявок. Это более чем в два раза меньше, чем в апреле 2019 года. Большинство мигрантов приехали из Сирии, Афганистана и Ирака.

В других странах Евросоюза также отметили снижение количества запросов на убежище. В марте, согласно данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO) было на 43 процента меньше запросов, чем в феврале.

В середине марта канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) объявила о временном закрытии границ  на въезд граждан третьих стран за исключением лиц с видом на жительство в ЕС и "неотложных случаев". В начале мая Еврокомиссия рекомендовала продлить ограничения еще на 30 дней.

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    Автор: Наталья Позднякова


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