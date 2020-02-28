Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило тысячу

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии превысило тысячную отметку. В понедельник, 9 марта, Институт имени Роберта Коха обновил данные о заболевших: число инфицированных в ФРГ достигло 1112. Днем ранее этот показатель составлял 902 человека.

При этом 484 случая заражения коронавирусом выявлено в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Накануне стало известно о первом скончавшемся на фоне вирусной пневмонии COVID-19 гражданине Германии. 60-летний житель Шлезвиг-Гольштейна, с февраля находившийся в Египте, работал пожарным в Гамбурге.

Председатель Всемирной ассоциации врачей (WMA) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery), тем не менее, уверен, что Германия хорошо подготовлена к эпидемии коронавируса. "Наша система здравоохранения функционирует превосходно", - заявил он, указав на отсутствие на данный момент жертв опасного возбудителя на территории страны.

Европейский центробанк перешел на работу из дома

Между тем базирующийся во Франкфурте Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решительные меры в связи с распространением коронавируса. Большинство из 3700 сотрудников европейского регулятора с 9 марта работают дома, сообщил представитель ЕЦБ. По его словам, банк располагает обширными техническими возможностями для работы в режиме "домашних офисов".

В свою очередь Европейский парламент рассматривает возможность отмены запланированных на начавшуюся неделю пленарных заседаний в Брюсселе, пишет Reuters, ссылаясь на представителей ЕС.

Тем временем целый ряд университетов в США с 9 марта полностью перешли на преподавание через интернет. Личное присутствие студентов на учебных мероприятиях временно отменяется в связи с эпидемией коронавируса, сообщили Вашингтонский, Стэндфордский, Сиэттлский и другие университеты.

В мире - более 110 000 заразившихся SARS-CoV-2, в Китае число новых случаев снижается

По данным сайта Worldometers, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 110 тысяч, эпидемия охватила 109 стран и территорий. Уже выздоровели почти 62,4 тысячи человек, 3831 пациент скончался. При этом число новых заражений в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, вновь снизилось. 9 марта власти КНР сообщили о лишь 44 новых заражениях. Всего в Китае заболели 80,4 тысячи человек.

За КНР по числу заболеваний следуют Южная Корея (7,5 тысячи), Италия (7,4 тысячи) и Иран (6,6 тысячи). В Европе, помимо Италии и Германии, много заболевших во Франции (1,2 тысячи) и Испании (более 900 человек). В России 17 подтвержденных случаев, первая пациентка с коронавирусом появилась в Молдавии.

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