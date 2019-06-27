Численность населения Германии в 2019 году достигла рекордного уровня

Численность населения Германии продолжает увеличиваться, но темпы его прироста упали до самого низкого уровня с 2012 года. По данным на конец 2019 года, в ФРГ проживало рекордное число людей - 83,2 млн человек - на 200 тысяч больше, чем в конце 2018-го. В то же время темпы прироста населения оказались значительно ниже, чем с 2013 по 2018 годы, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 17 января.

Статистики объяснили новый прирост населения Германии исключительно притоком мигрантов. "Без миграционного профицита население ФРГ сокращалось бы уже с 1972 года, поскольку с тех пор в стране ежегодно умирало больше людей, чем рождалось", - отметили эксперты.

Дефицит рождаемости

По оценкам статистиков, в 2019 году в ФРГ родились от 770 до 790 тысяч человек, при этом умерли от 920 до 940 тысяч. В результате дефицит рождаемости в минувшем году составил от 130 до 170 тысяч человек. В 2018-м этот показатель составил 167 400 человек.

Миграционный профицит в 2019 году составил от 300 до 350 тысяч человек. Данный показатель сокращается четвертый год подряд после рекорда 2015 года, когда на территорию ФРГ хлынули потоки беженцев. В 2018 году в Германию переселились на 399 700 человек больше, чем уехали.

Стареющее население

Германия страдает от хронического дефицита рождаемости, ее население - одно из самых старых в мире. В 2019 году в ФРГ было зарегистрировано наибольшее с 1972 года количество смертей.

Стареющее население становится все более серьезной проблемой для пенсионной системы страны. Согласно недавнему опросу, главную озабоченность большинства немцев вызывает миграционная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel).

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Как в Германии помогают беженцам Библиотека для беженцев Архитектор Гюнтер Райхерт (Günter Reichert) основал в Нюрнберге первую в ФРГ библиотеку для беженцев, где те могут бесплатно учить немецкий и брать книги на дом. Она получила название "Asylothek" (от "Asyl" - "убежище" и "Bibliothek" - "библиотека"). Дети с травмированной психикой получают здесь поддержку. "Моя цель - чтобы к концу года в Германии было 50 таких библиотек", - говорит Райхерт.

Как в Германии помогают беженцам Помощь переводчика Студентка Наталия в свободное время работает на добровольной основе в одном из берлинских центров приема беженцев. Раньше Наталия уже переводила с арабского и русского в других консультационных пунктах, сейчас она одна из примерно 100 переводчиков центра. Девушка сопровождает беженцев в службу по вопросам трудоустройства, к врачу или на встречу с арендодателем жилья.

Как в Германии помогают беженцам Гостеприимство как форма помощи Хильдегард Нис-Нахтсхайм (Hildegard Nies-Nachtsheim) живет напротив приюта для беженцев, расположенного в небольшом населенном пункте федеральной земли Бранденбург. Летом 2013 года, когда прибыли первые 180 человек, Хильдергард и ее муж организовали "кружок гостеприимства", который оказывает помощь беженцам: при походе по инстанциям, к врачу, совершении покупок. Их также приглашают на чашку кофе.

Как в Германии помогают беженцам Доступ в интернет Свен Борхерт (Sven Borchert) и его друзья из инициативной группы Freifunk снабжают места размещения беженцев в Дортмунде бесплатным интернетом. Они устанавливают Wi-Fi роутеры в общежитиях для мигрантов. Благодаря технической помощи, которая финансируется за счет пожертвований, в Дортмунде могут пользоваться интернетом более 400 беженцев.

Как в Германии помогают беженцам Повседневная помощь Карола Ланге (Carola Lange) возглавляет инициативу по поддержке беженцев в одном из районных центров федеральной земли Саксония. Для нее и еще около 40 участников важной задачей является, в частности, организация свободного времени. "Людям нечего делать. Это самая большая проблема беженцев. Они могут только ждать", - говорит Ланге, отмечая, что мигранты охотно изучают немецкий и хотят работать.

Как в Германии помогают беженцам "Горячая линия" для волонтеров Берлинский фонд Gute-Tat.de уже давно оказывает поддержку беженцам в германской столице. Теперь он взял на себя функции нового координационного центра для волонтеров. В фонде есть "горячая линия", где могут получить информацию все, кто хочет на добровольной основе оказывать помощь соискателям статуса беженца.

Как в Германии помогают беженцам Помощь людям с высшим образованием Среди беженцев зачастую оказываются люди с высшим образованием. Для них студенты из Франкфурта-на-Майне создали организацию Academic Experience Worldwide. Она помогает быстрее установить контакты с вузами и найти работу, а также оказывает поддержку при изучении немецкого языка. Обучение проходит в тандемах, как видно на фото, где Тим Шварц (Tim Schwarz) (слева) разговаривает с беженцем из Сирии.

Как в Германии помогают беженцам Сбор пожертвований Райнхард Йелес (Reinhard Jehles), владелец небольшой фирмы в Мюльхайме-на-Руре, год назад организовал в Facebook сбор пожертвований для многодетных семей иракских беженцев. Со временем образовалась инициатива "Добро пожаловать в Мюльхайм", имеющая собственный склад. Волонтер Набелия сортирует поступившие вещи. Все, что еще можно использовать, отдают беженцам.

Как в Германии помогают беженцам Спортивная акция для сбора пожертвований 10 августа Николь Тцанакис (Nicole Tzanakis) и Корнелиус Кауп (Cornelius Kaup) отправились в долгий путь: из Дюссельдорфа в Гамбург, в общей сложности 444 километра за 5 дней. Целью путешествия стала акция в поддержку беженцев. В результате были собраны пожертвования на сумму почти в 7 тысяч евро. Средства будут переданы организации Stay, которая оказывает поддержку людям из кризисных регионов.

Как в Германии помогают беженцам Знаменитости в роли добровольных помощников Многие знаменитости также делают все возможное, чтобы помочь беженцам в Германии. Например, актер Тиль Швайгер (Till Schweiger) заявил о намерении построить приют для беженцев. А актриса Сара Ткоч (Sarah Tkotsch), отправилась в лагерь для приема беженцев в Берлине, чтобы составить свое представление о ситуации, в которой находятся мигранты. В качестве волонтера она разносит еду и напитки.

Как в Германии помогают беженцам Жить вместе с беженцами Депутат бундестага от партии ХДС Мартин Патцельт (Martin Patzelt) из Бранденбурга взял к себе в дом в июле двоих соискателей статуса беженца из Эритреи. Он заботится о них, его жена преподает им немецкий язык. Она говорит, что занятия доставляют удовольствие, потому что беженцы много и искренне смеются. С ними в дом пришло хорошее настроение, отмечает супруга Патцельта.

Как в Германии помогают беженцам Временное жилье в казарме В середине июля в населенном пункте Зеет на севере Германии бывшую казарму за несколько дней перестроили в центр приема беженцев. Здесь могут быть размещены до 600 человек. Десятки добровольцев оказывают помощь, чтобы в центре смогли жить также семьи с детьми. Бригитте Воттка (Brigitte Wottka) сортирует вещи, полученные в качестве гуманитарной помощи от населения. Автор: Ивета Ондрускова, Ольга Мищенко

