Больше 500 миллионов людей по всему миру являются активными пользователями Instagram. Ведущий американский ученый Дар Меши из университета штата Мичиган с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследует, какие регионы мозга активизируются, когда мы ставим лайки и получаем реакцию на свои собственные посты в интернете.

Почему возникает зависимость от социальных сетей

Когда нам приходит уведомление о лайке, в нашем сознании активизируется "система вознаграждения". Аналогичные процессы происходят, когда мы едим, пьем, занимаемся сексом или получаем сообщение о зарплате. Американский ученый предполагает, что все дело в дофамине: когда человек испытывает положительные эмоции, в мозге вырабатывается этот нейромедиатор. Предвкушение активизации "системы вознаграждения" может быть причиной, почему Instagram, Facebook и другие платформы кажутся нам настолько привлекательными.

"Система вознаграждения" активизируется не только тогда, когда мы получаем лайки, но и когда мы ставим лайки на чужие посты или проверяем, чем занимаются наши друзья. Меши обращает внимание на то, что нам важен наш социальный статус и то, как к нам относятся другие люди. Социальные сети помогают почувствовать себя востребованным: в любой момент мы можем вступить в контакт, даже не выходя из дома.

Ученый не хочет сравнивать зависимость от социальных сетей с зависимостью наркотической или от употребления алкоголя. Это было бы не совсем корректно. По его словам, никто еще, например, не лишался родительских прав из-за чрезмерного использования той или иной платформы. Однако неспособность оторваться от телефона может вызвать проблемы со сном и концентрацией. Если эти проблемы станут серьезными, то человек может потерять работу.

Чем опасны социальные сети

Одно из исследований, в котором Меши принимал участие, показало, что люди, легко идущие на риск, более склонны к наркотической зависимости, а также к зависимости от социальных сетей. Еще один интересный вывод, которые сделали исследователи, указывает на то, что активные пользователи социальных сетей, которые чаще выкладывают посты и получают больше лайков, чувствуют себя лучше пассивных пользователей, просто листающих ленту.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что пассивные пользователи постоянно сравнивают свою жизнь с "идеальным" миром блогеров, при этом они ничего не публикуют, но и не получают никакого поощрения. Немецкий профессор этики СМИ Петра Гримм (Petra Grimm) задается вопросом, является ли желание сравнивать себя с другими врожденным или обусловленным культурой, и обращает внимание на то, что "это становится настоящей проблемой, когда сравнение приводит к обесцениванию или установлению превосходства".

Желание постоянно сравнивать себя с другими может навредить, уверена Гримм. "Если я постоянно следую примеру инфлюенсеров в том, какую одежду ношу, чем пользуюсь и какой образ жизни веду, но при этом стремлюсь к самоидентификации, мне будет сложно сконцентрироваться на своих собственных желаниях", - говорит она.

Разработчики платформ заинтересованы в том, чтобы пользователи не отрывались от смартфонов как можно дольше, не учитывая при этом риски для здоровья. Гримм считает, что ответственность несет именно руководство социальных сетей. Но, по ее словам, наивно ожидать от компаний каких-либо изменений в ущерб их собственной бизнес-модели. Петра Гримм предлагает говорить о том, какие цели преследуют компании, еще на уровне школы. Впрочем, ни немецкий профессор, ни американский ученый не хотят демонизировать социальные сети. Это все-таки уникальная возможность для общения.

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