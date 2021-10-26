Немецкого студента отчислили из СПбГУ за статью об экоактивистах

В рамках своего исследования об экологическом движении в России немецкий студент СПбГУ Лукас Лац пообщался с челябинскими активистами и написал о них статью. За это его сначала оштрафовали, а потом отчислили из вуза.