Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Челябинск

CHELYABINSK, RUSSIA - SEPTEMBER 9, 2020: A waterfront view of the Miass River. Donat Sorokin/TASS

Жители Челябинска обнаружили массовое захоронение 26.10.2021

В челябинском микрорайоне найдены скелетированные тела. В 30-х годах здесь проводились расстрелы репрессированных.
CHELYABINSK, RUSSIA - SEPTEMBER 9, 2020: A view of Glinka State Academic Opera and Ballet Theatre. Donat Sorokin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E6897

Прокуратура в Челябинске проводит проверку после сильного выброса сероводорода 18.08.2021

Замминистр экологии Челябинской области сообщил о "залповом выбросе" сероводорода, в результате чего его концентрация в несколько раз превысила норму.
Uniper SE Hauptverwaltung, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

"Фортум" продает Аргаяшскую ТЭЦ "Русатому" 08.07.2021

Продажа ТЭЦ в Челябинской области связана с тем, что финский энергоконцерн Fortum оптимизирует активы в рамках стратегии по достижению углеродной нейтральности.
Police officers stand guard as opposition supporters rally in central Moscow on May 6, 2017, to mark five years since the anti-Putin protest on Bolotnaya Square that led to dozens of arrests and injuries on both police and protesters sides. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

У обвиняемого по "дадинской" статье подростка в Челябинске прошел обыск 03.05.2021

Координатора движения "Весна" Александра Кашеварова обвиняют по статье УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения акции. Подросток находится под подпиской о невыезде.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 2, 2021: Riot police officers and a couple hugging during an unauthorized rally in support of Alexei Navalny in central Moscow. After the Moscow court ruled to convert Russian opposition activist Alexei Navalny's suspended sentence of three and a half years in the Yves Rocher case into a real jail term, Navalny's supporters started posting on the social media calls for a rally in Manezhnaya Square; the square is currently cordoned off by riot police. Sergei Bobylev/TASS

Перед акцией протеста с фонариками прошли обыски в штабах Навального 13.02.2021

В штабе Навального в Челябинске был проведен обыск в отсутствие сотрудников. Также полиция обыскала квартиру двух членов челябинской команды оппозиционера.
CHELYABINSK, RUSSIA - OCTOBER 31, 2020: Emergency paramedics and a patient during evacuation after a fire at a hospital at the South Ural State University. The fire was caused by an explosion of oxygen cylinders in the hospital no injuries were reported. Nail Fattakhov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0ECB4D

В Челябинске из-за взрыва в больнице эвакуировали пациентов 31.10.2020

Из городской больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом, эвакуировано уже более 150 человек. О погибших и раненых не сообщается.
22.08.2020, Russland, St. Petersburg: ST PETERSBURG, RUSSIA - AUGUST 22, 2020: A girl holds a portrait of Alexei Navalny during a rally in solidarity with protesters against limestone mining on the Kushtau Hill in Bashkortostan, protesters against the 2020 Belarusian presidential results, supporters of former Khabarovsk Territory Governor Sergei Furgal, and in support of Russian opposition activist Alexei Navalny currently in coma after alleged poisoning, outside the Great Gostiny Dvor shopping center. Peter Kovalev/TASS Foto: Peter Kovalev/TASS/dpa |

В Челябинске в преддверии выборов избили координатора штаба Навального 10.09.2020

Полиция начала проверку по факту избиения Алексея Барабошкина. По словам активистов штаба, ему ранее поступали угрозы.

A soldier wears a protective suit before Brazilian citizens from China's coronavirus-struck Wuhan, arrive at the Air Force base of Anapolis, State of Goias, Brazil, February 9, 2020. REUTERS/Adriano Machado

В России оштрафовали за ролик об убийстве зараженного коронавирусом 16.02.2020

Двое жителей Челябинска сняли ролик, в котором мужчины в белых халатах убивают зараженного коронавирусом человека. Их признали виновными в мелком хулиганстве.
FILE - In this Saturday, July 20, 2019, file photo, Russian opposition leader Alexei Navalny attends a protest in Moscow, Russia. Navalny remained hospitalized for a second day on Monday, July 29, 2019, after his physician said he may have been poisoned. Details about Navalny's condition were scarce after Navalny was rushed to a hospital Sunday from a detention facility where he was serving a 30-day sentence for calling an unsanctioned protest. (AP Photo/Pavel Golovkin, File) |

У сторонников Алексея Навального в пяти городах проходят обыски 10.09.2019

Обыски проводятся в офисах штабов Навального в Самаре, Уфе, Перми, Саранске и Челябинске, а также у их координаторов и сотрудников.
Deutscher Student Lukas Latz während seiner Aufenthalt in Russland. Er hat für seine Forschungszwecken nach Tscheljabinsk gereist, wo Latz Ökoaktivisten interviewiert hat. Dafür hat er in Russland erst Ordnungswidrigkeit bekommen, danach wurde er aus der Universität exmatrikuliert.

Немецкого студента отчислили из СПбГУ за статью об экоактивистах 15.06.2019

В рамках своего исследования об экологическом движении в России немецкий студент СПбГУ Лукас Лац пообщался с челябинскими активистами и написал о них статью. За это его сначала оштрафовали, а потом отчислили из вуза.

Взятка в 3 миллиарда, или Почему депутат Госдумы снова на свободе? – DW Новости (15.03.2019) 15.03.2019

В пятницу депутата Вадима Белоусова задержали в Екатеринбурге. Следствие считает, что политик получил взятку от челябинских предпринимателей. Однако районный суд Екатеринбурга отказал в аресте политика.
MOSCOW, RUSSIA. SEPTEMBER 23, 2015. State Duma member Vadim Belousov reading a magazine at a plenary meeting of the State Duma, the Lower House of the Russian Parliament. Anna Isakova/Russian State Duma Press Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00E466 Moscow Russia September 23 2015 State DUMA member Vadim Belousov Reading a Magazine AT a Plenary Meeting of The State DUMA The Lower House of The Russian Parliament Anna Isakova Russian State DUMA Press Office TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00E466

Депутат Госдумы Белоусов задержан по обвинению в получении взятки 15.03.2019

По версии следствия, Вадим Белоусов и экс-губернатор Челябинской области получили более 3 млрд рублей от холдинга "Автобан". Суд запретил депутату покидать Россию. Ранее его лишили неприкосновенности.
Russischer Hochgeschwindigkeitszug Sapsan NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA. JULY 30, 2010. Russia's luxurious high-speed passenger train Sapsan arrives at Nizhny Novgorod_s train station. The train will link Moscow, St Petersburg, Nizhny Novgorod, Smolensk and Krasnoe. (Photo ITAR-TASS/ Stanislav Krasilnikov)

Siemens инвестирует в строительство скоростной железной дороги в России 15.02.2019

Ожидается, что высокоскоростная магистраль Челябинск - Екатеринбург и два десятка объектов инфраструктуры будут построены не позднее 2025 года. Общая стоимость проекта превышает 4 млрд евро.
17.02.2016 epa05166187 The commander of the Russian Internal Troops Colonel General Viktor Zolotov (2-R) speaks with cadets during his visit to the Moscow Presidential Cadet School of the Internal Troops of Russia in Moscow, Russia, 17 February 2016.The school was established on the basis of the Moscow Cossack cadet corps by decree of President Putin on 23 July 2015. Currently, the school has 374 cadets enrolled, from grades 5 to 11. Cadets are provided with three types of uniform, meals, accommodation in 2-6 person rooms, equiped with furniture and showers. EPA/SERGEI ILNITSKY +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/EPA/S. Ilnitsky

В Челябинской области уволили служащего Росгвардии из-за видеоблога 16.01.2019

47-летний военнослужащий-контрактник вел на Youtube видеоблог, в котором критиковал главу Росгвардии Виктора Золотова, президента РФ Владимира Путина и других представителей власти.
02.01.2019 A picture taken on January 2, 2019 shows ruins of a gas explosion that rocked a residential building two days ago in Russia's Urals city of Magnitogorsk. - Rescuers hunted for survivors Wednesday in the rubble of a Russian apartment building hit by a New Year's Eve gas explosion, but found only bodies as the number of confirmed dead rose to 18. Nearly two dozen people were still missing following the explosion, which destroyed 35 apartments in the high-rise in the city of Magnitogorsk in the Ural mountains. (Photo by STR / AFP) (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Комментарий: Взрыв в Магнитогорске, или Трудности эпохи тотального вранья 03.01.2019

Даже грамотно действуя в таких непростых ситуациях, как трагедия в Магнитогорске, власть не может рассчитывать на доверие людей. Просто потому, что то и дело врет, считает Александр Плющев.
31.12.2018, Russland, Magnitogorsk: MAGNITOGORSK, RUSSIA - DECEMBER 31, 2018: The site of an apartment building collapse. A suspected domestic gas blast caused a partial collapse of a residential building at 164 Karla Marksa Prospekt Street killing three people. Chelyabinsk Region Branch of the Russian Emergency Situations Ministry/TASS Foto: Tass/TASS/dpa |

Спасатели в Магнитогорске извлекли тела 21 жертвы взрыва 02.01.2019

Спасатели извлекли тела трех женщин, двух мужчин и трехлетней девочки из-под завалов в жилом доме в Магнитогорске. 2 января объявлено в Челябинской области днем траура.
Показать еще