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В челябинском микрорайоне найдены скелетированные тела. В 30-х годах здесь проводились расстрелы репрессированных.
Замминистр экологии Челябинской области сообщил о "залповом выбросе" сероводорода, в результате чего его концентрация в несколько раз превысила норму.
Продажа ТЭЦ в Челябинской области связана с тем, что финский энергоконцерн Fortum оптимизирует активы в рамках стратегии по достижению углеродной нейтральности.
Координатора движения "Весна" Александра Кашеварова обвиняют по статье УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения акции. Подросток находится под подпиской о невыезде.
В штабе Навального в Челябинске был проведен обыск в отсутствие сотрудников. Также полиция обыскала квартиру двух членов челябинской команды оппозиционера.
Из городской больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом, эвакуировано уже более 150 человек. О погибших и раненых не сообщается.
Полиция начала проверку по факту избиения Алексея Барабошкина. По словам активистов штаба, ему ранее поступали угрозы.
Двое жителей Челябинска сняли ролик, в котором мужчины в белых халатах убивают зараженного коронавирусом человека. Их признали виновными в мелком хулиганстве.
Обыски проводятся в офисах штабов Навального в Самаре, Уфе, Перми, Саранске и Челябинске, а также у их координаторов и сотрудников.
В рамках своего исследования об экологическом движении в России немецкий студент СПбГУ Лукас Лац пообщался с челябинскими активистами и написал о них статью. За это его сначала оштрафовали, а потом отчислили из вуза.
В пятницу депутата Вадима Белоусова задержали в Екатеринбурге. Следствие считает, что политик получил взятку от челябинских предпринимателей. Однако районный суд Екатеринбурга отказал в аресте политика.
По версии следствия, Вадим Белоусов и экс-губернатор Челябинской области получили более 3 млрд рублей от холдинга "Автобан". Суд запретил депутату покидать Россию. Ранее его лишили неприкосновенности.
Ожидается, что высокоскоростная магистраль Челябинск - Екатеринбург и два десятка объектов инфраструктуры будут построены не позднее 2025 года. Общая стоимость проекта превышает 4 млрд евро.
47-летний военнослужащий-контрактник вел на Youtube видеоблог, в котором критиковал главу Росгвардии Виктора Золотова, президента РФ Владимира Путина и других представителей власти.
Даже грамотно действуя в таких непростых ситуациях, как трагедия в Магнитогорске, власть не может рассчитывать на доверие людей. Просто потому, что то и дело врет, считает Александр Плющев.
Спасатели извлекли тела трех женщин, двух мужчин и трехлетней девочки из-под завалов в жилом доме в Магнитогорске. 2 января объявлено в Челябинской области днем траура.
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