В Коркино вновь подожгли дома цыган после убийства таксистки

В городе Коркино Челябинской области в ночь на субботу, 26 октября, произошла серия поджогов имущества, которое, предположительно, принадлежит членам местной цыганской диаспоры. О поджоге как минимум двух зданий и автомобиля сообщают местные Telegram-каналы и Baza.

По данным СМИ, неизвестные около 22.00 по местному времени подожгли дом на улице Пионерской. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные. Спустя 40 минут загорелся автомобиль на улице Павловой, которая находится менее чем в километре от Пионерской.

После полуночи пожар начался в доме на улице Островского, где за ночь до этого во время беспорядков перевернули машину, предположительно, принадлежавшую членам цыганской диаспоры. По данным СМИ, в обоих зданиях, в которых произошли возгорания, также проживали цыгане. При этом, предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

Арестован стрелявший по участникам схода против цыган в Коркино

Суд в Челябинской области ранее арестовал жителя Коркино, который, по версии следствия, выстрелил в двух участников "народного схода", организованного у домов цыганской диаспоры в городе на фоне убийства таксистки Елены Сарафановой. Об аресте 58-летнего мужчины на два месяца в пятницу, 25 октября, сообщило региональное отделение Следственного комитета РФ.

Послуживший причиной ареста инцидент произошел 24 октября в "цыганском квартале" Коркино, как этот район города называют местные СМИ. На улицах в районе собралась толпа местных жителей, которые начали бить окна домов членов цыганской диаспоры и громить припаркованные машины. По данным следствия, находившийся в одном из домов мужчина выстрелил в двух подошедших к зданию людей, после чего скрылся.

Следствие при этом заявляет, что подозреваемый собирался "довести преступный умысел до конца". Но это якобы не удалось, "поскольку потерпевшие с травмами различной степени тяжести своевременно были доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь".

Мужчину задержали утром 25 октября, во время обыска у него дома было найдено оружие. Задержанного обвинили в покушении на убийство двух лиц, что грозит сроком до 15 лет тюрьмы.

Отец подозреваемого в убийстве таксистки в Коркино отрицает вину сына

25 октября суд также арестовал на два месяца задержанного ранее подростка, которого подозревают в убийстве таксистки. Его имя не называется, региональное отделение СК лишь указало, что это 17-летний юноша, у которого "произошел конфликт" с женщиной-водителем такси во время поездки. В результате юноша несколько раз ударил ее ножом в область грудной клетки, сообщал СК.

Местное издание "74" отметило, что подозреваемым по делу проходит 16-летний юноша, а не 17-летний, как это было обозначено в полицейских ориентировках и пресс-релизе СК. Издание также опубликовало выдержки из беседы с мужчиной, назвавшимся отцом подозреваемого. Мужчина заявил, что у юноши есть инвалидность из-за нарушений слуха, и что он сам доставил сына в отделение СК, так как уверен в его невиновности.

Подросток, по словам мужчины, также отрицает причастность к убийству и показал жестами, "что они останавливались по дороге, кто-то к ним мог подсесть". "Не то просто ищут. Там, возможно, на его месте любой другой человек, может быть, и по национальности цыган, а может быть, и русский, я этого не исключаю. Просто кто-то воспользовался им, мое мнение такое", - цитирует собеседника издание.

Начальника МВД в Коркино отстранили из-за беспорядков

Убийство таксистки в Коркино привело к массовым беспорядкам, для подавления которых были задействованы отряды ОМОН и Росгвардии из Челябинска, писали ранее СМИ. Согласно обновленным данным, в результате были задержаны 43 человека.

На фоне произошедшего от службы отстранен начальник отдела МВД по Коркинскому округу Владимир Дякин. В отношении представителя власти проводится служебная проверка.

В ГУ МВД по Челябинской области при этом пригрозили ответственностью участникам возможных массовых акций, проведение которых ожидается в день похорон Сарафановой. По версии полиции, обстановку в регионе накаляют "деструктивные силы, в том числе находящиеся далеко за пределами Челябинской области" и "отдельные ангажированные блогеры", которые якобы распространяют некие "инструкции", провоцирующие граждан на противоправные действия.