В Коркино пройдут рейды после убийства таксистки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил "разработать перечень проверочных мероприятий, рейдов" в городе Коркино, где ранее произошли беспорядки из-за убийства таксистки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в субботу, 26 октября, по итогам заседания оперативного штаба с участием представителей правоохранительных и исполнительных органов власти.

"Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области, - цитирует Текслера "Интерфакс". - Необходимо тщательно разобраться с этим, и, если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко".

По словам губернатора, нужно в первую очередь "проверить источники доходов этих граждан, другие потенциальные нарушения, преступления, о которых говорят люди". Действия должны проводиться под контролем прокуратуры и в соответствии с законодательством, отметил он.

Текслер также поручил социальному блоку регионального правительства совместно с министерством образования региона заняться вопросом социализации цыган. Кроме того, глава региона выразил "серьезное недовольство" действиями администрации Коркино.

Беспорядки из-за убийства таксистки в Коркино

В четверг, 24 октября, в Коркино прошла стихийная акция. Поводом для сбора людей стало убийство местной жительницы, 40-летней Елены Сарафановой, которая работала в такси. Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили днем ранее на одной из улиц города. Перед этим женщина ездила на вызов к членам диаспоры рома, рассказали коллеги убитой.

На фоне сообщений об убийстве таксистки жители стали собираться в "цыганском квартале", как его называют местные СМИ. Очевидцы публиковали в соцсетях видео, как люди бросают камни в окна домов, переворачивают машину, а также видео с пожаром, начавшимся в одном из домов - по некоторым данным, в здание попала бутылка с зажигательной смесью.

На место "народного схода" были стянуты подразделения ОМОН и ФСБ, в том числе и вызванные из Челябинска. Силовики оттеснили жителей от зданий, в которых проживали цыгане, и начали грузить собравшихся в автозаки. Всего, по данным СМИ, были задержаны более 50 человек. В районе происшествия также произошла стрельба, в ходе которой, как сообщалось, пострадали двое человек.

На следующий день после беспорядков суд в Коркино арестовал на два месяца 17-летнего подростка, который подозревается в убийстве таксистки, сообщило управление Следственного комитета РФ по Челябинской области. Кроме того, был арестован 58-летний местный житель, стрелявший по толпе во время беспорядков. В ночь на 26 октября в Коркино вновь произошла серия поджогов имущества, которое, предположительно, принадлежит членам местной цыганской диаспоры.