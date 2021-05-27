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Цюрих

Ilja und sein Partner Dima in der Schweiz --- ***NUR in Zusammenhang mit dem aktuellen Bericht zu verwenden!!!***

"Мы "сдались" пограничнику в аэропорту Цюриха": бежавший из РФ блогер дал интервью DW 27.05.2021

Петербуржец Илья Бронский дал интервью о жизни с ВИЧ-статусом и был вынужден эмигрировать после нападения и угроз. Он рассказал DW о побеге через границы во время пандемии и о том, как одно решение изменило его жизнь.
ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: ILLUSTRATION - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa Razzia gegen mutmaßliche Rechtsextremisten - Bislang keine Festnahmen) Foto: picture alliance / Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Цюрихе полиция разогнала женскую демонстрацию 06.03.2021

Сотни женщин провели шествие в Цюрихе, несмотря на запрет демонстраций в условиях пандемии. Полиция разогнала акцию, инициированную феминистской группой по случаю скорого Международного женского дня.
30.05.2015** Re-elected FIFA President Sepp Blatter reacts during a news conference after an extraordinary Executive Committee meeting in Zurich, Switzerland, May 30, 2015. Blatter has been re-elected as FIFA president for a fifth term after Jordan's Prince Ali bin Al Hussein conceded defeat at the Congress of world football's governing body on Friday. REUTERS/Arnd Wiegmann

ФИФА обвиняет Блаттера в растрате средств на Музей мирового футбола 22.12.2020

На ремонт и модернизацию здания в Цюрихе, не принадлежащего ФИФА, были потрачены 140 млн франков, а аренда должна обойтись еще в 360 млн франков, отмечает организация.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 7, 2018: Renova Group Board Chairman and Skolkovo Foundation President Viktor Vekselberg attends the International Economic Cooperation in New Realities Forum as part of the 2018 Russian Business Week. Artyom Geodakyan/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS072A99

Виктор Вексельберг проиграл суд по разморозке активов в Швейцарии 05.12.2020

Швейцарский банк Julius Bär отказал Виктору Вексельбергу в доступе к его активам из-за опасений оказаться под санкциями США. Суд Цюриха счел действия банка правомерными.
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Экономику еврозоны ожидает спад в 10,5 процента 09.04.2020

Эксперты в Германии и Швейцарии прогнозируют возрождение европейского долгового кризиса.
17.05.2016 epa05312314 France's goalie Cristobal Huet in action during the Ice Hockey World Championship 2016 preliminary round match between Belarus and France at the Yubileiny palace in St. Petersburg, Russia, 17 May 2016. EPA/MAXIM SHIPENKOV +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Решение о переносе ЧМ по хоккею-2020 может быть принято до конца марта 07.03.2020

В Швейцарии, где должны пройти игры хоккейного мирового первенства, из-за коронавируса SARS-CoV-2 временно запрещены массовые спортивные мероприятия.
22.01.2020, Schweiz, Zürich: Demonstranten schwenken Fahnen bei einer Demonstration gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Цюрихе произошли столкновения противников Давосского форума с полицией 23.01.2020

Цюрихская полиция применила против радикалов водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Один полицейский получил ранение.
ARCHIV - 04.09.2017, Russland, Moskau: Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow wartet in einem Gericht auf seine Anhörung. (zu dpa Russischer Theatermacher vor Gericht - Serebrennikows Prozess beginnt vom 16.10.2018) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Бондарчук призвал освободить Серебренникова из-под домашнего ареста 25.03.2019

Режиссер Кирилл Серебренников является одним из обвиняемых по делу о хищениях в "Седьмой студии". Домашний арест не помешал успеху постановок Серебренникова в Цюрихе и Гамбурге.
16.12.2018, Schweiz, Zürich: Ein Reisebus steht nach einem Unfall auf dem Anhänger eines Abschleppwagens. Bei einem Unfall eines Reisebusses sind in der Schweiz eine Person getötet und 44 verletzt worden. Der Bus, unterwegs von Genua nach Düsseldorf, sei gegen 4.15 Uhr auf dem Autobahnzubringer A3W südlich von Zürich aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern geraten. Foto: Walter Bieri/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Швейцарии при аварии автобуса пострадали десятки человек 16.12.2018

В автобусе, разбившемся под Цюрихом по дороге из Италии в Германию, находились 50 человек, в том числе десять россиян. Одна женщина погибла.
Opernhaus Zürich, Schweiz, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Худрук Цюрихской оперы: "Мы надеемся, что Серебренникова отпустят" 08.11.2018

В интервью DW художественный руководитель оперного театра Андреас Хомоки рассказал, почему для него было так важно, чтобы именно Серебренников поставил Моцарта в Цюрихе.
Die Produktionsdramaturgin Ann-Christine Mecke trägt am 18.10.2017 in Stuttgart (Baden-Württemberg) während einer Pressekonferenz der Oper Stuttgart ein T-Shirt mit der Aufschrift Free Kirill. Die Oper Stuttgart hat erschüttert auf die Verlängerung des Hausarrests für den russischen Regisseur K. Serebrennikow reagiert. Die Oper bringt am 22. Oktober das Märchen «Hänsel und Gretel» auf die Bühne _ nach einer Idee Serebrennikows. (zu dpa Oper Stuttgart «wütend» wegen längeren Hausarrests für Serebrennikow vom 18.10.2017) Foto: Marijan Murat/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Кирилл и его команда, или Из жизни бесСеребренников 07.11.2018

Уже больше года Кирилл Серебренников содержится в Москве под домашним арестом. Несмотря на это, он продолжает работать - при поддержке друзей и коллег.
Oper Zürich - Così fan tutte - 2018/19 © Monika Rittershaus Die honorarfreie Reproduktion der Fotos ist nur im Rahmen der aktuellen Berichterstattung zu den Produktionen und Personen des Opernhauses Zürich, des Ballett Zürich und der Philharmonia Zürich bei Nennung des vollständigen Copyrights erlaubt. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, selbständig die Fragen des Urheber- und Nutzungsrechts zu klären.

Домашний арест не помешал триумфу Серебренникова в Цюрихе 05.11.2018

В оперном театре Цюриха с успехом прошла премьера оперы "Cosi fan tutte" в постановке Кирилла Серебренникова, который уже больше года находится под домашним арестом в Москве.
Opernhaus Zürich, Schweiz, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Серебренников ставит Моцарта в Цюрихе 11.10.2018

В Цюрихском оперном театре 4 ноября состоится премьера оперы Моцарта "Cosi fan tutte". Режиссер постановки - Кирилл Серебренников. Работа идет полным ходом. Как такое возможно?
The Noh japanese theater JO ( Hanakobu-akujo ) mask (Photo by Alessandro Bosio / Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Какими представляют демонов на Востоке (фото) 22.07.2018

В японской мифологии это злобные существа с клыками и рогами, в Индии - опасные для людей чудовища, в персидском фольклоре - темные силы... Демонам посвящена выставка в Цюрихе.
India's Prime Minister Narendra Modi gestures as he speaks during the Opening Plenary during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland, January 23, 2018. REUTERS/Denis Balibouse

На открытии Давосского форума премьер Индии выступил против протекционизма 23.01.2018

Открывая Всемирный экономический форум, Нарендра Моди подверг критике политику протекционизма. Из-за запрета демонстраций в Давосе акции протеста пройдут в Цюрихе.
This undated photo provided by the Schaffhauser Polizei shows the suspect in a chainsaw attack in Schaffhausen, Switzerland on Monday. The man suspected of wounding five people with a chainsaw was still on the loose Tuesday, July, 25, 2017 and a massive manhunt was taking place on the Swiss-German border. (Schaffhauser Polizei via AP) |

В Швейцарии задержан преступник, ранивший цепной пилой пять человек 25.07.2017

Злоумышленник, напавший с цепной пилой на сотрудников кассы медицинского страхования, задержан в кантоне Цюрих на следующий день после преступления.
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