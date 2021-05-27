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Петербуржец Илья Бронский дал интервью о жизни с ВИЧ-статусом и был вынужден эмигрировать после нападения и угроз. Он рассказал DW о побеге через границы во время пандемии и о том, как одно решение изменило его жизнь.
Сотни женщин провели шествие в Цюрихе, несмотря на запрет демонстраций в условиях пандемии. Полиция разогнала акцию, инициированную феминистской группой по случаю скорого Международного женского дня.
На ремонт и модернизацию здания в Цюрихе, не принадлежащего ФИФА, были потрачены 140 млн франков, а аренда должна обойтись еще в 360 млн франков, отмечает организация.
Швейцарский банк Julius Bär отказал Виктору Вексельбергу в доступе к его активам из-за опасений оказаться под санкциями США. Суд Цюриха счел действия банка правомерными.
Эксперты в Германии и Швейцарии прогнозируют возрождение европейского долгового кризиса.
В Швейцарии, где должны пройти игры хоккейного мирового первенства, из-за коронавируса SARS-CoV-2 временно запрещены массовые спортивные мероприятия.
Цюрихская полиция применила против радикалов водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Один полицейский получил ранение.
Режиссер Кирилл Серебренников является одним из обвиняемых по делу о хищениях в "Седьмой студии". Домашний арест не помешал успеху постановок Серебренникова в Цюрихе и Гамбурге.
В автобусе, разбившемся под Цюрихом по дороге из Италии в Германию, находились 50 человек, в том числе десять россиян. Одна женщина погибла.
В интервью DW художественный руководитель оперного театра Андреас Хомоки рассказал, почему для него было так важно, чтобы именно Серебренников поставил Моцарта в Цюрихе.
Уже больше года Кирилл Серебренников содержится в Москве под домашним арестом. Несмотря на это, он продолжает работать - при поддержке друзей и коллег.
В оперном театре Цюриха с успехом прошла премьера оперы "Cosi fan tutte" в постановке Кирилла Серебренникова, который уже больше года находится под домашним арестом в Москве.
В Цюрихском оперном театре 4 ноября состоится премьера оперы Моцарта "Cosi fan tutte". Режиссер постановки - Кирилл Серебренников. Работа идет полным ходом. Как такое возможно?
В японской мифологии это злобные существа с клыками и рогами, в Индии - опасные для людей чудовища, в персидском фольклоре - темные силы... Демонам посвящена выставка в Цюрихе.
Открывая Всемирный экономический форум, Нарендра Моди подверг критике политику протекционизма. Из-за запрета демонстраций в Давосе акции протеста пройдут в Цюрихе.
Злоумышленник, напавший с цепной пилой на сотрудников кассы медицинского страхования, задержан в кантоне Цюрих на следующий день после преступления.
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