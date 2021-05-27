"Мы "сдались" пограничнику в аэропорту Цюриха": бежавший из РФ блогер дал интервью DW

Петербуржец Илья Бронский дал интервью о жизни с ВИЧ-статусом и был вынужден эмигрировать после нападения и угроз. Он рассказал DW о побеге через границы во время пандемии и о том, как одно решение изменило его жизнь.