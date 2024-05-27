В Цюрихе рассматривают апелляцию по делу о счетах Ролдугина

В Цюрихе начался апелляционный процесс по делу о счетах российского виолончелиста Сергея Ролдугина, считающегося приближенным президента РФ Владимира Путина. В понедельник, 27 марта, суд приступил к рассмотрению апелляций, поданных бывшими сотрудниками швейцарской "дочки" российского "Газпромбанка" на принятое в прошлом году решение окружного суда Цюриха.

Назначен лишь один день слушаний. После этого стороны смогут оспорить приговор в высшей судебной инстанции Швейцарии, которой является Федеральный суд.

Решение окружного суда Цюриха

В марте 2023 года суд признал главу и трех сотрудников Gazprombank Schweiz, ныне находящегося в процессе ликвидации, причастными к совершению трансакций на счетах Ролдугина на общую сумму в миллионы швейцарских франков. Им были назначены условные денежные штрафы от 48 000 до 54 0000 франков, которые будут подлежать выплате, если приговоренные в течение двух лет вновь будут признаны виновными в совершении какого-либо преступления.

Речь идет о двух счетах, открытых в Цюрихе в 2014 году на имя Ролдугина. Согласно материалам дела, у сотрудников банка было достаточно оснований полагать, что Ролдугин - всего лишь подставное лицо, и деньги на самом деле принадлежат не ему. "Все имеющиеся данные говорят о том, что Сергей Ролдугин не являлся подлинным бенефициаром имущества", - заявил представитель прокуратуры, указав, что на счетах находилось около 30 млн швейцарских франков - сумма, которая едва ли может принадлежать музыканту.

Ролдугин - близкий друг Путина

Сообщалось, что трое из четырех обвиняемых родом из России, один был рожден в Швейцарии. Сами они вину не признали и требовали от суда оправдательного заключения. Прокуратура, в свою очередь, добивалась для них наказания в виде семи месяцев лишения свободы условно. В соответствии с правилами освещения судебных процессов в Швейцарии, имена фигурантов процесса в СМИ не разглашались.

Сергей Ролдугин считается близким другом президента России Владимира Путина и является крестным отцом его дочери Марии. Кроме того, Ролдугина называют "кошельком Путина". Он был включен в санкционный список Швейцарии вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.