 В Цюрихе полиция разогнала женскую демонстрацию | Новости из Германии о Европе | DW | 06.03.2021

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Европа

В Цюрихе полиция разогнала женскую демонстрацию

Сотни женщин провели шествие в Цюрихе, несмотря на запрет демонстраций в условиях пандемии. Полиция разогнала акцию, инициированную феминистской группой по случаю скорого Международного женского дня.

Проблесковый маячок на автомобиле полиции

В швейцарском Цюрихе полиция в субботу, 6 марта, разогнала демонстрацию с участием нескольких сотен женщин по случаю приближающегося Международного женского дня. Двое человек были задержаны. Стражи порядка применили слезоточивый газ. По сведениям полиции, никто не пострадал. Однако швейцарское издание Blick пишет, что одна из демонстранток укусила полицейского.

К демонстрации призвала феминистская группа. Инициаторы выдвинули лозунг: "Нарушим ритм угнетающих будней и создадим пространство для нашей критики".

Участницы акции прошли маршем по центральным улицам города. При этом стражи порядка несколькими днями ранее напомнили на своей странице в Twitter, что в условиях пандемии COVID-19 проведение массовых мероприятий в Швейцарии запрещено.

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