Царь-кекс по-саксонски: в Дрездене приготовили гигантский штоллен (фото)

Дрезден • Точный вес этого внушительного произведения рождественского кондитерского искусства пока держат в секрете и сообщат широкой общественности в день презентации во время очередного Дрезденского праздника штолленов (Dresdner Stollenfest) в нынешнюю субботу, 7 декабря. Однако, как стало известно информационному агентству dpa из хорошо осведомленных источников, близких к рождественскому царь-кексу, на изготовление ушло полторы тонны муки, 750 миллионов изюмин и изюминок разных сортов, цветов и размеров, а также двести килограммов миндаля. Состоит он примерно из 350 отдельных восьмикилограммовых штолленов, то есть может потянуть где-то на три тонны.
В субботу этого главного и очень калорийного героя городского праздника продадут по кусочкам. Вырученные средства будут направлены на благотворительные цели.
Штоллен - традиционная немецкая рождественская выпечка. Так называют кексы продолговатой формы, выпекаемые из дрожжевого теста с добавлением пряностей, изюма, орехов, цукатов. Готовые штоллены обильно посыпают сахарной пудрой. С виду они напоминают завернутого в пеленки новорожденного Иисуса. Эта праздничкая выпечка сохранила свою первозданную форму на протяжении веков. Дрезденский штоллен считается самым знаменитым во всей Германии.
Первый праздник штолленов прошел в саксонской столице в 1994 году - через несколько лет после воссоединения Германии. В предпраздничные недели здесь, как и во всех других немецких городах, работают традиционные рождественские ярмарки и базары, на которых можно купить подарки, сувениры, а также разные рождественские угощения и лакомства.
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Печенье
Всего, что традиционно подается к пуншу, кофе или чаю в предрождественские дни, не перечислишь: песочное печенье, ореховое или с марципаном, с изюмом, шоколадом, с пряностями… А корзинка или тарелка с печеньем разной формы - лучшая декорация праздничного стола.
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Полумесяцы
Ванильные и марципановые полумесяцы, посыпанные сахарной пудрой, - это нежное печенье из песочного теста называется "кипферл" (Kipferl). Традиционные в южной Германии сдобные рогалики буквально тают во рту.
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Звездочки с корицей
Не менее традиционные звездочки с корицей (Zimtsterne) "облачают" в праздничный наряд, обливая белой сахарной глазурью. Примечательно, что в тесто для печенья из миндаля, белка и сахара почти не добавляют муку. Неудивительно, ведь рецепт придумали швабы, славящиеся в Германии своей экономностью.
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Кокосовое пирожное
Kokosmakronen - пирожное из кокосовой стружки и ореховой массы с добавлением белка и большого количества сахара - еще одно популярное лакомство зимней поры. Приготовленную массу ложкой укладывают на круглые облатки и выпекают. Хрупкие пирожные обычно хранят в круглых металлических коробках.
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Печатное печенье
Хрустящее фигурное печенье спекулос или шпекулятиус (Spekulatius) изображает сцены из жития Святого Николая. Это один из самых хрупких видов печатного печенья. В песочное тесто добавляют гвоздику, корицу, кардамон и мускатный орех.
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"Озорники"
Spitzbuben - "озорники" или "плутишки" - так можно перевести название этого печенья с красным "глазком" из ягодного конфитюра. Рецепт довольно новый для старинного праздника, но сразу полюбившийся всем.
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Сладкое Рождество
Штоллен
Так называют кекс продолговатой формы из дрожжевого теста с добавлением пряностей, изюма, орехов, цукатов. Готовый штоллен (Stollen) обильно посыпают сахарной пудрой. С виду он напоминает завернутого в пеленки новорожденного Иисуса. Эта рождественская выпечка сохранила свою первозданную форму на протяжении веков. Пекут кекс за пару месяцев до Рождества. Самый знаменитый - дрезденский штоллен.
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Сладкое Рождество
Печенье для банкиров
Эти аппетитные шарики к Рождеству пекут во Франкфурте-на-Майне. Так сладкие шедевры из марципановой массы назвали в честь известной семьи банкиров по фамилии Бетман почти два века назад. С тех пор "бетменхен" (Bethmännchen) прочно заняли свое место в праздничном меню.
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Сладкое Рождество
Пряники
Традиционные для зимней поры в Германии пряники - имбирные, печатные, медовые, ореховые. Чаще всего их покупают на рождественских ярмарках, где они продаются в небывалых количествах или пекут самостоятельно.
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Ахенский пряник
Ахенские печатные пряники в их родном городе называют Aachener Printen. Современный рецепт знаменитых пряников был разработан в 1820 году. Считается, что в Ахене пряники появились в 15-м веке, а секрет приготовления привезли с собой медных дел мастера из соседних регионов. И готовят их без капли жира.
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Сладкое Рождество
Пряники из Нюрнберга
Старинный город Нюрнберг не менее знаменит своими пряниками. Их можно купить здесь на каждом шагу - круглые, квадратные, в виде коврижек или в форме человечков. Особенность нюрнбергских пряников - в том, что их делают практически без муки, с большим количеством всевозможных ингредиентов, таких, как миндаль, мед, шоколад, и, конечно, пряности.
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Сладкое Рождество
Баумкухен
В переводе с немецкого "баумкухен" (Baumkuchen) означает "дерево-пирог". Его делают из сдобного теста с добавлением большого количества яиц. Этот удивительный пирог - результат особой выпечки по старинному рецепту: с помощью постоянно вращающегося вертела, на который довольно жидкое тесто наносится тонким слоем. И таких слоев много!
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Сладкое Рождество
Пряничный домик
Гензель и Гретель первыми попробовали сладкую черепицу пряничного домика. Им, правда, не повезло - детей чуть не съела злая ведьма. Зато теперь ежегодно на Рождество каждый ребенок (и не только!) может полакомиться "хрустящим" домиком. Иногда домик съедают лишь в новом году - 6 января, в день чествования трех волхвов (королей, или мудрецов) .
Автор: Инга Ваннер