 Царь-кекс по-саксонски: в Дрездене приготовили гигантский штоллен (фото) | Кадр дня | DW | 05.12.2019

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Кадр за кадром

Царь-кекс по-саксонски: в Дрездене приготовили гигантский штоллен (фото)

В Дрездене в очередной раз изготовили очень-очень большой и очень-очень вкусный традиционный рождественский штоллен, всем кексам - кекс!

Дрезденский царь-кекс 2019 года

Дрезден • Точный вес этого внушительного произведения рождественского кондитерского искусства пока держат в секрете и сообщат широкой общественности в день презентации во время очередного Дрезденского праздника штолленов (Dresdner Stollenfest) в нынешнюю субботу, 7 декабря. Однако, как стало известно информационному агентству dpa из хорошо осведомленных источников, близких к рождественскому царь-кексу, на изготовление ушло полторы тонны муки, 750 миллионов изюмин и изюминок разных сортов, цветов и размеров, а также двести килограммов миндаля. Состоит он примерно из 350 отдельных восьмикилограммовых штолленов, то есть может потянуть где-то на три тонны.

В субботу этого главного и очень калорийного героя городского праздника продадут по кусочкам. Вырученные средства будут направлены на благотворительные цели.

Дрезден

Штоллен - традиционная немецкая рождественская выпечка. Так называют кексы продолговатой формы, выпекаемые из дрожжевого теста с добавлением пряностей, изюма, орехов, цукатов. Готовые штоллены обильно посыпают сахарной пудрой. С виду они напоминают завернутого в пеленки новорожденного Иисуса. Эта праздничкая выпечка сохранила свою первозданную форму на протяжении веков. Дрезденский штоллен считается самым знаменитым во всей Германии.

Дрезденские рождественские кексы

Первый праздник штолленов прошел в саксонской столице в 1994 году - через несколько лет после воссоединения Германии. В предпраздничные недели здесь, как и во всех других немецких городах, работают традиционные рождественские ярмарки и базары, на которых можно купить подарки, сувениры, а также разные рождественские угощения и лакомства.

Смотрите также:

  • Печенье

    Сладкое Рождество

    Печенье

    Всего, что традиционно подается к пуншу, кофе или чаю в предрождественские дни, не перечислишь: песочное печенье, ореховое или с марципаном, с изюмом, шоколадом, с пряностями… А корзинка или тарелка с печеньем разной формы - лучшая декорация праздничного стола.

  • Полумесяцы

    Сладкое Рождество

    Полумесяцы

    Ванильные и марципановые полумесяцы, посыпанные сахарной пудрой, - это нежное печенье из песочного теста называется "кипферл" (Kipferl). Традиционные в южной Германии сдобные рогалики буквально тают во рту.

  • Звездочки с корицей

    Сладкое Рождество

    Звездочки с корицей

    Не менее традиционные звездочки с корицей (Zimtsterne) "облачают" в праздничный наряд, обливая белой сахарной глазурью. Примечательно, что в тесто для печенья из миндаля, белка и сахара почти не добавляют муку. Неудивительно, ведь рецепт придумали швабы, славящиеся в Германии своей экономностью.

  • Кокосовое пирожное

    Сладкое Рождество

    Кокосовое пирожное

    Kokosmakronen - пирожное из кокосовой стружки и ореховой массы с добавлением белка и большого количества сахара - еще одно популярное лакомство зимней поры. Приготовленную массу ложкой укладывают на круглые облатки и выпекают. Хрупкие пирожные обычно хранят в круглых металлических коробках.

  • Шпекулятиус

    Сладкое Рождество

    Печатное печенье

    Хрустящее фигурное печенье спекулос или шпекулятиус (Spekulatius) изображает сцены из жития Святого Николая. Это один из самых хрупких видов печатного печенья. В песочное тесто добавляют гвоздику, корицу, кардамон и мускатный орех.

  • Озорники

    Сладкое Рождество

    "Озорники"

    Spitzbuben - "озорники" или "плутишки" - так можно перевести название этого печенья с красным "глазком" из ягодного конфитюра. Рецепт довольно новый для старинного праздника, но сразу полюбившийся всем.

  • Штоллен

    Сладкое Рождество

    Штоллен

    Так называют кекс продолговатой формы из дрожжевого теста с добавлением пряностей, изюма, орехов, цукатов. Готовый штоллен (Stollen) обильно посыпают сахарной пудрой. С виду он напоминает завернутого в пеленки новорожденного Иисуса. Эта рождественская выпечка сохранила свою первозданную форму на протяжении веков. Пекут кекс за пару месяцев до Рождества. Самый знаменитый - дрезденский штоллен.

  • Печенье для банкиров

    Сладкое Рождество

    Печенье для банкиров

    Эти аппетитные шарики к Рождеству пекут во Франкфурте-на-Майне. Так сладкие шедевры из марципановой массы назвали в честь известной семьи банкиров по фамилии Бетман почти два века назад. С тех пор "бетменхен" (Bethmännchen) прочно заняли свое место в праздничном меню.

  • Пряники

    Сладкое Рождество

    Пряники

    Традиционные для зимней поры в Германии пряники - имбирные, печатные, медовые, ореховые. Чаще всего их покупают на рождественских ярмарках, где они продаются в небывалых количествах или пекут самостоятельно.

  • Ахенский пряник

    Сладкое Рождество

    Ахенский пряник

    Ахенские печатные пряники в их родном городе называют Aachener Printen. Современный рецепт знаменитых пряников был разработан в 1820 году. Считается, что в Ахене пряники появились в 15-м веке, а секрет приготовления привезли с собой медных дел мастера из соседних регионов. И готовят их без капли жира.

  • Пряники из Нюрнберга

    Сладкое Рождество

    Пряники из Нюрнберга

    Старинный город Нюрнберг не менее знаменит своими пряниками. Их можно купить здесь на каждом шагу - круглые, квадратные, в виде коврижек или в форме человечков. Особенность нюрнбергских пряников - в том, что их делают практически без муки, с большим количеством всевозможных ингредиентов, таких, как миндаль, мед, шоколад, и, конечно, пряности.

  • Баумкухен

    Сладкое Рождество

    Баумкухен

    В переводе с немецкого "баумкухен" (Baumkuchen) означает "дерево-пирог". Его делают из сдобного теста с добавлением большого количества яиц. Этот удивительный пирог - результат особой выпечки по старинному рецепту: с помощью постоянно вращающегося вертела, на который довольно жидкое тесто наносится тонким слоем. И таких слоев много!

  • Пряничный домик

    Сладкое Рождество

    Пряничный домик

    Гензель и Гретель первыми попробовали сладкую черепицу пряничного домика. Им, правда, не повезло - детей чуть не съела злая ведьма. Зато теперь ежегодно на Рождество каждый ребенок (и не только!) может полакомиться "хрустящим" домиком. Иногда домик съедают лишь в новом году - 6 января, в день чествования трех волхвов (королей, или мудрецов) .

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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Ссылки в интернете

www.dresdnerstollen.com

Дрезденский праздник штоленов

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