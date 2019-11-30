Царь-кекс по-саксонски: в Дрездене приготовили гигантский штоллен (фото)

Дрезден • Точный вес этого внушительного произведения рождественского кондитерского искусства пока держат в секрете и сообщат широкой общественности в день презентации во время очередного Дрезденского праздника штолленов (Dresdner Stollenfest) в нынешнюю субботу, 7 декабря. Однако, как стало известно информационному агентству dpa из хорошо осведомленных источников, близких к рождественскому царь-кексу, на изготовление ушло полторы тонны муки, 750 миллионов изюмин и изюминок разных сортов, цветов и размеров, а также двести килограммов миндаля. Состоит он примерно из 350 отдельных восьмикилограммовых штолленов, то есть может потянуть где-то на три тонны.

В субботу этого главного и очень калорийного героя городского праздника продадут по кусочкам. Вырученные средства будут направлены на благотворительные цели.

Штоллен - традиционная немецкая рождественская выпечка. Так называют кексы продолговатой формы, выпекаемые из дрожжевого теста с добавлением пряностей, изюма, орехов, цукатов. Готовые штоллены обильно посыпают сахарной пудрой. С виду они напоминают завернутого в пеленки новорожденного Иисуса. Эта праздничкая выпечка сохранила свою первозданную форму на протяжении веков. Дрезденский штоллен считается самым знаменитым во всей Германии.

Первый праздник штолленов прошел в саксонской столице в 1994 году - через несколько лет после воссоединения Германии. В предпраздничные недели здесь, как и во всех других немецких городах, работают традиционные рождественские ярмарки и базары, на которых можно купить подарки, сувениры, а также разные рождественские угощения и лакомства.

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