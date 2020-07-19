Хроника пандемии: Экономика ФРГ восстановится до конца 2022 года

Мир продолжает борьбу с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 14,6 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 608 тысяч человек, выздоровели около 8,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 20 июля (время московское).

++08.17++

Ожидаемая осенью вторая волна коронавирусной пандемии совпадет с сезоном респираторных инфекций, при этом в России возможно усиление ограничительных мер, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"Недавно обсуждалась вероятность второй волны. Опасение оправдано: наступит сезон гриппа, одна инфекция может наложиться на другую. И надо будет дифференцировать больных, проводить диагностику. Возможно, усиливать ограничительные меры", - сказал Малеев в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете". Эксперт также обратил внимание на тот факт, что и в России, и в других странах еще не закончилась первая волна пандемии, при этом "в целом в мире даже пика еще нет, до затухания эпидемии далеко".

++07.45++

Экономика Германии полностью восстановится от последствий, вызванных пандемией, не позднее 2022 года, считает руководитель Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Инго Крамер (Ingo Kramer). Он напомнил о важности повышения квалификации сотрудников предприятий даже во время коронавируса. Нехватка подготовленных специалистов может стать основным препятствием для экономического роста после вызванного пандемией кризиса, подчеркнул Крамер в интервью изданию Augsburger Allgemeinen.

++07.00++

Массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года, заявила заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. По ее словам, "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже к началу следующего года. Тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета, считает Сваминатан.

Тестирование медработников в Казахстане

++06.30++

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 1499 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, общее количество подтвержденных случаев заражения составляет 71838. По данным межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, умерли от последствий заболевания 464 пациента, более 43 тысяч человек выздоровели.

Во Франции ввели обязательное ношение защитных масок

++06.00++

Во Франции вступили в силу строгие правила ношения масок в магазинах и других общественных местах. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 135 евро. До сих пор носить защитные маски жители и гости Франции были обязаны только в общественном транспорте, а на магазины распространялась только рекомендация. Франция является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран Европы: там от последствий коронавируса умерли более 30 тысяч человек.

++05.30++

В Германии за прошедшие сутки было выявлено 249 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 201 823, сообщил Институт Роберта Коха (RKI). За прошедшие сутки от COVID-19 умерли два человека. Таким образом, число жертв достигло 9086.

++05.00++

Китай сообщает о 22 новых зараженных коронавирусом, пять из которых прибыли из-за рубежа. Накануне было зафиксировано 16 новых случаев, сообщили власти КНР. По официальным данным, общее число инфекций в Китае достигло 83 682, умерли 4634 человек.

На мясокомбинате Tönnies

++04.00++

Крупнейшая немецкая мясная компания Tönnies, где произошла самая масштабная локальная вспышка COVID-19 на территории Германии, возвращается к работе в тестовом режиме под надзором властей. Допускается единственная смена в день при соблюдении строжайших мер гигиены. В случае отсутствия заражений коронавирусом среди сотрудников предприятию можно будет ввести еще одну трудовую смену. На производстве установили перегородки из плексигласа между рабочими местами и внедрили новую технологию фильтрации охлажденного циркулирующего воздуха.

Саммит ЕС продолжается четвертый день

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе

++03.00++

В Брюсселе на затянувшихся до поздней ночи переговорах по поводу экономической помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам Евросоюза президент Франции Эмманюэль Макрон открыто выказал свое недовольство действиями лидеров Нидерландов и Австрии. Как сообщают наблюдатели, он стукнул кулаком по столу, сравнив поведение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с действиями бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона на переговорах по бюджету ЕС. По словам Макрона, это может "плохо кончиться". Он также вербально атаковал канцлера Австрии Себастьяна Курца, который встал, чтобы выйти из зала заседаний и поговорить по телефону.

Нидерланды и Австрия относятся, наряду с Данией и Швецией, к четверке стран, противостоящей изначальным планам Брюсселя выделить наиболее пострадавшим от пандемии странам 500 млрд евро из пакета объемом 750 млрд на основе безвозмездной субсидии. Было предложено несколько компромиссов, на которые "экономная четверка" и примкнувшая к ним Финляндия до сих пор не согласились. Макрон назвал такие действия "эгоистичными", в то время как Франция и Германия на переговорах борются "за интересы Европы", и пригрозил скорее покинуть саммит, чем подписать "плохое соглашение".

Встреча лидеров стран ЕС продолжится в 16.00 по местному времени (17.00 мск).

Данные по США, ЮАР и Бразилии

++02.30++

В США за прошедшие сутки зафиксировано более 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом всего в стране, по данным властей, 3,69 миллиона зарегистрированных случаев. За сутки число жертв выросло на 877 до 139 659 человек.

На улице Йоханнесбурга

++02.00++

В ЮАР число умерших от COVID-19 превысило 5000 человек. По данным Минздрава, в стране около 365 тысяч инфицированных коронавирусом. ЮАР - наиболее пострадавшая от пандемии страна в Африке, она находится на пятом месте в мире по числу подтвержденных случаев инфицирования после США, Бразилии, Индии и России. В стране введен ночной комендантский час и приостановлена продажа алкоголя.

++01.00++

Сотни демонстрантов прошли маршем через правительственный квартал бразильской столицы Бразилиа, выражая поддержку заразившемуся коронавирусом президенту Жаиру Болсонару. Многие из них были без масок. 65-летний Болсонару находится под карантином около двух недель. Ранее он преуменьшал значение пандемии, называя коронавирус "гриппом" и неоднократно встречался со своими сторонниками без маски и не соблюдая дистанцию. Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных и умерших после США.

++00.30++

В Бразилии за прошедшие сутки зафиксировано более 23 тысяч случаев новых заражений SARS-CoV-2. По данным министерства здравоохранения, общее число инфицированных превысило 2 млн человек. Также зарегистрировано 716 смертей от COVID-19, общее число погибших превысило 79 тысяч человек.

Третий день саммита ЕС в Брюсселе

Глава Европейского совета предложил странам новый компромисс

++00.01++

Председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе представил новое предложение, касающееся фонда для борьбы с негативными экономическими последствиями пандемии коронавируса. Мишель готов снизить долю безвозмездных субсидий в общем пакете на сумму 750 млрд евро до 400 млрд евро. В то же время доля кредитов должна быть увеличена до 350 млрд евро, чтобы общая сумма осталась прежней. Эта корректировка является уступкой так называемой "экономной четверке" в составе Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции, которые блокируют принятие общего решения. Изначально предполагалось завершить саммит 19 июля.

Хроника пандемии 19 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Юмор сражается с коронавирусом Коронавирус в России: штрафы за нарушение самоизоляции работают? Российские чиновники утверждают, что страна вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Помогли ли штрафные меры властей замедлить распространение вируса? Взгляд Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

Юмор сражается с коронавирусом Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

Юмор сражается с коронавирусом Теории заговора о коронавирусе, или "Мировое правительство" на удаленке Пандемии SARS-CoV-2 - раздолье для конспирологов. Они винят во всем Билла Гейтса, масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием. Взгляд Сергея Елкина на теории заговора.

Юмор сражается с коронавирусом Защита от коронавируса: на иммунитет надейся, а про маску не забывай! Пока нет вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, люди вынуждены полагаться на свой иммунитет. Но и про предосторожности вроде медицинских масок не надо забывать, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Как перчатки могут защитить от коронавируса? За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Чипирование людей: добро пожаловать в мир фейков о коронавирусе! С прививками от SARS-CoV-2 людям будут вживлять чипы - эту и другую ложь о коронавирусе тиражируют любители теорий заговоров. Сергей Елкин представил себе развитие событий по их версии.

Юмор сражается с коронавирусом После пандемии: почему так сложно строить планы на будущее Весь мир застыл в неопределенности и ждет окончания карантинных мер. Предсказать, какой будет жизнь после пандемии коронавируса, очень непросто, считает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус? Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Лайфхак: как остановить распространение коронавируса Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

Юмор сражается с коронавирусом Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19 Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Как мир проходит через жернова вирусной угрозы Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

Юмор сражается с коронавирусом Статистика коронавируса: конец близок? Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 охватила почти все страны мира, во многих объявлен карантин. Все хотят знать, когда это закончится. Не самый утешительный прогноз по COVID-19 от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

Юмор сражается с коронавирусом Какие меры принять против коронавируса? Элементарно, Ватсон Великобритания ограничила свободу передвижения граждан на три недели в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2. Британский юмор ограничения не затронут, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Кому выгоден коронавирус? Пока коронавирус распространяется по миру, люди сметают с полок магазинов туалетную бумагу, макароны и крупы. Карикатурист Сергей Елкин о тех, кто выиграл от такого спроса.

Юмор сражается с коронавирусом Коронавирус в головах, или Туалетная бумага оптом В связи с пандемией коронавируса люди запасаются едой и предметами личной гигиены. Ироничный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на жизнь во времена коронавируса.

Юмор сражается с коронавирусом Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь" Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

Юмор сражается с коронавирусом Когда защита от коронавируса - фиговый листок? Как эффективно бороться с распространением COVID-19, сейчас спорят политики и эксперты. Шуточный взгляд Сергея Елкина на то, что бы сделали против вируса Адам и Ева.

Юмор сражается с коронавирусом "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2? ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

Юмор сражается с коронавирусом Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона. Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов

