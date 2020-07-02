Хроника пандемии: число летальных исходов в Германии превысило 9 тысяч

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 11 млн жителей планеты. DW следит за событиями пятницы, 3 июля.
В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 11 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 520 тысяч человек, выздоровели более 6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 3 июля (время московское).
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По оценкам профильного объединения, из-за пандемии 2020 год станет для автомобильной отрасли наименее благоприятным за последние 30 лет. "Мы являемся свидетелями масштабного обвала, гораздо более серьезного, чем во времена финансового кризиса", - заявил председатель Союза международных автопроизводителей (VDIK) Райнхард Цирпель (Reinhard Zirpel) в интервью немецкой газете Tagesspiegel. Организация ожидает, что в текущем году в Германии будет продано 2,8 миллиона новых автомобилей - на 20 процентов меньше, чем годом ранее. По словам Цирпеля, данный прогноз основывается на благоприятном варианте развития ситуации. В последний раз столь низкий показатель проданных новых автомобилей в ФРГ был зафиксирован в 1989 году.
В Германии число смертей от SARS-CoV-2 превысило 9 тысяч
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Число случаев заражения коронавирусом в Германии за минувшие сутки возросло на 446 до 195 674, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Число летальных исходов при этом увеличилось на девять до 9003. При этом около 181 тысячи человек из числа заразившихся ранее, по оценке RKI, уже выздоровели - на 700 больше, чем днем ранее. Индекс репродукции коронавируса R составляет 0,83 (накануне - 0,86). Это означает, что в настоящее время сто инфицированных заражают в среднем 83 здоровых людей.
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Все четыре угольные шахты в чешском регионе Карвина приостановили работу из-за пандемии коронавируса, сообщает компания OKD. Были протестированы более 3400 работников шахт, коронавирус обнаружен у каждого пятого из них. У большинства из инфицированных либо легкие симптомы, либо их вообще нет.
В США - свыше 53 тысяч новых случаев за сутки
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В США за сутки выявлены 53 069 новых случаев заражения коронавирусом - это самый большой показатель в странес момента начала пандемии. Общее число инфицированных в стране выросло до 2 735 339, умерших от коронавируса – до 128 677. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.
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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заверил, что ситуация с коронавирусом не окажет сильного влияния на проведение допинг-тестов. "Когда речь идет о человеческих жизнях, спорт отступает на второй план. Но вместе с тем это не было и не является моментом для того, чтобы нас одурачить", - сказал Банька в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
У WADA есть биологические паспорта спортсменов, возможности для долгосрочного анализа проб, агентство постоянно находится в контакте с организациями по контролю за соблюдением антидопинговых правил, указывает Банька. WADA вскоре рассчитывает вернуться к прежнему числу тестов.
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Власти Техаса ввели обязательное ношение масок в общественных местах из-за роста новых случаев заражения коронавирусом. Норма действует для тех районов, где по меньшей мере 20 жителей инфицированы вирусом. В штате также просят соблюдать социальную дистанцию и могут запретить проведение мероприятий, если на них собираются более 10 человек. В Техасе за предыдущие сутки было выявлено около 8 тысяч новых случаев заражения.
В Москве открываются музеи Кремля и Третьяковская галерея
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ВМоскве 3 июля снова открываются музей Кремля и Третьяковская галерея. Посетителям разрешат входить по сеансам, а залах нужно будет носить маску и соблюдать дистанцию. Музеи и галерея были закрыты с 18 марта.
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Власти Португалии возьмут под свой контроль авиакомпанию TAP, которая пострадала из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр финансов страны Жоао Леао. Доля государства в компании будет по соглашению с акционерами увеличена с 50 до 72,5 процента. Свою долю в компании с 45 до 22,5 процента сокращает концерн Atlantic Gateway, получая за это из бюджета Португалии 55 млн евро.
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Правительство Великобритании хочет с 10 июля отменить обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает в страну из Германии, Франции, Испании и Италии. Об этом сообщает телеканал Sky News, полный список стран Великобритания объявит позднее. По действующим правилам, все, кто приезжают сейчас в Великобританию, должны самоизолироваться на две недели.
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