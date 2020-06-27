Хроника пандемии: свыше 8 млн жителей Пекина сдали тест на коронавирус

Мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 10,1 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 502 тысячи человек, выздоровели более 5,5 млн пациентов. Такие данные обнародовала международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 29 июня (время московское).
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 262 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 193 761 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 скончались 4 пациента, общее число летальных исходов выросло до 8961.
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Почти 8,3 млн жителей Пекина уже сдали тест на коронавирус с 11 июня, когда SARS-CoV-2 был обнаружен на рыбном рынке китайской столицы, сообщает агентство Синьхуа. Ежедневно город проводит тестирование 458 тыс. образцов биоматериала жителей. За это время было выявлено 318 подтвержденных локальных случаев инфекции.
В Бразилии выявлено свыше 30 000 новых случаев заражения
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Власти Южной Кореи намерены внедрить трехуровневую систему социального дистанцирования в стране в связи с новым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией, сообщило агентство Ренхап. В настоящее время в стране действет первй уровень. Если его повысят до второго, то вновь будут ограничены массовые мероприятия. При третьем уровне будут ограничены любые мероприятия с участием более 10 человек, а также вновь закроются образовательные учреждения.
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Власти штата Калифорния приняли решение о закрытии баров из-за ситуации с новой вспышки коронавирусной инфекции. Об этом написал губернатор штата Гэвин Ньюсом. Соответствующее решение было принято следом за Техасом и Флоридой, где также наблюдается рост числа COVID-положительных анализов. Ньюсом уточнил, что питейные заведения будут закрыты в ряде округов, среди которых Лос-Анджелес. В других округах закрытие будет рекомендательным.
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В Бразилии за последние сутки выявили 30 476 новых случая заражения, 552 пациента с COVID-19 скончались, сообщает Минздрав. Всего в Бразилии зафиксировали 1 344 143 случая заражения и 57 622 смертельных исхода.
В Москве за сутки скончались 23 человека
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Вице-президент США Майкл Пенс рассказал о ситуации с распространением коронавируса в стране. По его словам, число пациентов, чье состояние требует госпитализации, в настоящее время значительно ниже, что два месяца назад.Около половины новых случаев заболевания выявляется у американцев младше 35 лет, отметил вице-президент.
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Дезинфекция подземного перехода в Москве
Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3738 до 3761. "В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Президент Беларуси не исключает рукотворного характера пандемии Covid-19. "Не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка, переделили мир? Чтобы "пристегнуть" к себе другие страны? Основа - экономика. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает, начали делить существующие", - заявил Александр Лукашенко, выступая перед активом Минской области.
Хроника пандемии 28 июня >>>
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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Европа открыла внутренние границы
С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.
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Как коронавирус изменил мир
Евросоюз спасает свою экономику
Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.
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Как коронавирус изменил мир
130 млрд евро для поддержки немецкой экономики
Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.
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Как коронавирус изменил мир
Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом
В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.
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Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"
Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.
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Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года
Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.
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Как коронавирус изменил мир
Коронавирус - не помеха параду в России
Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.
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Тунис объявил о победе над коронавирусом
Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.
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В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2
Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.
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Когда появится вакцина от коронавируса?
На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.
Автор: Марина Барановская