 Хроника пандемии: свыше 8 млн жителей Пекина сдали тест на коронавирус | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 29.06.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: свыше 8 млн жителей Пекина сдали тест на коронавирус

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 10,1 млн человек, около 503 тысяч скончались. Выздоровели более 5,5 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 29 июня.

Тестирование на коронавирус в Пекине

Тестирование на коронавирус в Пекине

Мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 10,1 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 502 тысячи человек, выздоровели более 5,5 млн пациентов.  Такие данные обнародовала международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 29 июня (время московское).

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 262 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 193 761 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 скончались 4 пациента, общее число летальных исходов выросло до 8961.

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Почти 8,3 млн жителей Пекина уже сдали тест на коронавирус с 11 июня, когда SARS-CoV-2 был обнаружен на рыбном рынке китайской столицы, сообщает агентство Синьхуа. Ежедневно город проводит тестирование 458 тыс. образцов биоматериала жителей. За это время было выявлено 318 подтвержденных локальных случаев инфекции.

В Бразилии выявлено свыше 30 000 новых случаев заражения

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Власти Южной Кореи намерены внедрить трехуровневую систему социального дистанцирования в стране в связи с новым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией, сообщило агентство Ренхап. В настоящее время в стране действет первй уровень. Если его повысят до второго, то вновь будут ограничены массовые мероприятия. При третьем уровне будут ограничены любые мероприятия с участием более 10 человек, а также вновь закроются образовательные учреждения.

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Власти штата Калифорния приняли решение о закрытии баров из-за ситуации с новой вспышки коронавирусной инфекции. Об этом написал губернатор штата Гэвин Ньюсом. Соответствующее решение было принято следом за Техасом и Флоридой, где также наблюдается рост числа COVID-положительных анализов. Ньюсом уточнил, что питейные заведения будут закрыты в ряде округов, среди которых Лос-Анджелес. В других округах закрытие будет рекомендательным.

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В Бразилии за последние сутки выявили 30 476 новых случая заражения, 552 пациента с COVID-19 скончались, сообщает Минздрав. Всего в Бразилии зафиксировали 1 344 143 случая заражения и 57 622 смертельных исхода.

В Москве за сутки скончались 23 человека

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Вице-президент США Майкл Пенс рассказал о ситуации с распространением коронавируса в стране. По его словам, число пациентов, чье состояние требует госпитализации, в настоящее время значительно ниже, что два месяца назад.Около половины новых случаев заболевания выявляется у американцев младше 35 лет, отметил вице-президент.

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Дезинфекция подземного перехода в Москве

Дезинфекция подземного перехода в Москве

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3738 до 3761. "В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Президент Беларуси  не исключает рукотворного характера пандемии Covid-19. "Не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка, переделили мир? Чтобы "пристегнуть" к себе другие страны? Основа - экономика. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает, начали делить существующие", - заявил Александр Лукашенко, выступая перед активом Минской области.

Хроника пандемии 28 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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