 Хроника пандемии: книжная ярмарка во Франкфурте состоится в намеченные сроки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.05.2020

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Мир

Хроника пандемии: книжная ярмарка во Франкфурте состоится в намеченные сроки

Коронавирусом SARS-CoV-2 заражены более 5,7 млн жителей планеты, свыше 355 тысяч - скончались. Выздоровели более 2,4 млн человек. DW следит за событиями 28 мая.

Стопки книг

Число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. Всего инфицированы более 5,7 млн человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. От легочного заболевания COVID-19 скончались более 355 тысяч человек, выздоровели более 2,4 млн. DW следит за событиями четверга, 28 мая.

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Число умерших с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось с 2183 до 2254, скончался еще 71 человек, сообщили в  оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По последним данным, в российской столице выявлено 171 443 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 67 458 пациентов.

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Национальное собрание Франции одобрило использование мобильного приложения StopCovid. Оно будет отмечать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2.

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Крупнейшая в мире международная книжная ярмарка в германском Франкфурте-на-Майне состоится в намеченные сроки - с 14 по 18 октября, заверили организаторы. Ожидается, что мероприятие пройдет в выставочном комплексе, децентрализованно - в самом городе и в то же время - в виртуальном пространстве. Условием является разработка детального свода правил мер предосторожности.

Хроника пандемии 27 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

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  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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