Хроника пандемии: в России третий день подряд более 10 тысяч заражений

В мире продолжается пандемия COVID-19. Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 3,6 млн человек, скончались свыше 250 тысяч. Выздоровели около 1,2 миллиона человек. DW следит за событиями 5 мая.
По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии пневмонии COVID-19 общее число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 3,6 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 250 тысяч, выздоровели более 1,1 млн человек. Тем не менее одна за другой страны ослабляют ограничения, введенные в связи с распространением опасного вируса. DW следит за развитием событий 5 мая (время московское).
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Третий день подряд в России выявляются более 10 тысяч новых заражений. За последние 24 часа официальное число случаев коронавируса в РФ возросло на 10 102 до 155 370, сообщил оперативный штаб. Только в Москве при этом было выявлено 5714 новых заражений. За последний день в России скончались 95 человек с подтвержденным коронавирусом, тем самым этот показатель возрос до 1451 человек. При этом число выздоровевших пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 1770 человек до 17 865. В Москве более половины новых заразившихся SARS-CoV-2 - младше 45 лет.
В Украине заразились 2,5 тысячи медиков
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За последние сутки в Украине число случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на 366 до 12 697, сообщило министерство здравоохранения в Киеве. При этом заболели 2479 медиков и 881 ребенок. За минувшие 24 часа от последствий SARS-CoV-2 скончались 13 человек, тем самым число летальных исходов возросло до 316. Еще 1875 пациентов выздоровели.
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) высказался за выработку единой линии по дальнейшему снятию ограничений в 16 федеральных землях. Важно выработать четкие критерии и совместный подход в ослаблении локдауна, заявил он в эфире Deutschlandfunk за день до новой видеоконференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и премьер-министров федеральных земель, на которой, среди прочего, будет решаться вопрос о возвращении в школы всех учащихся.
Среди земельных властей в Германии нет единой позиции о скорости отмены ограничений. В частности, в Баварии выступают за более медленное снятие локдауна, власти Северного Рейна - Вестфалии настаивают на скором возобновлении работы школ, детских садов и других учреждений.
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В Люксембурге со следующей недели будут поэтапно отменены ограничения, связанные со вспышкой коронавируса. Премьер-министр Ксавье Беттель пообещал постепенное возвращение к "социальной жизни". "Мы сможем вновь встречаться с родственниками и друзьями", - заявил он. С 11 мая разрешены собрания до 20 человек на улице и до шести человек в закрытых помещениях. При этом обязательно соблюдение дистанции и ношение защитных масок.
В Германии - 685 новых заражений, 139 летальных исходов
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В Германии за последние сутки выявлено 685 новых случаев заражения, в общей сложности в стране насчитывается 163 860 инфицированных, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа от последствий инфекции скончались 139 человек, общее число летальных исходов увеличилось до 6831.
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От последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире умерли уже более четверти миллиона пациентов. Инфицированы свыше 3,64 миллиона человек.
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В материковом Китае за прошедшие сутки зарегистрирован единственный случай заражения коронавирусом, речь идет о прибывшем из-за рубежа, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Новых летальных исходов, связанных с COVID-19, не зафиксировано. Всего в стране с начала вспышки выявлено 82 881 заражений, 4633 человек скончались.
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Матчи футбольной бундеслиги могут возобновиться с 15 мая. Эту дату называют собеседники агентства Reuters, знакомые с ходом подготовки к переговорам федеральных и земельных властей Германии о дальнейшем ослаблении локдауна, намеченных на 6 мая.
Чехия и Словакия ослабляют карантинные ограничения
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В соседней с Чехией Словакии с 6 мая возобновят работу магазины, музеи и художественные галереи, а рестораны смогут принимать посетителей на открытом воздухе. Будут разрешены церковные службы и свадебные торжества при соблюдении строгих мер предосторожности, сообщил премьер-министр Игор Матович. Детские сады и школы останутся закрыты, добавил он.
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Власти Чехии с 11 мая ослабят карантинные ограничения. В частности, возобновится автобусное и железнодорожное международное сообщение, заявил министр транспорта Карел Гавличек. Все въезжающие в Чехию иностранцы должны будут предоставить справку о состоянии здоровья с отрицательным результатом тестирования.
С этого же дня в стране смогут возобновить работу музеи, кинотеатры, торговые центры и парикмахерские. Кроме того, будут разрешены мероприятия с участием до 100 человек, в том числе спортивные соревнования.
Хроника событий 4 мая >>>
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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