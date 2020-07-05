Хроника пандемии: в России более 700 тысяч случаев заражения коронавирусом

В мире продолжается борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 12 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 545 тысяч человек, выздоровели более 6,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями среды, 8 июля (время московское).

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В Армении вступило в силу постановление правительства, разрешающее не носить защитные маски лицам с хроническими заболеваниями, которые вызывают дыхательную недостаточность. Речь идет о таких болезнях, как астма, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема, бронхит, а также сердечная недостаточность.

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Три четверти немцев считают, что если бы в Германии было в два раза меньше больниц, то страна не смогла бы вылечить всех пациентов с COVID-19. Это следует из опроса, проведенного социологическим институтом forsa по заказу объединения католических больниц Германии (kkvd). В настоящий момент в стране ведется дискуссия о сокращении числа больниц, и некоторые специалисты требуют закрытия именно половины из них, отмечает kkvd.

ЕС дал зеленый свет для создания в Германии фонда помощи бизнесу

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Из-за пандемии многие заведения в ФРГ не работали на протяжении нескольких месяцев

Еврокомиссия одобрила планы Германии по созданию фонда объемом до 500 млрд евро для поддержки представителей бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Помощь будет предоставляться немецким компаниям, которые столкнулись с финансовыми трудностями не ранее января 2020 года. Они смогут получать поддержку, в частности, в виде предоставления госгарантий, заемных средств и помощи при рекапитализации.

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В Дании с 9 июля снова разрешены мероприятия с числом участников до 100 человек. Ожидается, что с 8 августа это число вырастет до 200. В середине марта был введен запрет на встречи более 10 человек, затем разрешили собираться количеством до 50 человек. В Дании зафиксировано в общей сложности более 12,8 тысяч случаев заражения коронавирусом, 609 пациентов скончались.

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За последние сутки в России выявлено 6562 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Так, общее число случаев выросло до 700 792. Число вызванных заражением смертей выросло на 173 до 10 667.

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В США общее число зараженных коронавирусом превысило три миллиона. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, за последние сутки в стране было выявлено 60 209 новых случаев заражения, что стало рекордным приростом.

Сотрудники DHL во всем мире получат премию в размере 300 евро

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Каждый сотрудник немецкого почтового концерна Deutsche Post DHL, включая персонал его филиалов за рубежом, получит премию в размере 300 евро - за работу в условиях пандемии коронавируса. "Мы точно знаем, кто замечательно трудился в эти времена", - пояснил глава концерна Франк Аппель (Frank Appel). Выплатить такую премию предлагал ранее профсоюз, однако Аппель отрицает, что решение руководства стало реакцией на это предложение. В общей сложности концерн израсходует на премиальные около 200 млн евро.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 397 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 197 341 человека. От последствий COVID-19 за сутки скончались 12 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 9036.

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Жители второго по численности населения города Австралии Мельбурна опустошили полки супермаркетов после объявления о повторном введении карантина из-за обострения пандемии. В ночь с 8 на 9 июля в Мельбурне вводится шестинедельный карантин - жители смогут выходить из дома только для покупки продуктов и товаров первой необходимости, а также для занятий спортом, работы или учебы, если не получается перевести эту деятельность в удаленный режим.

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Правительство Испании выделит 1,8 млрд евро транспортным компаниям, заявил министр транспорта Хосе Луис Абалос. Из них миллиард евро получит государственная железная дорога Renfe. Также запланированы дополнительные меры для поддержки домовладельцев и арендаторов.

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За прошедшие сутки в Китае выявлены 13 новых случаев заражения коронавирусом, из них семь больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР. Все случаи кроме одного были "импортированы". Днем ранее были зафиксированы 23 новых случая заражения. Пекин второй день подряд сообщает о нулевом приросте случаев.

Канзас

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В США зафиксировано рекордное число новых случаев

Согласно статистике Университета Джона Хопкинса, в США за прошедшие сутки выявлено 60 209 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за 24 часа. По данным разных источников, число погибших от последствий COVID-19 в Соединенных Штатах за один день составило около тысячи человек.

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Германия готовится с сентября нарастить производство защитных масок и ежегодно выпускать на 2,5 миллиарда больше масок, чем до пандемии, то есть около 7 млрд. Об этом пишет издание Rheinische Post со ссылкой на министерство экономики. Оно сообщило о целенаправленных инвестициях на общую сумму 60 млн евро. В частности, правительство вкладывает средства в системы, производящие флисовые фильтры, которые блокируют проникновение вирусов.

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Ученые предупреждают, что COVID-19 опасен для мозга

Британские ученые предупреждают о серьезных осложнениях, которые COVID-19 может вызывать в работе мозга. Сотрудники Университетского колледжа Лондона описали 43 случая, в ходе которых у пациентов с COVID-19 возникли серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз. Исследователи говорят о возможных повреждениях мозга как следствии заболевания.

Могильщики в Сан-Паулу на перерыве

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Число случаев заражения коронавирусом в Латинской Америке и странах Карибского бассейна превысило 3 миллиона. Почти половина из них приходится на Бразилию.

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В столице Сербии полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые в количестве нескольких тысяч человек попытались штурмовать здание парламента. Таким способом они протестовали против повторного введения в Белграде комендантского часа в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Протесты были отмечены беспорядками, драками с полицией и требованиями отставки президента Александара Вучича. Ограничения в Сербии были сняты еще несколько месяцев назад, но теперь возобновляются из-за новой вспышки пандемии.

Хроника пандемии 7 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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