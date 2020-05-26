Хроника пандемии: в Бразилии за сутки умерло свыше тысячи человек

Число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире продолжает увеличиваться. Всего инфицированы более 5,6 млн человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. От легочного заболевания COVID-19 скончались более 350 тысяч человек, выздоровели более 2,4 млн. DW следит за событиями среды, 27 мая.

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В материковом Китае за сутки зарегистрировано единственное новое заражение вирусом SARS-CoV-2 и ни одной смерти больного COVID-19, в то же время выявлено 28 бессимптомных больных, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, подтверждено 82 993 случаев заражения.

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Президент США Дональд Трамп считает, что проведение саммита "большой семерки" (G7) не в формате видеоконференции, а в Белом доме станет признаком возвращения Америки к привычному укладу жизни. Организаторы мероприятия обеспечат меры по защите глав государств и правительств от коронавируса, заверила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. Она допустила, что саммит может состояться в конце июня.

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В Бразилии положительный результат анализов на новый тип коронавируса получили 16 324 человека. Общее число выявленных случаев заражения поднялось до 391 222 граждан. За сутки скончались 1039 пациентов. Общее число летальных исходов возросло до 24 512.

В Вашингтоне нет смертных случаев от коронавируса

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Власти Вашингтона впервые за почти два месяца не зафиксировали ни одного летального исхода от COVID-19 в федеральном округе Колумбия, заявила мэр Мюриэл Боузер.

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Сдать тесты на антитела к коронавирусу в Москве может любой желающий со среды, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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Количество безработных в России в апреле составило 4,3 млн человек. Это на 800 тысяч человек больше, чем в предыдущем месяце (3,48 млн), указано в предварительной оценке Росстата по методике Международной организации труда. При этом, по сведениям федеральной службы по труду и занятости, лишь 1,3 млн человек зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения.

Хроника пандемии 26 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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