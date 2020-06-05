Хроника пандемии: в Армении заявили о перегрузке системы здравоохранения

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились более 6,8 млн человек, свыше 398 тысяч - скончались. Выздоровели более 3,3 млн человек. DW следит за событиями субботы, 6 июня.
Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились более 6,8 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 398 тысяч человек, выздоровели - более 3,3 млн. DW следит за событиями субботы, 6 июня (время московское).
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В Молдавии в субботу зарегистрировано максимальное число новых случаев заражения коронавирусом за все время проведения тестирования – вирус выявлен у 264 человек. Общее число случаев COVID-19 достигло 9 511, сообщило министерство здравоохранения Молдавии. Число жертв пандемии в стране возросло до 331.
Режим чрезвычайного положения в Молдавии действовал с 17 марта по 15 мая. Власти решили не продлевать его и начали постепенную отмену ограничений, но объявили о введении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на период с 16 мая по 30 июня. С 1 июня власти объявили о поэтапной отмене введенных ограничений, в то же время стало ежедневно расти число случаев заражения. Так, 1 июня было выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом, 2 июня - 147, 3 июня - 247, 4 июня - 223, 5 июня - 229, 6 июня - 264.
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Распространение коронавируса вызвало перегрузку системы здравоохранения в Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян. "Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию", - отметил глава правительства, у которого несколько дней назад был выявлен возбудитель COVID-19.
Власти Армении обсудили возможность объявления локдауна, однако "решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату", подчеркнул Пашинян. Он объяснил такую позицию возможностью тяжелых экономических последствий. Кроме того, официальный Ереван считает, что "карантин не будет соблюдаться на должном уровне", добавил премьер.
По состоянию на утро 6 июня в Армении вирус обнаружен у 12 364 человек, 190 больных с COVID-19 скончались, 3720 выздоровели, сообщает министерство здравоохранения.
В Москве открылся книжный фестиваль на Красной площади
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В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь". Он проходит, несмотря на запрет массовых мероприятий, введенный мэром российской столицы Сергеем Собяниным 16 марта в связи с пандемией. Ярмарку может посетить не более 6000 человек в день, пройти на мероприятие можно только в маске и перчатках. Ряд издательств отказался работать на ярмарке из санитарных соображений и по причине нерентабельности.
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В Беларуси за последние сутки выявлено 883 человека с коронавирусной инфекцией, сообщили в субботу в Минздраве. С начала эпидемии в стране зарегистрирован 47 751 человек с положительным тестом на COVID-19, умерло 263 человека. По данным Минздрава, всего был проведен 609 671 тест на коронавирусную инфекцию.
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Музеи Мадрида вновь распахнули свои двери для посещений. В их числе - Национальный музей Прадо, центр искусств королевы Софии, а также музей Тиссена-Борнемисы.
Посетители должны соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски. Действуют и иные ограничения - так, музей Прадо может принять не более 1800 человек одновременно.
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Североатлантический альянс готовится к новому обострению пандемии COVID-19. НАТО планирует "подготовить достаточные ресурсы для транспортировки медицинских материалов и создать склады для быстрого доступа к медицинскому оборудованию", сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. План будет представлен на виртуальном совещании министров обороны альянса в середине июня.
++ 14.30 ++
Министерство юстиции РФ считает, что принятые на фоне пандемии ограничительные меры не противоречат российской Конституции. Меры "соразмерны угрозе распространения эпидемии" в России и сопровождаются "полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики", подчеркнули в ведомстве.
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В Нидерландах после вспышки нового коронавируса у норок сразу на нескольких зверофермах все пушные звери, включая детенышей, будут убиты. В общей сложности от эпидемии пострадали восемь хозяйств, расположенные в юго-восточной провинции Брабант неподалеку от границы с Германией. Министерство сельского хозяйства страны решилось на этот шаг после того, как минимум два человека были заражены вирусом от норок. Защитники прав животных пытались предотвратить умерщвление и обратились в суд. Однако в пятницу вечером, 6 июня, суд принял решение в пользу ведомства. Первые 1500 зверьков были убиты уже в субботу в Дёрне.
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В Пакистане за сутки зарегистрировано рекордное для страны число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом лиц - 97, сообщил телеканал "Аль-Арабийя". Общее число скончавшихся лиц с коронавирусом выросло до 1935. Количество зарегистрированных случаев заболевания за сутки возросло на 4374 - до 93 983.
++ 12.00 ++
Варшава продлила запрет на международные авиарейсы до 16 июня. Об этом сообщает польское информационное агентство PAP. Внутренние рейсы в Польше разрешены уже с 1 июня. С начала эпидемии в республике выявлено 25 410 случаев заражения, от последствий SARS-CoV-2 скончались 1137 человек.
В России - более 231,5 активных случаев заражения
++ 11.00 ++
Суточный прирост новых заболевших в России коронавирусной инфекцией составил 8855 случаев, скончались за сутки 197 пациентов. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 458 689 случая заражения, из них 5725 скончались и 221 388 выздоровели. Таким образом, общее число активных случаев в России составляет 231 576.
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В Украине за сутки зафиксированы 550 новых случаев инфицирования, 15 человек из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 440 выздоровели. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом с начала эпидемии в Украине составило 26 514, скончались 777 человек. Носителями вируса являются в Украине 13 925 человек, на 95 больше, чем днем ранее.
++ 09.30 ++
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в странах Центральной Азии за сутки увеличилось на 375 и на утро субботы достигло 22 877, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. С начала эпидемии в Казахстане выявлено 12 511, в Киргизии - 1974, в Узбекистане - 4022, в Таджикистане - 4370 инфицированных.Общее число выздоровевших между тем достигло 14001 человека.
Болсонару пригрозил ВОЗ выходом из состава организации
++ 08.15 ++
Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выходом из ее состава после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией нового коронавируса ограничений. На пресс-конференции в Женеве она подчеркнула, что ключевым критерием для снятия блокировок является замедление передачи инфекции, заметив при этом, что вспышка COVID-19 в странах Латинской Америки вызывает глубокую обеспокоенность. Болсонару после этого заявил журналистам, что Бразилия рассмотрит вопрос о выходе из ВОЗ, если только организация не перестанет быть "партизанской политической организацией".
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В Германии общее число инфицированных коронавирусом нового типа с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось до 183 678 человек (прирост за сутки - 407 человек). Скончались 8646 человек (+33), выздоровевшими считаются около 168 900 человек (+400).
В Азербайджане вводят жесткий карантин
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В Баку и ряде других городов Азербайджана на выходные вводится жесткий карантин: людям на два дня запрещено покидать свои дома. 6-7 июня будут закрыты все магазины, аптеки и предприятия общепита, перестанет работать общественный транспорт.
Власти Азербайджана решили ввести двухдневный жесткий карантин в связи с тем, что число зараженных коронавирусной инфекцией начало расти со смягчением ограничительных мер.
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В США продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией. В Калифорнии с 12 июня вновь можно снимать фильмы и сериалы. Чтобы возобновить съемку, производитель должен получить разрешение в местном отделении службы здравоохранения.
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Ирландия надеется возобновить международное авиасообщение "в течение лета", заявил и. о. премьер-министра страны Лео Варадкар. "Цель, которой мы хотели бы достичь позднее в этом году - надеюсь, этим летом - это возможность путешествовать из Ирландии в страны, которые успешно справились с коронавирусом", - заявил Варадкар.
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению масок
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по ношению масок. В частности, она ввела требование к врачам и сотрудникам медучреждений носить маски вне зависимости от того, работают ли они непосредственно с коронавирусными пациентами. Кроме того, ВОЗ призвала правительства всех стран поощрять население носить маски там, где трудно соблюдать социальную дистанцию, например в общественном транспорте и в магазинах.
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В Москве за минувшие сутки скончались 58 человек, заболевших пневмонией COVID-19. Всего за время пандемии в российской столице от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 2864 человек.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса