Хроника пандемии: впервые за сутки в США скончалось более 2200 человек

Мир продолжает борьбу со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2 млн человек, скончались свыше 125 тысяч. DW следит за событиями 15 апреля.
В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли более 125 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 15 апреля (время московское).
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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в ответ на решение Дональда Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения, что сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые, как ВОЗ, так и любой другой гуманитарной организации.
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Впервые за сутки в США скончалось более 2200 человек - 2228. Общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, составило в стране 25 757, сообщает ведущий актуальную статитистику Университет Джонса Хопкинса.
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Глава МИД Германии Хайко Мас предостерег от поспешного снятия карантина. "Взгляд за пределы наших границ, где из некоторых стран, к сожалению, продолжают ежедневно поступать горькие данные о смертях, показывает: если отменить ограничения хотя бы на день раньше, чем нужно, это будет иметь драматические последствия для здоровья людей", - заявил министр.
Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ
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В онкологическом отделении гамбургской университетской клиники Эппендорф зафиксирована вспышка массового заражения COVID-19 среди пациентов и медперсонала. Среди зараженных - 20 пациентов и 20 сотрудников клиники.
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Дональд Трамп заявил, что США временно прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. Президент США неоднократно подвергал ВОЗ критике за то, что по его мнению, организация не отреагировала своевременно и должным образом на эпидемию коронавируса нового типа в Китае и не дала американским властям оперативных рекомендаций.
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Организаторы международного Каннского кинофестиваля заявили, что "фестиваль не может быть проведен в этом году в его оригинальном формате". Он должен был пройти с 12 по 23 мая, затем в связи с пандемией было сообщено о планах перенести конкурс на конец июня - начало июля.
Число жертв COVID-19 в Москве превысило 100 человек
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Работы над вакциной против коронавируса ведут семь медцентров в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Полицейские в Москве и Подмосковье в среду начали проверять наличие электронных пропусков у автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и такси. В соответствии с указом местных властей, с 15 апреля все поездки на транспорте возможны только при наличии цифровых пропусков.
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В Москве за последние сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом в ночь на среду. Общее число жертв COVID-19 в Москве превысило 100, достигнув 106.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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