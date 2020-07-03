Хроника пандемии: ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,2 млн жителей планеты. DW следит за событиями субботы, 4 июля.
В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,2 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 530 тысяч человек, выздоровели более 6,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 4 июля (время московское).
ВОЗ заявила о рекордном суточном приросте новых случаев
++20.30++
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что прекращает испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин и комбинированного препарата против ВИЧ-инфекции лопинавир/ритонавир. "Промежуточные результаты испытаний показывают, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир лишь незначительным образом либо вообще не снижают смертность госпитализированных пациентов с пневмонией COVID-19", - заявила ВОЗ.
Одновременно организация указала на рекордный рост числа заразившихся за сутки. За минувшие 24 часа в мире выявлено более 212 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Особенно много новых инфицированных зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. Предыдущий рекорд по суточному показателю новых случаев был зафиксирован 28 июня (более 189 тысяч). При этом число летальных исходов, связанных с заражением коронавирусом, остается стабильным и составляет около 5 тысяч в день.
В Сербии больницы для пациентов с COVID-19 загружены на 80-90 процентов
++18.50++
В Сербии больницы для пациентов с COVID-19 загружены на 80-90 процентов, сообщил министр здравоохранения страны Златибор Лончар. Больше всего больных - в Белграде. Кроме того, сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в городах Нови Пазар, Тутин, Kрагуевац, Вране, Иваница, Шапац и Чачак. С 6 июля на столичном стадионе "Арена" будут развернуты временные мощности для приема 500 пациентов, указал он далее.
++17.15++
Немецкие филиалы американской компании Starbucks не собираются снижать цены из-за временного понижения НДС, введенного в ФРГ из-за пандемии. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на электронное письмо из внутренней переписки партнеров Starbucks в Германии. Компания Amrest Coffee Deutschland, которая владеет почти всеми немецкими филиалами кофейни, обосновывает решение необходимостью соблюдать данные сотрудникам обещания, в частности о повышении зарплаты примерно на 5% в год.
++16.10++
В Барселоне открылась для посетителей знаменитая церковь Саграда-Фамилия. Первыми посетителями стали врачи и другие сотрудники сферы здравоохранения, которые получили бесплатные билеты в качестве вознаграждения за усилия по борьбе с пандемией коронавируса. В общей сложности такой подарок получили 12 тысяч человек.
++15.10++
Число заразившихся коронавирусом в Индии за минувшие сутки возросло на рекордный показатель 22 771 до порядка 648 тысяч. В то же время 442 человека из инфицированных ранее скончались, число летальных исходов, таким образом, превышает 18 тысяч.
++14.35++
Германская авиакомпания Lufthansa получила первый транш в 1 млрд евро из одобренного Еврокомиссией пакета государственной помощи. Речь идет о части кредита объемом в 3 млрд евро от банка развития KfW.
В одном из районов Каталонии вновь ужесточен карантин
++14.15++
В районе Сегрия автономной испанской провинции Каталония после всплеска заражений вновь усилены карантинные меры. Въезд в регион и выезд будут возможны только для поездок на работу, начиная с 16.00 по местному времени (17.00 мск) и до дальнейших распоряжений, говорится в сообщении властей. Собрания группами больше 10 человек запрещены, а лицам в группах риска рекомендовано не покидать свои дома без необходимости.
По официальным данным, с начала недели в автономном сообществе выявлено 365 новых заражений, в том числе 60 за минувшие сутки.
++13.45++
Карантинные меры в лагерях для беженцев в Греции продлены до 19 июля с целью сдержать распространение инфекции, сообщает министерство по делам миграции и убежища. Всего в республике вирус обнаружен у 3486 человек, 192 больных скончались.
++13.15++
В Беларуси число подтвержденных заражений достигло 63 270, сообщили в Минздраве страны (суточный прирост 273). За весь период распространения инфекции на территории страны, по официальным данным, умерли 418 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, 6 летальных исходов пришлись на последние сутки. Выздоровели и выписаны 50 669 пациентов, у которых ранее было подтверждено заболевание COVID-19.
В Иране вводится обязательное ношение масок
++12.30++
В Иране ношение масок в общественных местах с 5 июля станет обязательным, заявил президент Хасан Роухани на заседании рабочей группы по борьбе с коронавирусом. По данным иранского Минздрава, каждые 13 минут в стране от коронавирусной инфекции умирает один человек, и каждые 33 секунды выявляется новое заражение вирусом. За истекшие сутки жертвами пандемии в Иране стали более 150 человек. Всего в стране зарегистрировано 235 429 инфицированных и 11 260 скончавшихся от COVID-19.
++12.05++
Глава правительства австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс распорядился установить локдаун для жителей нескольких домов в двух соседних районах Мельбурна. Меры вызваны всплеском новых заражений в штате (прирост за последние сутки 108) и будут действовать не менее 5 дней, что позволит специалистам провести тестирование всех жильцов этих домов. Доставка продовольствия будет обеспечена, заверил премьер штата.
++11.20++
В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у трех человек. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 составляет 946, сообщает грузинский Минздрав. С начала пандемии выздоровели 825 человек, скончались от коронавирусной инфекции 15 пациентов.
++10.55++
В Армении число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 27 900 человек (прирост за сутки 580). За время наблюдений 477 больных скончались, 15 935 выздоровели, сообщает министерство здравоохранения.
В России скончались уже более 10 000 больных с COVID-19
++10.30++
В России за прошедшие сутки вирус выявлен еще у 6632 человек, а 168 инфицированных скончались, следует из данных оперативного штаба. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 674 515 случаев заражения, 10 027 больных умерли и 446 879 выздоровели.
++10.11++
В Лондоне в пятницу вечером семь полицейских получили ранения в результате попытки разогнать толпу, собравшуюся на неразрешенный концерт. Зрители забросали стражей порядка кирпичами и другими предметами, сообщило городское управление лондонской полиции.
++09.40++
В Украине за минувшие сутки выявлено 914 новых заражений, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Всего в стране 47 677 инфицированных и 1227 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, 21 155 пациентов выздоровели.
++09.00++
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2322 и достигло отметки 68 421, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на профильные ведомства. Согласно этим данным, с начала пандемии в Казахстане выявлено 45 719 инфицированных, в Киргизии - 7094, в Узбекистане - 9500, в Таджикистане - 6108.
От коронавируса в странах Центральной Азии с начала пандемии скончались 347 человек. В субботу Киргизия сообщила, что число летальных исходов, связанных с коронавирусом, увеличилось в стране на два, в Узбекистане также два новых летальных случая. Из Казахстана и Таджикистана новые данные о летальных исходах не поступали.
В Англии открываются парикмахерские, пабы и кинотеатры
++07.45++
В Англии с 4 июля возобновили работу парикмахерские, музеи, кинотеатры, пабы, рестораны и кинотеатры. Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал сограждан не забывать о мерах предосторожности. "Если распространение вируса вновь выйдет из-под контроля, правительство немедленно повторно установит ограничения", - подчеркнул он. В остальных регионах Соединенного Королевства - Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии - карантинные ограничения пока сохраняются.
++07.20++
В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 3 новых заражения SARS-CoV-2 (в двух случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти больного COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 545 заражений.
++06.40++
По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 422 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 196 096 человек. От последствий COVID-19 за сутки скончались 7 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 9010.
++06.00+
Вторую ночь подряд в столице Чили - Сантъяго - продолжаются массовые беспорядки против антиэпидемиологических мер правительства. Протестующие строят баррикады, поджигают автомобили. Полиция применила для разгона протестующих водометы и слезоточивый газ. По последним данным, от COVID-19 в стране скончался 6051 человек.
ВОЗ отвергает сообщения о второй волне коронавируса
++05.00++
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан прокомментировал предположения властей стран и экспертов относительно приближающейся второй волны коронавируса COVID-19. "Уверенности в том, что придет вторая волна, нет", - заявил он журналистам. По его словам, новый рост числа заразившихся, фиксируемый в разных странах, следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик. Новый пик связан с тем, что ранее вирус была подавлен не до конца.
++04.00++
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах за сутки превысило предыдущий антирекорд и составило 57 683. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Университета Джонса Хопкинса. Общее число инфицированных в стране выросло до 2 793 034, умерших от коронавируса – до 129 405 (суточный прирост 728 случаев).
++03.00++
В связи с кризисом на фоне пандемии коронавируса французская авиакомпания Air France объявила о сокращении 7,5 тысячи рабочих мест. Тысяча из них приходится на долю ее дочерней компании HOP!. Французские власти, уже выделившие для спасения компании 7 млрд евро, призвали ее руководство отказаться от планов сокращения.
Число инфицированных в Бразилии превысило отметку в полтора миллиона
++02.00++
Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло до 1 539 081, сообщил Минздрав страны. За последние сутки выявлено 42 223 новых случая. Всего от COVID-19 в стране скончались 63 174 человека, за последние 24 часа -1290 пациентов.
++01.00++
Количество умерших с COVID-19 в российской столице увеличилось с 3904 до 3929. "В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
++00.10++
В Израиле за сутки выявили еще свыше 1,1 тыс. зараженных коронавирусом, сообщает The Times of Israel. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что в стране вновь началась крупная вспышка заражений. Накануне глава государства объявил, что страна вернется к серии ограничений, которые ранее были сняты. Он предложил вновь ограничить число до 20 человек число присутствующих на молитвах в синагогах, церквях и мечетях, а также - на любых других собраниях в помещениях. Культурные мероприятия, бары, рестораны и клубы предложено ограничить 50 присутствующими в помещении единовременно.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Смотрите также: