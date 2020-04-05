Хроника пандемии: Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии

В мире продолжает расти число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель проник уже в 208 стран и территорий. Вирус выявлен у 1,2 миллиона человек, от последствий заболевания скончались более 68 тысяч человек, выздоровели свыше 260 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. В Германии число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 1500 человек. DW следит за развитием событий 6 апреля (время московское).

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии, сообщает медиакомпания BBC. Ранее в понедельник Джонсон был помещен в клинику после того, как он девять дней находился дома на карантине. У политика 27 марта было выявлено заражение коронавирусом. По данным газеты The Guardian, премьер-министр в сознании, его перевели в другое отделение в качестве меры предосторожности. Джонсон попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.



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Во Франции после введения жестких карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса в марте резко сократилась преступность, сообщило министерство внутренних дел. По сравнению с февралем на 33 процента снизилось число драк, на 43 процента – вооруженных грабежей, на 44 процента – взломов квартир, на 51 процент – уличных краж. При этом число убийств осталось на прежнем уровне. При этом в министерстве признали, что причиной сокращения преступлений мог стать не только запрет покидать жилище без уважительной причины, но и то, что в связи с этим стало труднее подать заявление в полицию о совершенном преступлении.

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В Великобритании, по данным органов здравоохранения, от последствий заражения коронавирусом скончалось 5 373 человека, за последние сутки зарегистрировано 473 смертельных случая. Общее число зараженных коронавирусом превысило 51 600 человек. Среди них – премьер-министр страны Борис Джонсон, которого в понедельник поместили в клинику. До этого он с 27 марта находился дома на карантине.

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Более 80 из 200 пассажиров заражены коронавирусом на круизном лайнере Greg Mortimer, стоящем на якоре у побережья Уругвая во 20 километрах от столицы Монтевидео. Шестерых пассажиров в тяжелом состоянии доставили в больницы Монтевидео. Лайнер принадлежит австралийской компании Aurora Expeditions. В середине марта он вышел из аргентинского порта Ушуая и планировал отправиться к берегам Антарктиды. Теперь компания пытается организовать возвращение пассажиров судна домой.

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В Испании мужчина арестован по обвинению в краже 2 миллионов защитных масок стоимостью в 5 миллионов евро. Его обвиняют в том, что он похитил маски на складе в городе Сантьяго-де-Компостела на северозападе страны и продал их в Португалию, сообщил представитель полиции провинции Галисия.

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В связи с дополнительными нагрузками сотрудники домов престарелых в Германии, работающие на полную ставку, в июле получат премию в размере 1500 евро. Частично занятые получат соответствующую часть премии. Стажеры, проходящие практику в домах престарелых, получат по 900 евро премии. Речь идет о сотрудниках, интересы которых представляет профсоюз работников сферы обслуживания Verdi.

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В Молдавии за прошедшие сутки выявлен 101 случай заражения коронавирусом, два человека скончались - мужчины в возрасте 30 лет и 70 лет. Среди новых случаев четыре ввезены среди граждан Молдавии, которые вернулись из-за границы, в 97 случаях имело место заражение внутри страны, заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Общее количество инфицированных граждан в Молдавии составляет 965 человек, из них 19 скончались, 37 - полностью вылечились. В связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, четыре населенных пунктах заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.

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Россия выделяет 1 миллион долларов США Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, Роспотребнадзору на финансирование расходов, связанных с производством и поставкой в другие страны средств для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции, а также для оказания материально-технической поддержки выделяется 61,4 млн рублей.

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Не менее 9 пациентов и медицинских работников заразились коронавирусом в республиканской клинической больнице Республики Коми в Сыктывкаре. Об этом в понедельник сообщила "Новая газета" со ссылкой на Роспотребнадзор. Ведомство потребовало протестировать 400 человек, выписанных из этой больницы в последние две недели, а также 200 проходящих там лечение в настоящее время.

Въезжающих в ФРГ отправят на 14-дневный карантин

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Полиция не границе Германии с Францией

В Германии с 10 апреля водится обязательная 14-дневная изоляция для всех въезжающих в страну граждан ФРГ, стран ЕС, а также граждан третьих стран с видом на жительство Германии, если они провели за пределами страны несколько дней. Такое решение в понедельник приняло федеральное правительство. Независимо от наличия симптомов заражения коронавирусом они должны провести на домашнем карантине две недели. Это требование не распространяется на медицинский персонал, дипломатов, жителей приграничных районов, работающих в соседних странах, а также водителей грузовых автомобилей, занимающихся трансграничными перевозками грузов. Контроль за соблюдением требования возложен на федеральные земли.

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С 7 апреля госграницу Украины можно будет пересечь только на автотранспорте и только в 19 пунктах пропуска. Соответствующее постановление приняло правительство страны.

В Испании коронавирусом заразились 19 400 медицинских работников

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции заявил, что власти начали подготовку к введению в стране режима чрезвычайной ситуации. Объявлено о нем может быть уже 7 апреля. Меры будут распространяться на столичный регион Токио и шесть префектур, в частности, Осака, Фукуока, Тиба, Канагава, Сайтама, Хего.

Медики во временном госпитале в Мадриде

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В Испании 19 400 медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны. Это более 14 процентов от общего числа заболевших (135 032).

В Йене предписали носить маски в магазинах

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Правительство России запретило регионам закрывать административные границы из-за коронавируса. На этом фоне пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг информацию о том, что "республика закрылась". "Непрерывным потоком идут грузы. И остальные организации работают. В республику прибывают по мере необходимости пассажирские борта", - заверил он.

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С 6 апреля в Йене (земля Тюрингия) действует обязательное предписание носить маски в магазинах, а также в общественном транспорте, включая автобусы, поезда и трамваи. Речь не идет только о медицинских изделиях, это могут быть и самодельные маски, платки и банданы. Мера принимается не для самозащиты, а с тем, чтобы уберечь от заражения других людей. Между тем власти отмечают, что кривая роста числа заболевших в городе начинает сглаживаться.

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Франция, вероятно, переживет в этом году наибольший экономический спад со времен Второй мировой войны. Об этом заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. "Наихудший с 1945 года показатель роста (ВВП. - Ред.) во Франции составил минус 2,2 процента в 2009 году - после финансового кризиса 2008 года. Вероятно, (сейчас. - Ред.) он будет хуже", - уверен глава Минфина.

В ведущей сербской клинике кардиохирургии инфицирован 81 человек

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В Институте сердечно-сосудистых заболеваний "Дединье" в Белграде - одной из ведущих больниц Сербии в этой отрасли - коронавирусом инфицирован 81 человек: 14 пациентов, 11 врачей и 56 других сотрудников. Об этом сообщил директор клиники Милован Божич. По его словам, протестировали всего 250 человек. По предварительным данным, вирус мог занести один из пациентов, у которого заболевание протекало бессимптомно.

Коммунальные службы в масках в Белграде

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Граждане Германии, других стран ЕС или лица, на протяжении длительного периода времени проживающие в этой стране, должны будут проходить двухнедельный карантин при возвращении в ФРГ после нескольких дней пребывания за границей. Такую рекомендацию федеральным землям готовится обнародовать члены кабмина, занимающиеся преодалением кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Выдержки из документа приводит агентство dpa.

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В Москве большое число заразившихся коронавирусной инфекцией находится в тяжелом состоянии, среди них много молодых людей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. "Болезнь вообще не смотрит на возраст. У нас 50 процентов больных - это люди до 45 лет", - отметила она. В столице за сутки подтвержден 591 новый случай инфицирования. Всего в городе SARS-CoV-2 диагностирован у 4484 человек, в том числе у 30 детей. Скончалось 29 человек.

Канцлер Австрии сообщил, когда начнется смягчение ограничительных мер

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Число умерших в Беларуси от последствий заболевания COVID-19 за сутки выросло с восьми до 13. На стационарном лечении в медучреждениях находятся 634 человека, выздоровели - 53, сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, выступив со специальным обращением, заявил, что, начиная с 14 апреля, власти хотят начать смягчение жестких ограничительных мер в стране, введенных ранее в связи с пандемией SARS-CoV-2. Так, при сохранении необходимых мер предосторожности с этого числа к работе смогут приступить небольшие магазины, а также также специализированные торговые точки, где продаются строительные и садовые принадлежности.

Себастьян Курц

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Власти Австрии утроили объем финансирования, выделяемый компаниям - включая те, которые внедряют политику сокращенной занятости. По словам министра финансов Гернота Блюмеля и министра труда Кристине Ашбахер, размер предоставляемых на эти цели средств возрастет с 1 до 3 млрд евро. Как пояснила последняя, переход к частичной занятости уже позволил спасти "400 тысяч рабочих мест".

В Украине темп прироста заболеваемости составил 27 процентов

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Евросоюз одобрил схему властей Великобритании по предоставлению 50 млрд фунтов (57 млрд евро) для защиты частного бизнеса от последствий пандемии коронавируса. Лондон вышел из состава сообщества 31 января, однако Соединенное Королевство подпадает под законодательство ЕС до завершения переходного периода по итогам "Брекзита", и данные нормы ограничивают размер госсубсидий.

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В Германии на утро 6 апреля зарегистрированы 95 900 заболевших коронавирусной инфекцией. Это следует из подсчета агентства dpa, которое учитывает актуализированные данные федеральных земель. Минимум 1418 скончались от последствий заболевания COVID-19.

Карета скорой помощи в Украине

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В Украине за минувшие 12 дней темп прироста заболеваемости коронавирусом составил 27 процентов. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, всего в стране инфицированы 1319 человек, умерли 38.

Возвращение россиян из-за рубежа возобновится до конца дня

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Вывоз граждан РФ, которые хотят вернуться в Россию на фоне пандемии коронавируса, возобновится 6 апреля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда же будет определен график новых рейсов.

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Члены кабмина Германии обсудят не только дополнительную помощь среднему классу, но и возможность производства в ФРГ медицинских масок и защитной экипировки для врачей. Об этом сообщил министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Турция ограничивает передвижение войск в Сирии

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Турция ограничивает передвижение войск в Сирии, следует из заявления министерства национальной обороны. Перемещение солдат и армейского персонала, которое не является абсолютно обязательным, будет сведено к минимуму. Врачи отправлены в районы проведения операций для обучения кадров на местах и повышения осведомленности среди солдат.

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Режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса в Японии может распространиться на Токио и три соседние префектуры, а также на густонаселенный город Осаку. Об этом сообщила телекомпания TBS. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицированы 3654 человека, значительный прирост зафиксирован в Токио, 85 человек с начала эпидемии умерли.

Автомобиль полиции в английском саду Мюнхена

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Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) считает, что специальное приложение для отслеживания инфицированных коронавирусом может быть запущено уже в ближайшие недели или даже дни. По его словам, недавно техническая группа специалистов представила соответствующий концепт. Браун уверен, что задействование приложения может стать частью стратегии вывода ФРГ из режима ограничительных мер.

В России - 6343 инфицированных

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Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 6343. За сутки были зафиксированы 954 новых случая заболевания в 49 регионах. Скончались за весь период наблюдения 47 человек, выздоровели - 406. Больше всего заболевших в Москве (+591), Подмосковье (+82), Санкт-Петербурге (+35), Коми (+31) и Татарстане (+16). Об этом сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф.

++09.30++

Российские власти разработали два сценария для стресс-тестов с участием системообразующих компаний. Согласно первому, карантин закончится летом, а нефть будет стоить 20 долларов за баррель, согласно второму - экономическая активность будет заморожена до осени, а цена нефть будет составлять 10 долларов. Выдержки из документа Минпромторга РФ приводит агентство РБК.

++09.15++

Приморский край вводит систему пропусков для граждан на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Для разрешения на передвижение необходимо будет отправить SMS. Мера коснется, в первую очередь, тех жителей, которым требуется во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно. Она начнет действовать с 7 апреля.

Немецкий Красный Крест собрал почти пять млн евро пожертвований

++09.00++

Американская корпорация Apple разработала собственный дизайн защитных масок из пластика, предназначенных для персонала больниц, борющегося с распространением коронавируса. Об этом сообщил глава корпорации Тим Кук в Twitter. По его словам. Компания сможет производить до миллиона масок в неделю.

++08.45++

Немецкий Красный Крест (DRK) менее чем за две недели собрал почти пять млн евро пожертвований для поддержки добровольцев, борющихся с распространением коронавируса. "Готовность помочь невероятно велика по всей Германии в эти дни", - сказала глава DRK Герда Хассельфельдт (Gerda Hasselfeldt) в интервью изданиям германского медиаконцерна Funke Mediengruppe.

++08.30++

Жители Москвы и Подмосковья смогут платно сдать анализ на коронавирус на дому - "по желанию и без назначения врача". С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начал массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие заболевания COVID-19.

У экс-командира авианосца ВМС США выявлен коронавирус

++08.15++

У бывшего командира атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, который был отправлен в отставку, после того как его записка с требованием принять жесткие меры для подавления вспышки SARS-CoV-2 на борту стала достоянием гласности, диагностирован коронавирус. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила на своем сайте газета The New York Times.

Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"

++07.50++

Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, представил обновленные данные по числу инфицированных коронавирусом в ФРГ. Эта цифра достигла 91 714 человек, за сутки прирост составил 5936. Скончались за весь период наблюдения 1342 человека. Разница в цифрах с теми, которые предоставляет Университет Джонса Хопкинса в американском Балтиморе, в частности, обусловлена тем, что RKI учитывает лишь статистику, получаемую из федеральных земель в электронном виде. Кроме того, институт обновляет данные на своем сайте лишь раз в сутки.

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Большинство стран Евросоюза в той или иной степени ограничили основные права своих граждан в ходе борьбы с коронавирусом, заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. Еврокомиссия проверяет, нарушают ли введенные в 20 государствах ЕС ограничительные меры фундаментальные демократические ценности.

Красноярск, Норильск и Томск ввели самоизоляцию для прилетевших из Москвы

++06.25++

Власти Красноярского края с 6 апреля ввели обязательную двухнедельную изоляцию для прилетающих из Москвы. Жители края, прилетевшие из столицы или Санкт-Петербурга в Красноярск и Норильск, будут проходить ее дома, а жители других регионов - по месту пребывания или в обсерваторе, заявило управление Роспотребнадзора.

Администрация Томской области приняла аналогичные меры. Прилетающие в Томск из Москвы жители области обязаны самоизолироваться дома, а жителей других регионов поместят в обсерватор.

++04.54++

Число новых заражений в Южной Корее достигло минимума за несколько последних недель. В течение суток в стране выявлено 47 случаев заболевания и три смерти. Общее число инфицированных - 10 284 человека. Выздоровели 6598 пациентов, 186 человек скончались от последствий COVID-19.

++04.45++

В Абиджане в Кот-д`Ивуаре разгромили строящийся центр по проведению анализов на наличие коронавируса. Жители одного из районов города-миллионника боялись заразиться от посетителей центра и уже ранее устраивали акции протеста против строительства.

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В Китае за последние сутки выявлено 39 новых случаев заражения. В 38 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. В провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, новых заражений нет. Всего в КНР с начала вспышки в конце 2019 года выявлено более 81 700 заражений, свыше 3300 человек скончались.

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Тигрица Надя из зоопарка в Бронксе

Дикий зверь впервые заразился коронавирусом от человека - в нью-йоркском зоопарке в Бронксе заболела четырехлетняя малайская тигрица Надя, рассказал ветеринар зоопарка журналу National Geographic. Очевидно, переносчиком вируса оказался один из сотрудников зоопарка, ухаживающих за животными, у которого не появилось симптомов заболевания.

В Германии - более 100 000 инфицированных

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Количество подтвержденных случаев заражения в Германии перешагнуло 100-тысячную отметку. К вечеру 5 апреля коронавирус в ФРГ был выявлен у 100 024 человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

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Власти Японии могут с 7 апреля ввести режим чрезвычайной ситуации. По сведениям издания Yomiuri, премьер-министр Синдзо Абэ объявит об этом уже 6 апреля. Тем самым власти в регионах страны, особо сильно пострадавших от распространения заболевания, получат дополнительные полномочия.

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"Российские железные дороги" временно приостановили курсирование поездов, связывающих Калининград с Москвой и Санкт-Петербургом.

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Власти Пакистана распорядились отправить в карантин 20 000 участников трехдневного собрания радикального исламского движения "Джамаат Таблиг". Еще несколько десятков тысяч участников разыскивают. Организаторы встречи в Лахоре провели мартовское мероприятие, проигнорировав предупреждение властей. Собрание посетили свыше 100 000 человек. Вирус выявлен по крайней мере у 154 членов движения, двое из них скончались.

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Исполняющий обязанности премьер-министра Ирландии Лео Варадкар намерен вернуться к работе врача и уделять не менее одного дня в неделю борьбе с коронавирусом, сообщили в канцелярии политика. Варадкар несколько лет работал врачом общей практики. Его имя было исключено из реестра врачей, когда он прекратил врачебную деятельность, сосредоточившись на политике.

Хроника событий 5 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Замороженные продукты Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

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