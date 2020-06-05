Хроника пандемии: Болсонару пригрозил ВОЗ выходом из ее состава

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились более 6,8 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 398 тысяч человек, выздоровели - более 3,3 млн. DW следит за событиями субботы, 6 июня (время московское).
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Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выходом из ее состава после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией нового коронавируса ограничений. На пресс-конференции в Женеве она подчеркнула, что ключевым критерием для снятия блокировок является замедление передачи инфекции, заметив при этом, что вспышка COVID-19 в странах Латинской Америки вызывает глубокое. Болсонару после этого заявил журналистам, что Бразилия рассмотрит вопрос о выходе из ВОЗ, если только органзиация не перестанет быть "партизанской политической организацией".
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В Германии общее число инфицированных коронавирусом нового типа с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось до 183 678 человек (прирост за сутки - 407 человек). Скончались 8646 человек (+33), выздоровевшими считаются около 168 900 человек (+400).
В Азербайджане вводят жесткий карантин
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Баку (фото из архива)
В Баку и ряде других городов Азербайджана на выходные вводится жесткий карантин: людям на два дня запрещено покидать свои дома. 6-7 июня будут закрыты все магазины, аптеки и предприятия общепита, перестанет работать общественный транспорт.
Власти Азербайджана решили ввести двухдневный жесткий карантин в связи с тем, что число зараженных коронавирусной инфекцией начало расти со смягчением ограничительных мер.
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В США продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией. В Калифорнии с 12 июня вновь можно снимать фильмы и сериалы. Чтобы возобновить съемку, производитель должен получить разрешение в местном отделении службы здравоохранения.
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Ирландия надеется возобновить международное авиасообщение "в течение лета", заявил и. о. премьер-министра страны Лео Варадкар. "Цель, которой мы хотели бы достичь позднее в этом году - надеюсь, этим летом - это возможность путешествовать из Ирландии в страны, которые успешно справились с коронавирусом", - заявил Варадкар.
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению масок
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по ношению масок. В частности, она ввела требование к врачам и сотрудникам медучреждений носить маски вне зависимости от того, работают ли они непосредственно с коронавирусными пациентами. Кроме того, ВОЗ призвала правительства всех стран поощрять население носить маски там, где трудно соблюдать социальную дистанцию, например в общественном транспорте и в магазинах.
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В Москве за минувшие сутки скончались 58 человек, заболевших пневмонией COVID-19. Всего за время пандемии в российской столице от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 2864 человек.
Хроника пандемии 5 июня>>>
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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Незаметные герои времен пандемии
Уборщица электричек
Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.
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Незаметные герои времен пандемии
Комиссар полиции
Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудница супермаркета
Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.
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Незаметные герои времен пандемии
Фармацевт
Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.
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Незаметные герои времен пандемии
Учительница
Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.
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Незаметные герои времен пандемии
Медсестра
Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.
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Незаметные герои времен пандемии
Почтальон
Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудница склада одежды
Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.
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Незаметные герои времен пандемии
Водитель автобуса
Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.
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Незаметные герои времен пандемии
Больничная клоунесса
Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.
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Незаметные герои времен пандемии
Информационный менеджер
Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудник пожарной службы
Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.
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Незаметные герои времен пандемии
Медиатор
Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.
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Незаметные герои времен пандемии
Лаборант
Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудник аварийной службы
Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.
Автор: Наталия Королева