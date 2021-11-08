Злонамеренные действия с целью похитить информацию, установить контроль над удаленной системой (компьютером) либо вывести системы и компьютеры из строя.

Хакерская атака - злонамеренные действия с целью похитить информацию, установить контроль над удаленной системой (компьютером) или вывести системы и компьютеры из строя. При этом злоумышленники, как правило, используют вредоносное программное обеспечение. Для повреждения и выведения систем из строя могут использоваться компьютерные вирусы, внедряемые в систему жертвы. Еще один вариант - атаки, провоцирующие отказ в обслуживании, например DDoS-атаки.