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Хакерская атака

Злонамеренные действия с целью похитить информацию, установить контроль над удаленной системой (компьютером) либо вывести системы и компьютеры из строя.

Хакерская атака - злонамеренные действия с целью похитить информацию, установить контроль над удаленной системой (компьютером) или вывести системы и компьютеры из строя. При этом злоумышленники, как правило, используют вредоносное программное обеспечение. Для повреждения и выведения систем из строя могут использоваться компьютерные вирусы, внедряемые в систему жертвы. Еще один вариант - атаки, провоцирующие отказ в обслуживании, например DDoS-атаки.

Children using computer, silhouette | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

CNN: Иностранные хакеры взломали системы девяти организаций 08.11.2021

Речь идет о компаниях, которые работают в чувствительных сферах – оборонной, энергетике, здравоохранении, области технологий и образования.

Cyberattacks research. Undated file photo of a laptop screen showing a computer virus warning. Chief executives should be held personally responsible for cyberattacks, with many users believing they should also be compensated for such breaches, new research suggests. Issue date: Monday June 8, 2020. A survey by data protection firm Veritas Technologies found that more than a third (35%) of UK consumers would see a business leader as personally responsible if a cyber breach of that business occurs. See PA story TECHNOLOGY Ransomware. Photo credit should read: Peter Byrne/PA Wire URN:54058693 |

Почти 600 млн долларов выплатили хакерам-вымогателям в США в 2021 году 16.10.2021

За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, вымогающим выкупы с помощью вирусов, достигли 590 миллионов долларов - это на 42 процента больше, чем за весь 2020 год.
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Reuters: Хакеры получили доступ к данным о санкционной политике США по РФ 08.10.2021

Атаковавшие SolarWinds киберпреступники завладели информацией о деятельности американской контрразведки в отношении РФ и борьбе США с COVID-19, утверждают собеседники агентства.
Störung bei WhatsApp, Facebook und Instagram Am 04.10.2021 gab es eine Störung bei den sozialen Netzwerken WhatsApp, Facebook und Instagram Foto: Revierfoto

СМИ: данные 1,5 млрд юзеров Facebook выставлены на продажу 04.10.2021

Компания Facebook 4 октября столкнулась с масштабным сбоем. В тот же день стало известно о появлении данных пользователей этой соцсети в хакерском форуме.

dpatopbilder - 15.09.2020, Berlin: (L-r): Daria Nawalny, ihr Bruder Zahar, ihr Vater, der russische Kremlkritiker Alexej Nawalny und seine Frau Julia machen ein Selfie am Krankenbett in der Charite und posten es auf Instagram unter dem Link https://www.instagram.com/navalny/ Foto: Daria Nawalny/privat/Instagram/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Год назад отравили Навального и отношения Германии с Россией 20.08.2021

История с отравлением Алексея Навального привела к обмену Берлина и Москвы взаимными обвинениями и резко обострила и без того напряженные из-за конфликта в Украине отношения Германии и России.
ILLUSTRATION - Ein Mann trägt Handschuhe und tippt auf einer Tastatur.

В T-Mobile США произошла крупная утечка данных 18.08.2021

Мобильный оператор T-Mobile US, принадлежащий немецкому телекоммуникационному гиганту Deutsche Telekom, сообщил о предварительных итогах расследования кибератаки, скомпрометировавшей данные миллионов пользователей.
Back view of young hacker pointing at glowing bitcoin sign on blurry city background. with binary code. Web safety and cryptocurrency concept. Double exposure

Хакеры при атаке на Poly Network похитили криптовалюту на 600 млн долларов 11.08.2021

Пострадавшая от кибератаки финансовая платформа призвала блокировать ключи, приходящие от хакеров. Объем похищенных у Poly Network средств стал крупнейшим в секторе децентрализованных финансов.
24.07.2021*** Demonstranten zünden bei einer Demonstration gegen den geplanten «grünen Pass» einen Bengalo. Italiens Regierung hat ein Dekret verabschiedet, das die Verwendung der sogenannten «grünen Pässe» ab dem 6. August anordnet. Um einen Pass zu erhalten, müssen Personen nachweisen, dass sie in den letzten neun Monaten mindestens eine Impfdosis erhalten haben, in den letzten sechs Monaten von COVID-19 genesen sind oder in den letzten 48 Stunden negativ getestet wurden. +++ dpa-Bildfunk +++

В Италии атака хакеров парализовала работу сайта записи на вакцинацию 01.08.2021

Власти столичного региона Лацио сообщили о работах по восстановлению функций системы записи на вакцинацию. В Итлии полностью привиты 60 процентов взрослого населения.
A computer expert hacker use technical knowledge to break into a computerized system by non-standard means., Credit:Rafael Ben-Ari / Avalon

Минюст США обвинил хакеров из РФ во взломе почты федеральных прокуроров 31.07.2021

По данным Минюста США, с мая по декабрь 2020 года хакеры из группировки АРТ имели доступ к переписке сотрудников 27 офисов окружных прокуроров.
ARCHIV - Das Logo von Microsoft ist am 06.10.2016 an der Fassade der neuen Microsoft-Deutschland-Zentrale in München (Bayern) zu sehen. Mcrosoft muss Daten eines Kunden, die in Irland gespeichert wurden, nicht an US-Strafverfolgungsbehörden herausgeben. (zu dpa Microsoft muss Daten aus Irland nicht an US-Behörden herausgeben vom 25.01.2017) Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

США, ЕС и НАТО обвинили Китай в совершении кибератак через Microsoft Exchange 19.07.2021

По данным Вашингтона, связанные с министерством государственной безопасности КНР хакеры воспользовались уязвимостью сервиса электронной почты Microsoft Exchange.
31.03.2020, Grüner Binär-Code auf Bildschirm eines Laptops. Hand greift danach. 31.03.2020, Bildschirm Binär-Code 31.03.2020, Bildschirm Binär-Code *** 31 03 2020, Green binary code on laptop screen Hand grips after that 31 03 2020, Binary code screen 31 03 2020, Binary code screen

Кибератака, в которой подозревают россиян, затронула тысячи компьютеров в ФРГ 04.07.2021

Жертвой взлома программного обеспечения Kaseya стала IT-компания в ФРГ, имеющая тысячи клиентов, сообщили в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере информационной техники.
ILLUSTRATION - Auf dem Bildschirm eines Laptops ist am 19.05.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) der Binärcode zu sehen. BASF, VW, Bayer und die Allianz wollen im Kampf gegen Cyber-Kriminalität ihre Kräfte bündeln. Dafür haben die vier Konzerne eine gemeinsame Gesellschaft mit den Namen Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation (DSCO) in Berlin gegründet. (zu dpa: Konzern-Allianz gegen Cyber-Kriminalität vom 19.05.2017) Foto: Oliver Berg/dpa

В Швеции ряд сетей супермаркетов подверглись хакерской атаке 03.07.2021

За глобальной хакерской атакой на кассовые системы супермаркетов в Швеции может стоять хакерская группировка из России под названием REvil, пишет агентство Bloomberg.
ILLUSTRATION - Auf dem Bildschirm eines Laptops ist am 19.05.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) der Binärcode zu sehen. BASF, VW, Bayer und die Allianz wollen im Kampf gegen Cyber-Kriminalität ihre Kräfte bündeln. Dafür haben die vier Konzerne eine gemeinsame Gesellschaft mit den Namen Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation (DSCO) in Berlin gegründet. (zu dpa: Konzern-Allianz gegen Cyber-Kriminalität vom 19.05.2017) Foto: Oliver Berg/dpa

Около 200 компаний в США пострадали от новой кибератаки 03.07.2021

Работающая в США IT-фирма Kaseya, поставляющая информационные технологии малому и среднему бизнесу, оказалась под ударом, предположительно, группировки русскоязычных хакеров.
6.5.2020*** Leader of Poland's ruling Law and Justice party, Jaroslaw Kaczynski, wearing a face mask to protect against the coronavirus, sits in parliament in Warsaw, Poland, on Wednesday, May 6, 2020, ahead of the debate on the postal presidential election that is scheduled for Sunday The ruling party wants the election in May, the Senate is calling for a state of natural disaster that would allow for postponement by three months. (AP Photo/Czarek Sokolowski) |

Польша обвинила Москву в совершении масштабной кибератаки 18.06.2021

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский сообщил о совершении крупномасштабной кибератаки в отношении высших государственных лиц страны, в том числе министров и депутатов. Она совершена с территории РФ, уверены в Варшаве.
12.10.2020 FILE - In this Oct. 12, 2020 file photo, a worker heads into the JBS meatpacking plant in Greeley, Colo. A weekend ransomware attack on the world’s largest meat company is disrupting production around the world just weeks after a similar incident shut down a U.S. oil pipeline. The White House confirms that Brazil-based meat processor JBS SA notified the U.S. government Sunday, May 30, 2021, of a ransom demand from a criminal organization likely based in Russia. (AP Photo/David Zalubowski, File)

Подвергшийся кибершантажу мясной концерн JBS уплатил хакерам 11 млн долларов 10.06.2021

Компания JBS USA, входящая в крупнейший в мире мясной концерн, сообщила, что уплатила хакерам-вымогателям 11 миллионов долларов. По словам ее главы, никакие данные предприятия не были скомпрометированы.
Münze mit Bitcoin-Zeichen *** Coin with Bitcoin sign

Хакеры DarkSide получили от своих жертв минимум 90 млн долларов 19.05.2021

Киберпреступники получали выкуп в биткоинах, средний платеж - 1,9 млн долларов, выяснили аналитики Elliptic. США считают, что хакеры DarkSide атаковали оператора сети трубопроводов Colonial Pipeline.
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