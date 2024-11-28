В Казахстане - дело из-за флага Украины в ходе визита Путина

В ГТС Казахстана признали кратковременную хакерскую атаку на LED-экран у столичного театра "Астана Опера". Из-за этого вместо флага РФ на нем был отображен флаг Украины.

Министерство внутренних дел Казахстана возбудило уголовное дело в связи с демонстрацией 27 ноября флага Украины на одном из уличных экранов во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Астану. Об этом сообщило ведомство в Telegram в четверг, 28 ноября.

В заявлении МВД говорится, что "рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также с возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования".

Сообщение о взломе программы LED-щита

Государственная техническая служба (ГТС) Казахстана заявила 28 ноября, что изображение флага на LED-экране возле столичного театра "Астана Опера" было "подменено" в результате кратковременной хакерской атаки. "27 ноября в Астане на одном из LED-экранов зафиксировали факт подмены на непродолжительное время демонстрируемого изображения флага. По предварительным данным, атаковали с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов", - говорится в сообщении пресс-службы ГТС. Ведомство проводит "комплексную техническую проверку".

27 ноября казахстанское онлайн-издание "КазТАГ" процитировало заявление, которое сделал в беседе с его корреспондентом мужчина, представившийся как заместитель директора "Керуен Медиа" - компания, которой принадлежит LED-экран - по технической части Мухтар Бекбосынов.

"В 16.30 на LED-экране "Керуен Медиа" на изображении флага РФ на верхнем сегменте замкнул кабель и отключился белый цвет, в связи с чем тональность цвета при нагрузке электричества изменилась, стало более яркой. Таким образом, при производстве видео на сотовый телефон красный цвет при воспроизведении видео для зрительного контакта кажется желтым", - сказал он.

В ходе государственного визита Владимира Путина в Астану 27 ноября было подписано совместное заявление об углублении стратегического партнерства РФ и Казахстана в "условиях нового глобального порядка". Как передает "Новая газета. Европа", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал это "поистине историческим событием".