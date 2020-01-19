Футбол и защита климата: "зеленые" ноу-хау добрались до бундеслиги

Тема защиты климата коснулась в Германии и профессионального футбола. Что делают немецкие футбольные клубы для охраны окружающей среды и какие технологии при этом используют - у DW.
Футбол и защита климата - как они связаны между собой? По мнению экологов, профессиональный футбол оказывает прямое влияние на окружающую среду. Если оставить в стороне все, что связано с "климатической истерией" - антисловом года в Германии, то есть четыре основные темы, о которых говорят в футбольной среде в связи с защитой климата. "Это транспорт и вредные выбросы в атмосферу, мусор, вода и энергообеспечение", - объясняет Томас Фишер (Thomas Fischer) из немецкой организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), основанной в 1975 году и занимающейся зашитой климата, прав потребителей и вопросами устойчивого развития.
Как футбол влияет на климат
Экологи называют разные примеры негативного влияния профессионального футбола на окружающую среду. Так, согласно результатам недавнего исследования агентства CO2OL, проведенного по заказу Deutschlandfunk, в дни матчей на первенство бундеслиги только при работе транспорта, который используют болельщики, выбрасывается 7800 тонн CO2. Чтобы компенсировать этот объем эмитируемого углекислого газа, необходимо посадить 60 000 деревьев.
И это только если не брать в расчет сами футбольные команды, которые часто летают самолетами, чтобы играть в других странах. Авиалайнеры, как отмечают экологи, способствуют еще большему выбросу вредных веществ в атмосферу, чем наземный транспорт, на котором футболисты передвигаются по Германии. Кроме того, освещение стадионов, их водоснабжение, уборка мусора - те темы, на которые экологи обращают особое внимание.
"Долгое время вопрос охраны окружающей среды не играл в футболе никакой роли. Но времена изменились", - говорит Томас Фишер. Хотя, отмечает он, у бундеслиги пока нет концепции, которая бы предусматривала общие правила, позволяющие футбольным командам активно участвовать в процессе защиты климата и охраны окружающей среды.
Как клубы бундеслиги участвуют в защите климата
Несмотря на отсутствие в бундеслиге общей концепции относительно защиты климата, многие команды уже приняли конкретные меры, не оставшись в стороне от все громче звучащих требований "зеленых". Правда, кто-то демонстрирует это лишь на бумаге. А кто-то может показать и конкретные результаты.
SC Freiburg стал первым футбольным клубом в бундеслиге, который начал принимать меры по защите климата. С 1995 года на крыше его стадиона установлены солнечные батареи, а все туалеты работают без воды. Кроме того, клуб поддерживает проекты Всемирного фонда дикой природы, осуществляемые, в том числе и в Германии.
Стадион в Дортмунде, на котором играет местная Borussia, оснащен солнечными батареями в виде логотипа клуба
Один из ведущих клубов бундеслиги, дортмундская Borussia, тоже установил на крыше домашнего стадиона солнечные батареи - в виде своего логотипа. Благодаря этой установке в 2018 году было произведено 485000 кВт/ч энергии, которую использовали для энергоснабжения города. В будущем клуб, сотрудничая с местной компанией по производству энергии из возобновляемых источников, собирается сократить выбросы CO2 на 81 365 тонн. Кроме того, Borussia использует для водоснабжения тренировочной площадки дождевую воду, которая собирается в цистернах.
Флагман бундеслиги FC Bayern оборудовал свой стадион техникой, которая способствует энергосбережению. Прежде всего, речь идет об освещении Allianz Arena с помощью светодиодных ламп. А за свой проект по внедрению стаканчиков многоразового использования на стадионе мюнхенский футбольный клуб даже получил европейскую премию Reusable Award. Кроме того, FC Bayern с 2015 года является членом земельного альянса по защите климата.
Геотермальная энергетика и мед: "зеленые" ноу-хау футбольных клубов
Помимо установки солнечных батарей и отказа от использования пластиковых стаканчиков, немецкие футбольные клубы применяют и менее известные технологии с целью охраны окружающей среды и защиты климата. Так, ноу-хау FC Schalke 04 из Гельзенкирхена является производство воды для технических целей из органического мусора.
А бременский Werder - первая команда бундеслиги, которая призвала своих болельщиков не использовать автомобили, чтобы попасть на игру, и даже не побоялась запретить парковку машин вокруг своего стадиона. При этом болельщикам обеспечили возможность добраться до стадиона на пароме по реке. Знаменит Werder еще и тем, что выращивает пчел.
Производит мед, причем на стадионе, и клуб FSV Mainz 05. А у VfL Wolfsburg есть собственный лес. Более 2000 деревьев посадили спортсмены вокруг Вольфсбурга для того, чтобы сократить выбросы CO2. Кроме того, сотрудникам этого клуба были предоставлены служебные электромобили.
На электромобиле, кстати, FC Köln привозит на каждую игру из местного зоопарка козла Хеннеса - талисмана кельнского клуба. А еще FC Köln уделяет особое внимание теме снижения количества мусора после и во время матчей. Но при этом экологи критикуют его за строительство трех новых тренировочных площадок в заповедной зоне, где живут летучие мыши, находящиеся под охраной из-за угрозы вымирания.
Тема уменьшения объемов мусора является важной и для двух берлинских команд - FC Union и Hertha BSC. Первая даже была названа организацией DUH клубом, который в первой и второй бундеслигах лучше всех справляется с задачей утилизации мусора. А вот баварский FC Augsburg - первый клуб, кому удалось сократить выбросы С02 благодаря геотермальным установкам, которые применяют для водоснабжения и отопления стадиона.
При этом, отмечает Томас Фишер из Deutsche Umwelthilfe, немецким футбольным командам потребовалось определенное время, чтобы "позеленеть". Ранее, по его словам, они были более активными лишь в тех сферах, где защита климата помогала сэкономить деньги. Но сейчас эта тема становится все более важной.
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