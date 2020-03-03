 ФРС США снизила базовую ставку из-за коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.03.2020

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Мир

ФРС США снизила базовую ставку из-за коронавируса

Решение снизить ставку до 1 - 1,25 процента вызвано рисками, которые вирус SARS-CoV-2 представляет для экономической деятельности. Минфин США создал группу для помощи малым и средним фирмам.

Здание ФРС в Вашингтоне

Здание ФРС в Вашингтоне (фото из архива)

Федеральная резервная система (ФРС) США во вторник, 3 марта, понизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25 процента. Решение обусловлено рисками, которые коронавирус SARS-CoV-2 представляет для экономической активности, а также стремлением выполнить цели по максимальной занятости и стабильности цен, говорится в сообщении ФРС. Основы экономики Соединенных Штатов остаются крепкими, подчеркнули в Федеральной резервной системе, выполняющей функции центробанка страны.

В Минфине США создана спецгруппа для помощи малому и среднему бизнесу

В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что изучит все варианты с целью ограничить влияние распространения вируса на экономику страны. В Минфине создана специальная рабочая группа для помощи малым и средним компаниям, отметил Мнучин.

Контекст

В Китае опубликованы результаты крупнейшей научной работы о коронавирусе с начала вспышки заболевания. Кто в основном становится жертвами COVID-19, и почему к новым цифрам нужно относиться с осторожностью? (19.02.2020)

Коронавирус SARS-CoV-2 проник уже более чем в 60 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. По состоянию на 3 марта в мире выявлено около 92 000 случаев заражения. Свыше 3100 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, однако более 48 000 человек выздоровели.

Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. На втором месте следует Южная Корея. В США заражение подтверждено у 106 человек, шестеро скончались. В Европе первое место по распространению вируса нового типа пока занимает Италия.

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    Автор: Елена Гункель


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Контекст

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса. (27.02.2020)  

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