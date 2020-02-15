Франция сообщила о первом случае смерти от коронавируса в Европе

Министр здравоохранения Франции Аньез Бузин сообщила о первом на территории Европы случае смерти от коронавируса. В ночь на субботу, 15 февраля, во французской клинике скончался 80-летний турист из китайской провинции Хубэй, ставшей очагом эпидемии нового вируса COVID-19. Китаец прибыл во Францию 16 января и спустя деаять дней был госпитализирован.

По словам Бузин, его состояние стремительно ухудшалось в последние дни. Китайский турист прилетел во Францию вместе с дочерью, которая была тоже госпитализирована, но сейчас, как говорят врачи, выздоравливает. Помимо нее еще пять заразившихся коронавирусом пациентов остаются во французских больницах, их состояние не вызывает опасения, утверждают власти.

Смерть во Франции стала первой за пределами Азии

Ранее были зафиксированы три смертельных случае вне материкового Китая - в Гонконге, Японии и на Филиппинах, в то время как в самом Китае скончались от заболевания более 1500 тысяч человек. Несколько государств ранее запретили въезд иностранцев из Китая, многие авиакомпании значительно сократили рейсы в КНР. В девяти странах Европы зафиксированы 46 случаев заболевания, 16 из них - в Германии.

В самом Китае около 56 млн жителей провинции Хубэй живут под карантином, тем самым власти КНР пытаются сдержать распространение вируса. Они ограничили передвижения граждан, по всей стране закрыты рестораны, кинотеатры и другие места массового посещения, спортивные и культурные мероприятия отменены.

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